Šulc asistoval, Karabec gólem pečetil výhru. Lyon porazil Méty a je v čele ligy

Aktualizujeme   23:10
V prvním poločase asistoval u úvodní branky utkání Pavel Šulc, v závěru pak na konečných 3:0 zvyšoval Adam Karabec. Lyon i s přispěním dvou českých fotbalistů porazil ve 2. kole francouzské nejvyšší soutěže Méty, zůstává stoprocentní a o skóre vede ligu před PSG.
Český záložník Pavel Šulc z Olympique Lyon (vpravo) se raduje z gólu, na který proti Métám přihrál Mallickovi Fofanovi (uprostřed). | foto: Profimedia.cz

V prvním utkání, kdy Lyon porazil Lens těsně 1:0, nastoupily obě české posily jen na pár minut v samotném závěru.

Karabec začal na lavičce i tentokrát, ale Šulc, za nějž Lyon i s bonusy může zaplatit až čtvrt miliardy korun, už dostal příležitost v základu. A právě po jeho akci padl první gól.

Na útočné polovině převzal balon, vyhnul se skluzujícímu soupeři a chytře ho prostrčil do vápna Fofanovi, jenž se elegantně vyhnul obránci a zakončil k bližší tyči. Vzápětí přidal druhý gól zkušený Tolisso.

Šulc vydržel na trávníku do 74. minuty, kdy ho vystřídal právě Karabec, který je v Lyonu na hostování s opcí na trvalý odkup.

A ten se nakonec stihl ještě gólově prosadit. Po centru z kraje hřiště nejprve hlavou prodloužil balon do vápna, tam se k hlavičce dostal Tessmann, jehož pokus sice hostující gólman Fischer vyškrábl na břevno, ale od něj se odrazil pouze k dvaadvacetiletému záložníkovi, jenž se zblízka nemýlil.

Lyon už náskok 3:0 udržel a připsal si druhé vítězství v aktuálním ročníku, podruhé navíc neinkasoval.

Další podrobnosti připravujeme...

Francouzská Ligue 1
2. kolo 23. 8. 2025 21:05
Olympique Lyon Olympique Lyon : FC Méty FC Méty 3:0 (2:0)
Góly:
25. M. Fofana
30. Tolisso
83. Karabec
Góly:
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Abner (74. Tagliafico), Tessmann, Mata (85. Kluivert) – Niakhaté, Šulc (74. Karabec) – Morton, Mikautadze, Tolisso (C) (74. Merah) – M. Fofana (85. A. Moreira).
Sestavy:
Fischer – Kouao, Citaišvili (62. I. Sané), Mboula (41. Alpha Touré), Gbamin, S. Sané – Traoré, Stambouli, Abuašvili (62. Bokele) – Madjo (80. I. Gueye), Hein (C).
Náhradníci:
Greif – de Carvalho, Kumbedi, Alejandro Gomes.
Náhradníci:
P. Sy – Guerti, Colin, Nduquidi, Mélières.
Žluté karty:
Žluté karty:
54. Traoré, 82. Kouao

Rozhodčí: Wattellier – Berchebru, Reyes

Francouzská Ligue 1
2. kolo 23. 8. 2025 17:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Paris FC Paris FC 5:2 (2:1)
Góly:
18. Greenwood
25. Aubameyang
73. Aubameyang
81. Højbjerg
90+6. Vaz
Góly:
28. Kebbal
58. Simon
Sestavy:
Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi (C), García (90+1. Cornelius) – Angel Gomes, Højbjerg – Greenwood, Gújrí (90+1. Bakola), Weah (63. Nádir) – Aubameyang (74. Vaz).
Sestavy:
Nkambadio – Chergui, Mbow, Otávio, Sangui (83. J. López) – Kebbal, Marchetti (83. Hamel), Adama Camara (69. Doucet), M. López (C), Simon – Geubbels (64. Gory).
Náhradníci:
de Lange – Lirola, Maupay, Abdallah.
Náhradníci:
Trapp – Kolodziejczak, De Smet, Cafaro, Krasso.
Žluté karty:
88. Vaz
Žluté karty:

Rozhodčí: Bollengier – Boutry, Favre

Počet diváků: 63683

Francouzská Ligue 1
2. kolo 23. 8. 2025 19:00
OGC Nice OGC Nice : AJ Auxerre AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly:
3. Boga
25. Akpa (vla.)
76. Moffi
Góly:
21. Sinayoko
Sestavy:
Y. Diouf – A. Mendy, Bah, Peprah Oppong – Búdawí, Samed, Louchet (90. Kútún), Bard – Boga, Jansson (63. Sofján Diop) – Rosario.
Sestavy:
Léon – Senaya (73. L. Sy), Osho (45+4. De Percin), Sierralta, Akpa, Mensah (73. Oppegaard) – Casimir, Owusu, Danois, Osman (62. Namaso) – Sinayoko (73. L. Coulibaly).
Náhradníci:
Dupé – Búanání, Bráhímí, D. Coulibaly, Moffi, Nguene.
Náhradníci:
Agouzoul, Bair, Dioussé, Matondo.
Žluté karty:
34. Jansson, 61. Peprah Oppong
Žluté karty:
45+1. Sierralta, 49. Senaya
Červené karty:
Červené karty:
45+2. Léon
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 2:0 6
2. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:3 3
3. AS MonacoMonaco 1 1 0 0 3:1 3
4. ToulouseToulouse 1 1 0 0 1:0 3
5. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
5. RC ŠtrasburkŠtrasburk 1 1 0 0 1:0 3
5. Stade RennesRennes 1 1 0 0 1:0 3
8. OGC NiceNice 2 1 0 1 3:2 3
9. AngersAngers 2 1 0 1 1:1 3
10. AJ AuxerreAuxerre 2 1 0 1 2:3 3
11. LilleLille 1 0 1 0 3:3 1
11. Stade BrestBrest 1 0 1 0 3:3 1
13. FC LorientLorient 1 0 0 1 0:1 0
13. FC MétyMéty 1 0 0 1 0:1 0
13. Racing LensLens 1 0 0 1 0:1 0
13. NantesNantes 1 0 0 1 0:1 0
17. Le HavreLe Havre 1 0 0 1 1:3 0
18. Paris FCParis FC 2 0 0 2 2:6 0

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

