Šulc asistoval, Karabec gólem pečetil výhru. Lyon porazil Méty a je v čele ligy

V prvním utkání, kdy Lyon porazil Lens těsně 1:0, nastoupily obě české posily jen na pár minut v samotném závěru.
Karabec začal na lavičce i tentokrát, ale Šulc, za nějž Lyon i s bonusy může zaplatit až čtvrt miliardy korun, už dostal příležitost v základu. A právě po jeho akci padl první gól.
Na útočné polovině převzal balon, vyhnul se skluzujícímu soupeři a chytře ho prostrčil do vápna Fofanovi, jenž se elegantně vyhnul obránci a zakončil k bližší tyči. Vzápětí přidal druhý gól zkušený Tolisso.
PAVEL ŠULC si připsal svou první asistenci v 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐮! 🥐#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/0i5oIFbXKG— Nova Sport (@novasport_cz) August 23, 2025
Šulc vydržel na trávníku do 74. minuty, kdy ho vystřídal právě Karabec, který je v Lyonu na hostování s opcí na trvalý odkup.
A ten se nakonec stihl ještě gólově prosadit. Po centru z kraje hřiště nejprve hlavou prodloužil balon do vápna, tam se k hlavičce dostal Tessmann, jehož pokus sice hostující gólman Fischer vyškrábl na břevno, ale od něj se odrazil pouze k dvaadvacetiletému záložníkovi, jenž se zblízka nemýlil.
Lyon už náskok 3:0 udržel a připsal si druhé vítězství v aktuálním ročníku, podruhé navíc neinkasoval.
25. M. Fofana
30. Tolisso
83. Karabec
Descamps – Maitland-Niles, Abner (74. Tagliafico), Tessmann, Mata (85. Kluivert) – Niakhaté, Šulc (74. Karabec) – Morton, Mikautadze, Tolisso (C) (74. Merah) – M. Fofana (85. A. Moreira).
Fischer – Kouao, Citaišvili (62. I. Sané), Mboula (41. Alpha Touré), Gbamin, S. Sané – Traoré, Stambouli, Abuašvili (62. Bokele) – Madjo (80. I. Gueye), Hein (C).
Greif – de Carvalho, Kumbedi, Alejandro Gomes.
P. Sy – Guerti, Colin, Nduquidi, Mélières.
54. Traoré, 82. Kouao
Rozhodčí: Wattellier – Berchebru, Reyes
18. Greenwood
25. Aubameyang
73. Aubameyang
81. Højbjerg
90+6. Vaz
28. Kebbal
58. Simon
Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi (C), García (90+1. Cornelius) – Angel Gomes, Højbjerg – Greenwood, Gújrí (90+1. Bakola), Weah (63. Nádir) – Aubameyang (74. Vaz).
Nkambadio – Chergui, Mbow, Otávio, Sangui (83. J. López) – Kebbal, Marchetti (83. Hamel), Adama Camara (69. Doucet), M. López (C), Simon – Geubbels (64. Gory).
de Lange – Lirola, Maupay, Abdallah.
Trapp – Kolodziejczak, De Smet, Cafaro, Krasso.
88. Vaz
Rozhodčí: Bollengier – Boutry, Favre
Počet diváků: 63683
3. Boga
25. Akpa (vla.)
76. Moffi
21. Sinayoko
Y. Diouf – A. Mendy, Bah, Peprah Oppong – Búdawí, Samed, Louchet (90. Kútún), Bard – Boga, Jansson (63. Sofján Diop) – Rosario.
Léon – Senaya (73. L. Sy), Osho (45+4. De Percin), Sierralta, Akpa, Mensah (73. Oppegaard) – Casimir, Owusu, Danois, Osman (62. Namaso) – Sinayoko (73. L. Coulibaly).
Dupé – Búanání, Bráhímí, D. Coulibaly, Moffi, Nguene.
Agouzoul, Bair, Dioussé, Matondo.
34. Jansson, 61. Peprah Oppong
45+1. Sierralta, 49. Senaya
45+2. Léon