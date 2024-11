Šance pro Schicka. Boniface se zranil, český útočník je pro Alonsa prioritou

Může to být další důležitý moment ve složitějším období. Českému fotbalistovi Patriku Schickovi odpadla v Leverkusenu konkurence v podobě nigerijského útočníka Victora Boniface, jenž si na několik týdnů odpočine kvůli zranění. Osmadvacetiletý reprezentant, který se ale nezúčastnil posledních dvou srazů, teď dostane šanci na návrat do formy. Pro kouče Xabiho Alonsa má být jasná první volba do základu.