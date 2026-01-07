Dávno pryč jsou časy, kdy práci na Stamford Bridge garantoval jedině nabušený životopis a fůra úspěchů. Mourinho, Scolari, Hiddink, Ancelotti, Benítez nebo Conte.
Co jméno, to trenérský pojem.
Modré království bylo zvlášť v dobách panování ruského oligarchy Abramoviče vyloženě fixované na největší ryby. A i když pod současným americkým bossem Boehlym kadence změn na lavičce nepolevuje, něco je přece jen jinak.
Lampard, Potter či Maresca nezapadali do kolonky osvědčených.
A jejich nástupce Rosenior?