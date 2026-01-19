Ještě před nějakou dobou možná odvážné tvrzení, ale v tuhle chvíli ho nikdo rozporovat nebude.
Ani v Česku. A už vůbec ne ve Francii, kde si Šulce zamilovali.
Trenér, fanoušci i spoluhráči.
„Byl v těžkém úhlu, ale náš Čech si skvěle připravil střelu a rozvlnil síť. Nádhera!“ rozplýval se správce klubových sociálních sítí po jeho gólu na 1:0.
Na co tenhle kluk sáhne, to promění v gól! PAVEL ŠULC si připsal další top trefu v Ligue 1! 🤯💥#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/San54CdWQc— Nova Sport (@novasport_cz) January 18, 2026
Když pak Šulc slavil branku svým typickým „hashtagem“, kdy spojí ruce do pomyslné mřížky, přidal se k němu i Brazilec Endrick – megatalent, jenž teprve nedávno přišel na hostování ze slavného Realu Madrid.
„Snad se mi takhle bude dařit dál. Je to moc pěkný pocit střílet góly, zvlášť tady na domácím stadionu, takže snad s tím nepřestanu,“ reagoval se smíchem na dotaz reportéra klubové televize. „Znamená to pro mě hodně.“
A klidně mohl mít na kontě dva.
Po hodině hry totiž zvyšoval na tři nula, když zblízka dorazil Tagliafikovu vyraženou hlavičku. Jenže opakované záběry odhalily, že v zárodku akce byl centrující záložník Tessmann v ofsajdu. Místo toho nakonec Brest, jenž dohrával utkání v deseti, v závěru snížil. Lyon si ale náskok pohlídal.
|
Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR
„Byl to těžký zápas, i když si myslím, že jsme ho měli pod kontrolou. A ve výsledku je stejně nejdůležitější, že máme další tři body do tabulky,“ hodnotil pak Šulc, kterého fanoušci zvolili hráčem utkání.
Lyon se díky vítězství posunul na čtvrtou příčku Ligue 1.
„Je pro nás důležité být vysoko. Jsme rádi, že stoupáme tabulkou. Myslím, že si to zasloužíme. Už před zápasem jsme věděli, že budeme čtvrtí, když vyhrajeme, takže o to víc jsme byli motivovaní,“ zdůraznil Šulc.
On sám pro změnu stoupá tabulkou střelců.
V lize se trefil devětkrát a patří mu dělené třetí místo, jen o tři branky za lídrem kanonýrů Greenwoodem z Marseille. Napříč všemi soutěžemi už Šulc v dresu Lyonu nasbíral dvanáct branek a k tomu přidal pět asistencí.
„Dělá nám radost, je to hráč mimořádných kvalit a jsme rádi, že adaptaci na francouzský fotbal zvládl. Pro mě to není překvapení, pro někoho možná jo, ale podstatný je výsledek, který je v tuto chvíli skvělý. Snad bude na konci března před baráží zdravý a ve stejné formě,“ říkal v nedávném rozhovoru reprezentační kouč Miroslav Koubek.
Moc dobře ví, že právě Šulc může být tím, kdo může Česko posunout na mistrovství světa.
|
Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry
„Že se mi daří, je fantastické, ale ve výsledku jsou hlavní tři body,“ zopakoval však Šulc po nedělním utkání. „Musíme jít dál, dál vítězit, protože ve čtvrtek nás čeká Evropská liga a pak jedeme do Met.“
Ne, na velká slova ho neužije.
Mnohem radši svou formu týden co týden prokazuje na hřišti.
Jak bude pokračovat?