„Taky jsem byl expert v televizi, takhle zpětně se vám to všechno hezky povídá,“ usmál se směrem k novinářům.
Abyste pochopili – Chelsea po těsné porážce 0:1 v semifinále vypadla, jelikož první utkání doma prohrála 2:3.
Do odvety šla s tím, že musí dát minimálně gól, aby zápas poslala alespoň do prodloužení. Jenže Rosenior zvolil velmi opatrnou a defenzivní taktiku, takže Chelsea sice Arsenal skoro k ničemu nepustila, ale sama měla také jen velmi málo šancí.
„Nerozumím tomu, co jsem právě viděl. Nejsou přece tým ze spodku tabulky, jsou to nedávní vítězové mistrovství světa klubů a můžou si to s nimi na férovku rozdat,“ kritizoval ve studiu televize Sky Sports někdejší záložník Arsenalu Paul Merson. „Fofana (stoper Chelsea) po zápase brečel, ale nemá důvod, vždyť Chelsea byla od začátku prakticky bez šance.“
„Kdybyste ten zápas zapnuli a neznali výsledek prvního utkání, mysleli byste si, že Chelsea hájí náskok. Hrála se šesti vzadu a na protiútoky. Chápu trenérův záměr, ale v jednu chvíli prostě musíte začít riskovat,“ přidal další bývalý středopolař Jamie Redknapp.
„Kdybych vsadil všechno na útoku a nabádal hráče, ať napadají vysoko, všichni se budou ptát, co to dělám,“ opáčil Rosenior. „Samozřejmě to můžete udělat, třeba půjdete do vedení 2:0, ale taky můžete prohrávat 0:2.“
Nic z toho se nestalo, zápas směřoval k bezbrankové remíze, a když v samotném závěru Chelsea zkusila ještě naposledy zahrozit, z brejku ji gólově potrestal Kai Havertz, její někdejší hráč.
„Myslím, že až do samotného závěru si nikdo nebyl jistý tím, jestli Arsenal postoupí, rozhodně jsme měli šanci ten dvojzápas otočit. Ale nepovedlo se nám to. I když mám pro své hráče jenom slova chvály, výsledky jsou ve fotbale hlavní, musíme se z téhle porážky poučit,“ podotkl Rosenior.
Byl to jeho osmý zápas na lavičce Chelsea, šestkrát zvítězil a dvakrát prohrál, v obou případech to bylo právě s Arsenalem v rámci semifinálového dvojutkání.
Podívejte se na Havertzův vítězný gól:
Arsenal míří do Wembley! 🏟️— Nova Sport (@novasport_cz) February 3, 2026
𝐊𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐳 obešel v závěrečných vteřinách zápasu Sáncheze a zpečetil postup Gunners do finále Carabao Cupu! 🏆#NovaSport | #CarabaoCup pic.twitter.com/syUjQwwzPi
„Realita mojí práce je, že budete kritizování, když prohrajete. Ale když zvítězíte, jste génius. Přitom většinou je to někdy mezi, aspoň myslím,“ usmál se.
Nadhled a humor ho neopouští.
A vlastně zatím ani nemusí.
Přišel začátkem ledna místo odvolaného Enza Maresky a mnozí pochybovali, zda je připravený. Ve francouzském Štrasburku, který má stejného majitele jako Chelsea (Todda Boehlyho, respektive jeho firmu BlueCo), sice byl úspěšný – postoupil s ním do Konferenční ligy a následně opanoval základní fázi, ale vést ambiciózní londýnský klub je něco úplně jiného.
Chelsea ale po prvních týdnech litovat nemusí.
Kromě vyřazení s Arsenalem, dost možná nejlepším týmem světa, navíc po dvou těsných porážkách, ji Rosenior vytáhl na šestou příčku v Lize mistrů a v Premier League také zůstává stoprocentní. A to se dost možná teprve rozjíždí.
Nejenom na lavičce Chelsea, ale také jako trenér. Vždyť je mu stále teprve jedenačtyřicet a aktivní kariéru ukončil ani ne před osmi lety. Přesto už stihl zaujmout – nejenom výsledky, ale také některými vyjádřeními na tiskových konferencích.
Fanoušci například probírali zvěsti o tom, že ve snaze zlepšit vztahy v kabině uspořádal soutěž ve stavění Lega.
Sám od sebe připomněl i spekulace, že po hráčích chce, aby se navzájem víc podporovali: „A já u toho bude hlasitě tleskat.“
Ale nenechte se zmýlit, umí si i dupnout. Když během rozcvičky před úterním zápasem hráči Arsenalu opakovaně překračovali půlicí čáru, velmi důrazně je vyzval, aby se drželi na své polovině.
