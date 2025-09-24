Rozcvičující hráč Leverkusenu zasáhl míč ve vápně. Rozhodčí kuriózní situaci neřešil

Autor:
  14:25
Ještě na jaře by z toho byla penalta pro soupeře, dnes jen nepřímý volný kop uvnitř pokutového území. Jenže sudí si v nedělním bundesligovém utkání Leverkusenu s Mönchengladbachem (1:1) kuriózního momentu ve vápně vůbec nevšimli, neřešili ho ani novináři po zápase.
Loic Badé z Leverkusenu (vlevo) se snaží zastavit Šuta Machina z...

Loic Badé z Leverkusenu (vlevo) se snaží zastavit Šuta Machina z Mönchengladbachu v bundesligovém utkání | foto: AP

Argentinský náhradník Claudio Echeverri z Leverkusenu v nepřerušené hře...
Patrik Schick (vlevo) z Leverkusenu a Pantelis Hatzidiakos z Kodaně v tvrdém...
Jordan Larsson (vpravo) z Kodaně pozoruje akci Edmonda Tapsoby z Leverkusenu.
Joel Ordonez z Brugg sleduje padajícího Miku Bieretha z Monaka.
15 fotografií

Na přestupek upozornil až s odstupem magazín Kicker.

Bylo krátce po přestávce, domácí se kolem poloviny hřiště snažili kombinovat. Zpětnou přihrávku Aleixe Garcii na Edmonda Tapsobu srazil hostující Kevin Stöger ke spoluhráči Šutóovi Mačinovi.

Japonský útočník si všiml, že gólman Mark Flekken je daleko z brány a z téměř pětačtyřiceti metrů se ho pokusil přehodit. Jenže lob se mu vůbec nepovedl, míč nenabral výšku ani směr a za koncovou čáru se kutálel mezi malým a velkým vápnem.

Argentinský náhradník Claudio Echeverri z Leverkusenu v nepřerušené hře bundesligového utkání proti Mönchengladbachu odehrává míč ve hřišti, což je přestupek. Dřív by z toho byla penalta, nyní jen nepřímý volný kop. Sudí to však přehlédli.

V tu chvíli se za bránou rozcvičovali čtyři náhradníci Leverkusenu a jeden z nich, Claudio Echeverri, těsně vstoupil do hřiště. Míč, který ještě neopustil hrací plochu, přihrál brankáři Flekkenovi.

Porušení pravidel je, že v nepřerušené hře se kromě dvaadvaceti hráčů obou týmů na hřišti nikdo nesmí dotknout míče, pokud neopustil hrací plochu.

Známý sudí Felix Zwayer si toho nevšiml stejně jako pomezní Robert Kempter. A jelikož po úpravě pravidla by v tomto případě nenásledoval pokutový kop, podle protokolu nemohl intervenovat ani VAR.

Flekken hbitě rozehrál a hra pokračovala.

Schick byl znovu u gólu. Leverkusen ale v nastavení přišel o výhru

Ještě v minulé sezoně platilo, že se za tento přestupek nařizuje přímý kop. Když k němu dojde v pokutovém území, tak pokutový kop.

Po úpravě není pravidlo tak přísné.

„Pokud, bez úmyslu nesportovního ovlivnění hry, se funkcionář družstva, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo hráč, který je dočasně mimo hrací plochu, dotkne míče (s úmyslem pomoci rychlému navázání hry), který je stále ve hře, ale jasně opouští hrací plochu, je nařízen nepřímý volný kop; není udělen žádný osobní trest.“

Jiná situace by nastala, pokud by míč mířil do prázdné brány a rozcvičující se náhradník nebo člen realizačního týmu by ho zastavil před brankovou čárou. Nebo pokud by vběhl do hřiště a zastavil slibně se rozvíjející akci. To by naplňovalo úmyslné ovlivnění hry a následoval by přímý kop či pokutový kop a ještě osobní trest.

To přesně se v Německu stalo na podzim 2019. V utkání druhé bundesligy mezi Kielem a Bochumí hosté zahrávali penaltu po zásahu náhradníka v pokutovém území. Domácí Michael Eberwein se rozcvičoval za vlastní brankou a zastavil střelu, která letěla mimo, ještě ve hřišti.

Přestupek signalizoval pomezní a pokutový kop stvrdil videoasistent, který viděl, že míč opravdu ještě nepřekročil brankovou čáru. Bochum z penalty vyrovnala, Kiel však nakonec vyhrál 2:1.

Rozcvičující hráč Leverkusenu zasáhl míč ve vápně. Rozhodčí kuriózní situaci neřešil

