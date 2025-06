Legendární Jiří Němec s fotbalovými Brozany srostl, teď třetiligový klub opouští. Strávil v něm s přestávkami 14,5 let a jako trenér ho vyzdvihl do historických výšin. Mužstvo přebírá další bývalý...

V reprezentaci nehraje a v Evropě se zatím jen mihnul. I proto by nově vzniklý šampionát klubů byl pro argentinského obránce Ayrtona Costu v pětadvaceti letech dosavadním vrcholem kariéry. Ale...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Položí sami hlavu pod anglickou gilotinu? Nebo se vzepřou a ukážou, že má český fotbal pořád co nabídnout? Závažný úkol reprezentační jedenadvacítka ustála napůl. Nelekla se, ale prohrála 1:3. Na...

Dlouho drželi zajímavý výsledek, ve druhém poločase měli za stavu 1:1 několik možností jít do vedení. Jenže v závěru úvodního duelu baráže o postup do druhé ligy fotbalisté Domažlic dvakrát...

Pokud vyhraje předzápasový los, dost možná to bude právě Lionel Messi, kapitán Interu Miami, kdo v neděli po půlnoci evropského času vykopne grandiózní mistrovství světa klubů. Co víc si mohla FIFA...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Krátce po druhé inkasované brance dal českým mladíkům naději. Daniel Fila si naskočil přesný centr kapitána Václav Sejka a snížil na 1:2. Jenže na body to nakonec nestačilo. „Kvalita a převaha byla...

Játra jsou významným orgánem pro detoxikaci, trávení i tvorbu energie. Přesto na ně často zapomínáme. Tedy až do chvíle, kdy se tělo připomene...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. O úspěch bojují i mladí čeští reprezentanti. Los...