Další skvělý zákrok! Jaroš se v základu Liverpoolu předvedl, kouč Slot chválil

Nebyla to jeho první ostrá zkušenost.

V bráně jednoho z největších anglických klubů se mladý talentovaný gólman objevil nečekaně poté, co se zranila brazilská jednička Alisson. Přestože v týmu dělá trojku, šel na plac on. Měl štěstí, obvyklá dvojka Kelleher totiž také nebyla úplně v pořádku.

Už tehdy, v zápase slavné Premier League proti Crystal Palace, udělal na fanoušky skvělý dojem. Zaujal důležitými zákroky, jimiž přispěl k těsnému vítězství 1:0, a také angličtinou s vymakaným lokálním přízvukem.

„To jsou momenty, o kterých sníte jako malý kluk,“ vykládal na začátku října pro klubovou televizi. Dvanáct minut, na které v životě nezapomene.

Po měsíci už stál v bráně znovu. Tentokrát to žádný nečekaný fičák nebyl, Jaroš se startem počítal pěkně dopředu. Kelleher teď zaskakuje v lize, a tak dostal třiadvacetiletý talent příležitost v Ligovém poháru.

Opět uspěl.

Už v první půli zneškodnil nebezpečnou situaci jeden na jednoho.

A pak to přišlo.

Čtyřicátá devátá minuta, Liverpool vedl 1:0 a domácí Brighton chtěl na soupeře rychle vlétnout. To se povedlo, jeden z centrů přesně dopadl na hlavu Adingry, který balon poslal Jarošovi do protipohybu. Jenže český borec se stačil včas zpevnit na nohou, odrazem se vrátit zpět a ránu jako mrštná kočka bleskovým vytrčením ruky vytěsnit do tyče.

„Superzákrok Jaroše!“ sdílel oficiální účet Liverpoolu na sociální síti X. Záběry ihned obletěly internet a s obdivnými zprávami je sdíleli fanoušci v Česku i v Anglii.

„Všichni si jeho přínos pamatujeme, ty zákroky... Přidal ale také výbornou hru nohama a ukázal, že se umí správně rozhodovat. Pomohli mu obránci Quansah a Gomez, tenhle trojúhelník se mi v rozehrávce moc líbil,“ chválil Slot.

V závěru Liverpoolu pomohlo i štěstí. Jaroš držel čisté konto až do 81. minuty, kdy vyrazil střelu a s dorážkou Adingry už nic nenadělal. Nezmohl se ani na ránu Lampteyho, již do protipohybu nepříjemně tečoval Quansah. Hosté ale v tu dobu už vedli 3:1 a nakonec dokráčeli do čtvrtfinále.

To se hraje v prosinci proti Southamptonu, kdy už by mohl být zpátky uzdravený Alisson.

Obránce Andrew Robertson a brankář Vítězslav Jaroš se chystají na střídání za Liverpool.

Dostane přesto zase šanci Jaroš? Zatím se jeví víc než slušně.

Je to další český brankář s obrovským potenciálem. Celkem sedmý se startem v anglické lize, první od dob Petra Čecha. A pište si, že na ostrovech je nesmírná konkurence, která dokáže být krutá.

Vezměte si třeba Václava Hladkého, v Ipswichi vychytal Premier League, ale už je zpátky ve druhé lize. O nižších patrech by mohli vyprávět třeba i Marek Štěch nebo Tomáš Holý.

I proto je Jarošův příběh, hlavně v posledních letech, o to víc obdivuhodný. Ukázal se v Grazu a v Liverpoolu se rozhodli, že si ho nechají. „Klub takové velikosti potřebuje kvalitního třetího gólmana,“ slyšel od trenéra.

V reprezentaci teď tlačí na záda triu Matěj Kovář, Antonín Kinský a Martin Jedlička. Brzy bude zpátky také Jindřich Staněk. Čeští trenéři hledají hlavně zkušenosti s velkými zápasy na mezinárodní úrovni.

Bude-li Jaroš podobně pokračovat, brzy se i v národním týmu nepochybně dočká lepší pozice, než je trojka na mistrovství Evropy.