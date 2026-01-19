Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Autor:
  11:45
Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a ačkoliv se v tu chvíli ocitl jen kousek od čáry, zachoval klid, trefil přesně horní růžek branky a přispěl k výhře Lyonu 2:1. Pavel Šulc, momentálně nejlepší český fotbalista.
Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick. | foto: Profimedia.cz

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.
Pavel Šulc
Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.
Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.
22 fotografií

Ještě před nějakou dobou možná odvážné tvrzení, ale v tuhle chvíli ho nikdo rozporovat nebude.

Ani v Česku. A už vůbec ne ve Francii, kde si Šulce zamilovali.

Trenér, fanoušci i spoluhráči.

„Byl v těžkém úhlu, ale náš Čech si skvěle připravil střelu a rozvlnil síť. Nádhera!“ rozplýval se správce klubových sociálních sítí po jeho gólu na 1:0.

Když pak Šulc slavil branku svým typickým „hashtagem“, kdy spojí ruce do pomyslné mřížky, přidal se k němu i Brazilec Endrick – megatalent, jenž teprve nedávno přišel na hostování ze slavného Realu Madrid.

„Snad se mi takhle bude dařit dál. Je to moc pěkný pocit střílet góly, zvlášť tady na domácím stadionu, takže snad s tím nepřestanu,“ reagoval se smíchem na dotaz reportéra klubové televize. „Znamená to pro mě hodně.“

A klidně mohl mít na kontě dva.

Po hodině hry totiž zvyšoval na tři nula, když zblízka dorazil Tagliafikovu vyraženou hlavičku. Jenže opakované záběry odhalily, že v zárodku akce byl centrující záložník Tessmann v ofsajdu. Místo toho nakonec Brest, jenž dohrával utkání v deseti, v závěru snížil. Lyon si ale náskok pohlídal.

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

„Byl to těžký zápas, i když si myslím, že jsme ho měli pod kontrolou. A ve výsledku je stejně nejdůležitější, že máme další tři body do tabulky,“ hodnotil pak Šulc, kterého fanoušci zvolili hráčem utkání.

Lyon se díky vítězství posunul na čtvrtou příčku Ligue 1.

„Je pro nás důležité být vysoko. Jsme rádi, že stoupáme tabulkou. Myslím, že si to zasloužíme. Už před zápasem jsme věděli, že budeme čtvrtí, když vyhrajeme, takže o to víc jsme byli motivovaní,“ zdůraznil Šulc.

On sám pro změnu stoupá tabulkou střelců.

V lize se trefil devětkrát a patří mu dělené třetí místo, jen o tři branky za lídrem kanonýrů Greenwoodem z Marseille. Napříč všemi soutěžemi už Šulc v dresu Lyonu nasbíral dvanáct branek a k tomu přidal pět asistencí.

„Dělá nám radost, je to hráč mimořádných kvalit a jsme rádi, že adaptaci na francouzský fotbal zvládl. Pro mě to není překvapení, pro někoho možná jo, ale podstatný je výsledek, který je v tuto chvíli skvělý. Snad bude na konci března před baráží zdravý a ve stejné formě,“ říkal v nedávném rozhovoru reprezentační kouč Miroslav Koubek.

Moc dobře ví, že právě Šulc může být tím, kdo může Česko posunout na mistrovství světa.

Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

„Že se mi daří, je fantastické, ale ve výsledku jsou hlavní tři body,“ zopakoval však Šulc po nedělním utkání. „Musíme jít dál, dál vítězit, protože ve čtvrtek nás čeká Evropská liga a pak jedeme do Met.“

Ne, na velká slova ho neužije.

Mnohem radši svou formu týden co týden prokazuje na hřišti.

Jak bude pokračovat?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

19. kolo

Paris FC vs. Angers //www.idnes.cz/sport
25.1. 17:00
  • 1.85
  • 3.39
  • 4.38
Nantes vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
25.1. 17:00
  • 2.88
  • 3.50
  • 2.31
FC Méty vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
25.1. 17:00
  • 4.39
  • 3.90
  • 1.73
Stade Brest vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
25.1. 17:00
  • 2.83
  • 3.03
  • 2.61

20. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

18. kolo

17. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Racing LensLens 18 14 1 3 32:13 43
2. Paris Saint-GermainPSG 18 13 3 2 40:15 42
3. Olympique MarseilleMarseille 18 11 2 5 41:19 35
4. Olympique LyonLyon 18 10 3 5 27:18 33
5. LilleLille 18 10 2 6 33:25 32
6. Stade RennesRennes 18 8 7 3 30:25 31
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 18 8 3 7 28:22 27
8. ToulouseToulouse 18 7 5 6 29:23 26
9. AS MonacoMonaco 18 7 2 9 28:33 23
10. Stade BrestBrest 18 6 4 8 24:29 22
11. AngersAngers 18 6 4 8 20:25 22
12. FC LorientLorient 18 5 7 6 23:30 22
13. Paris FCParis FC 18 5 4 9 24:32 19
14. Le HavreLe Havre 18 4 7 7 16:24 19
15. OGC NiceNice 18 5 3 10 21:35 18
16. NantesNantes 18 3 5 10 17:30 14
17. AJ AuxerreAuxerre 18 3 3 12 14:28 12
18. FC MétyMéty 18 3 3 12 19:40 12

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.

V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili...

19. ledna 2026  9:09

Africký pohár národů 2025: kompletní výsledky turnaje

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a skončil 18. ledna 2026. Ve finále Senegal porazil domácí reprezentaci 1:0 v prodloužení. Kompletní výsledky turnaje i další informace...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  19. 1. 8:41

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V...

18. ledna 2026  23:11

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 18:21

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Kluk z plakátu proti štědrému mazákovi. Kdo se stane fotbalovým králem Afriky?

Premium
Senegalský fotbalista Sadio Mané slaví gól.

Jsou tak rozdílní, jak si jen dovedete představit. Jeden odmala vyrůstal v akademii Realu Madrid, druhý čutal bosky do balonu na ulici. Jednoho už tři roky provází stín podezření ze znásilnění, druhý...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.