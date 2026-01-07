Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea. | foto: Reuters

Jiří Čihák
Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy, přesvědčená: „Tenhle chlap nás posune na vyšší úroveň.“

Dávno pryč jsou časy, kdy práci na Stamford Bridge garantoval jedině nabušený životopis a fůra úspěchů. Mourinho, Scolari, Hiddink, Ancelotti, Benítez nebo Conte.

Co jméno, to trenérský pojem.

Modré království bylo zvlášť v dobách panování ruského oligarchy Abramoviče vyloženě fixované na největší ryby. A i když pod současným americkým bossem Boehlym kadence změn na lavičce nepolevuje, něco je přece jen jinak.

Lampard, Potter či Maresca nezapadali do kolonky osvědčených.

A jejich nástupce Rosenior?

Právě nejčtenější Premium články:
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Alžířané jsou ve čtvrtfinále Afrického poháru, uspělo i Pobřeží slonoviny

Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska.

V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Kongem. Hladce postoupili obhájci titulu z...

6. ledna 2026  20:40

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Slavia na úvod přípravy prohrála s Basilejí. Premiérové góly oslavili Cham a Isife

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na úvod zimního soustředění ve španělské Marbelle prohráli 3:4 s Basilejí. O poločase sice vedli 2:1, soupeř ale po změně stran výsledek otočil. Na straně Slavie se debutu...

6. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:54

Mladý talent Bayernu pobouřil fanoušky. Klubem mých snů je Real Madrid, prohlásil

Lennart Karl z Bayernu Mnichov slaví gól v Lize mistrů proti Sportingu Lisabon.

O tom, jak snadno a často nechtěně si proti sobě můžete poštvat vlastní fanoušky, by mohl čerstvě vyprávět teprve sedmnáctiletý německý fotbalista Lennart Karl. Mladý talent Bayernu Mnichov totiž na...

6. ledna 2026  16:19

111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Nejsou to dva roky prázdnin, ale i zimní přestávka dlouhá 111 dní připadá aktérům druhé ligy jako věčnost. Ústecký Viagem, štika českého fotbalu, agituje ústy majitele Přemysla Kubáně i trenéra...

6. ledna 2026

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

6. ledna 2026  14:35

Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic.

Vysněný scénář fotbalového stopera Denise Halinského: na jaře pomůže Teplicím udržet pozici ve střední ligové skupině, v létě se přesune do Slavie, kde zabojuje o místo v základní sestavě. „Cítím, že...

6. ledna 2026

Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Příliš dlouho bez trenéra nebyli. Fotbalisty Chelsea nově povede jedenačtyřicetiletý anglický kouč Liam Rosenior, jenž přichází ze Štrasburku. V Londýně podepsal smlouvu do roku 2032 a premiéru si...

6. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:32

Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Premium
Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých...

Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první...

6. ledna 2026

