Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

  11:00
Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.
Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv. | foto: Reuters

Adam Karabec proti PAOKu nedal penaltu, vzápětí ale vstřelil branku.
Adam Karabec z LYonu se snaží projít přes Sandra Laupera z Young Boys.
Adam Karabec z Lyonu elegantně vede míč na hřišti Young Boys Bern.
Adam Karabec (vpravo) a Tyler Morton z Lyonu se radují z gólu.
13 fotografií

Informoval o tom server L’Équipe v návaznosti na informaci, že Lyon dotahuje příchod 19letého křídelníka Kaila Boudacheho z Nice.

Kromě Karabce by měli odejít také Ghezzal a útočník Endrick, jenž v klubu rovněž hostuje. Karabec má ve smlouvě opci ve výši 3,5 milionu eur (zhruba 85 milionů korun) – tu ale vedení nejspíš neuplatní.

Dvaadvacetiletý Karabec přišel v létě, jen několik dnů po jiném českém ofenzivním hráči Pavlu Šulcovi, jehož ale francouzský klub získal na přestup.

Kluci z Lyonu. Čeští reprezentanti Pavel Šulc (vlevo) a Adam Karabec po utkání s Marseille.

Do angažmá vstoupil víc než dobře – poté, co si s Šulcem odbyli debut v samotném závěru utkání s Lens (1:0), zazářili v zápase s Métami (3:0). Šulc nahrával na první gól, Karabec po nástupu z lavičky vstřelil ten třetí.

„Čekal jsem rozjezd trochu pomalejší. Že první zápasy do repre pauzy budou těžší a budu čekat, než se vůbec do hry dostanu. Představy to ale předčilo,“ pochvaloval si začátkem září na srazu národního týmu.

V jednu chvíli byl dokonce v klubové hierarchii nad Šulcem, jenže postupně ze základní sestavy vypadl a v uplynulých týdnech často vůbec do zápasu nenaskočil.

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Poslední gól i asistenci si připsal koncem ledna v závěrečném utkání základní fáze Evropské ligy proti PAOK Soluň (4:2). Celkem nastoupil do 34 utkání, zhruba dvě třetiny (21) z nich ale bylo už na podzim. Vstřelil tři branky a na tři přihrál.

Příliš mu nepomohl ani lednový příchod zmíněného Endricka, talentovaného Brazilce z Realu Madrid. Ten často nastupuje na pravém křídle, kde hrával i Karabec. Navzdory plánovanému Endrickovu odchodu se však s českým záložníkem v Lyonu nejspíš nepočítá.

Karabec by se tak stejně jako loni v létě hlásil zpátky ve Spartě.

Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Tehdy se vrátil po povedené sezoně v druholigovém německém Hamburku, kde se chytil, nastupoval pravidelně a pomohl týmu k návratu do bundesligy. I proto si ho v Německu chtěli nechat, finanční situace jim ale nedovolila splnit požadavky Sparty.

Těžko říct, zda je alespoň malá šance, že by tentokrát v klubu, kde vyrůstal a poprvé nakoukl do velkého fotbalu, zůstal.

„I někteří kluci mě v létě přesvědčovali, ať zůstanu, což mi udělalo radost, sám jsem se cítil dobře a viděl jsem, že mě Německo posunulo. Ale tím spíš mě napadalo: proč se vracet do prostředí, kde jsem se tolik neposouval?“ svěřil se na podzim v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kde bude hrát v příští sezoně?

Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.

