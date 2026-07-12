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Odejde Šulc z Lyonu? Pro vedení je údajně jednou z možností, jak může získat peníze

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  15:21
Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC. | foto: Reuters

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.
Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.
Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.
Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.
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Ačkoliv ho na jaře trápila zranění, ve Francii prožil skvělou první sezonu. A toho možná bude chtít vedení fotbalového Lyonu využít. Podle tamních médií je totiž odchod českého útočníka Pavla Šulce jednou z možností, jak klub může získat finanční prostředky.

S informací přišel regionální deník Le Progres.

Podle něj by Lyon mohl pětadvacetiletého Šulce prodat, aby měl peníze na čistokrevného hrotového útočníka.

„Pracujeme na tom a chceme, aby dorazil co nejdřív. Potřebujeme elitního hroťáka a doufám, že to vyjde,“ říkal kouč Paulo Fonseca po výhře 6:3 nad švýcarským St. Gallen v přípravě.

Zmiňují se tři jména – Cláudio Braga, Youssef Chermiti a Robbie Ure. První dva hrají ve Skotsku, ten třetí pak ve Švédsku.

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Odchod Šulce, jenž má smlouvu až do roku 2029, prý není prioritou, spíš jednou z několika možností. „Zájemce by však musel být velkorysý,“ přibližuje Le Progres.

Český ofenzivní hráč přišel loni v srpnu za 7,5 milionů eur (180 milionů korun), s nespecifikovanými bonusy se pak částka může vyšplhat až na rovnou čtvrt miliardu. Podle specializovaného serveru transfermarkt má Šulc aktuálně hodnotu rovných 20 milionů eur (zhruba 485 milionů korun), takže by na něm ve Francii mohli slušně vydělat.

„Jeho příští destinací by mohlo být italské Como, kde hraje další bývalý hráč Lyonu Maxence Caqueret. Zatím však nedorazila žádná nabídka. Ale klub vyslal na trh jasný signál a jeho odchodu se nebrání,“ doplňuje Le Progres.

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Šulc po svém příchodu z Plzně zapsal 14 gólů a sedm asistencí ve 38 zápasech napříč všemi soutěžemi. Udivoval svou bojovností, technikou a stal se oblíbencem fanoušků i díky své kočce Frantě.

„Věděli jsme, že si tady zvykne, ale nenapadlo nás, že až takhle rychle,“ chválil ho začátkem roku technický ředitel klubu Mathieu Louis-Jean.

Jenže od té doby šly Šulcovy výkony dolů.

Od půlky února dal jediný gól a skoro polovinu zápasů vynechal kvůli zranění. Na březnovou baráž se dal do pořádku a Česku pomohl k postupu na mistrovství světa, pak ale zase vypadl.

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„Jsem rád, že se mi první sezona povedla a nezklamal jsem. Bohužel mi ji trochu překazila zranění. I to však k fotbalu patří,“ pravil smířlivě před závěrečným turnajem.

Ten mu příliš nevyšel. Spolu s Patrikem Schickem měl být tahounem ofenzivy českého týmu, ale oba zůstali za očekáváními.

V Lyonu hrál Šulc v uplynulé sezoně s Adamem Karabcem, ten se ale po konci hostování vrátil do Sparty, jelikož francouzský klub nevyužil opci.

Co bude se Šulcem?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 34 24 4 6 74:29 76
2. Racing LensLens 34 22 4 8 66:35 70
3. LilleLille 34 18 7 9 52:37 61
4. Olympique LyonLyon 34 18 6 10 53:40 60
5. Olympique MarseilleMarseille 34 18 5 11 63:45 59
6. Stade RennesRennes 34 17 8 9 59:50 59
7. AS MonacoMonaco 34 16 6 12 60:54 54
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 34 15 8 11 58:47 53
9. FC LorientLorient 34 11 12 11 48:51 45
10. ToulouseToulouse 33 12 8 13 47:46 44
11. Paris FCParis FC 34 11 11 12 47:50 44
12. Stade BrestBrest 34 10 9 15 43:55 39
13. AngersAngers 34 9 9 16 29:48 36
14. Le HavreLe Havre 34 7 14 13 32:44 35
15. AJ AuxerreAuxerre 34 8 10 16 34:44 34
16. OGC NiceNice 34 7 11 16 37:60 32
17. NantesNantes 33 5 8 20 29:52 23
18. FC MétyMéty 34 3 8 23 32:76 17

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

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