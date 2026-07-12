Odejde Šulc z Lyonu? Pro vedení je údajně jednou z možností, jak může získat peníze

S informací přišel regionální deník Le Progres.
Podle něj by Lyon mohl pětadvacetiletého Šulce prodat, aby měl peníze na čistokrevného hrotového útočníka.
„Pracujeme na tom a chceme, aby dorazil co nejdřív. Potřebujeme elitního hroťáka a doufám, že to vyjde,“ říkal kouč Paulo Fonseca po výhře 6:3 nad švýcarským St. Gallen v přípravě.
Zmiňují se tři jména – Cláudio Braga, Youssef Chermiti a Robbie Ure. První dva hrají ve Skotsku, ten třetí pak ve Švédsku.
Odchod Šulce, jenž má smlouvu až do roku 2029, prý není prioritou, spíš jednou z několika možností. „Zájemce by však musel být velkorysý,“ přibližuje Le Progres.
Český ofenzivní hráč přišel loni v srpnu za 7,5 milionů eur (180 milionů korun), s nespecifikovanými bonusy se pak částka může vyšplhat až na rovnou čtvrt miliardu. Podle specializovaného serveru transfermarkt má Šulc aktuálně hodnotu rovných 20 milionů eur (zhruba 485 milionů korun), takže by na něm ve Francii mohli slušně vydělat.
„Jeho příští destinací by mohlo být italské Como, kde hraje další bývalý hráč Lyonu Maxence Caqueret. Zatím však nedorazila žádná nabídka. Ale klub vyslal na trh jasný signál a jeho odchodu se nebrání,“ doplňuje Le Progres.
|
Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?
Šulc po svém příchodu z Plzně zapsal 14 gólů a sedm asistencí ve 38 zápasech napříč všemi soutěžemi. Udivoval svou bojovností, technikou a stal se oblíbencem fanoušků i díky své kočce Frantě.
„Věděli jsme, že si tady zvykne, ale nenapadlo nás, že až takhle rychle,“ chválil ho začátkem roku technický ředitel klubu Mathieu Louis-Jean.
Jenže od té doby šly Šulcovy výkony dolů.
Od půlky února dal jediný gól a skoro polovinu zápasů vynechal kvůli zranění. Na březnovou baráž se dal do pořádku a Česku pomohl k postupu na mistrovství světa, pak ale zase vypadl.
|
Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle
„Jsem rád, že se mi první sezona povedla a nezklamal jsem. Bohužel mi ji trochu překazila zranění. I to však k fotbalu patří,“ pravil smířlivě před závěrečným turnajem.
Ten mu příliš nevyšel. Spolu s Patrikem Schickem měl být tahounem ofenzivy českého týmu, ale oba zůstali za očekáváními.
V Lyonu hrál Šulc v uplynulé sezoně s Adamem Karabcem, ten se ale po konci hostování vrátil do Sparty, jelikož francouzský klub nevyužil opci.
Co bude se Šulcem?