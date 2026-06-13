Lewandowski může napodobit hvězdné kolegy, míří do MLS. Jedná s Chicagem

Lewandowski, kterému v Barceloně na konci června vyprší smlouva, o odchodu z katalánského klubu informoval už v květnu. S Chicagem by měl podle Romana podepsat smlouvu na dva, nebo tři roky.
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Je čas jít dál. Kanonýr Lewandowski oznámil, že po sezoně skončí v Barceloně
V Barceloně Lewandowski strávil čtyři roky. Celkem za ni odehrál 191 soutěžních zápasů a nastřílel 119 branek. La Ligu s ní ovládl v letech 2023, 2025 a letos. Na kontě má také osm titulů a triumf v Lize mistrů s Bayernem Mnichov, dva tituly přidal s Dortmundem.