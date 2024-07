Na Real čekat nebudu, jdu do United! Nadějný stoper Yoro prý míří do Anglie

O dotažení přestupu jako první informoval důvěryhodný novinář David Ornstein, podle kterého se částka může s různými bonusy ještě o 10 milionů eur navýšit, čímž by Yoro jen těsně nepřekonal Matthijse de Ligta (72,5 milionů eur) jakožto nejdražší náctiletý obránce.

Pokud se neobjeví žádné komplikace, jeho přesun z francouzského Lille by se měl finalizovat v následujících dnech či hodinách. Čeká na něj pětiletá smlouva s opcí na prodloužení o další rok. Pro některé je ale vyústění téhle ságy poněkud překvapivé.

Dlouho se psalo, že sám Yoro preferuje přesun do Realu Madrid. Jeho touha hrát za královský velkoklub byla údajně natolik silná, že odradila třeba Paris St. Germain či Liverpool. Ale madridský celek se zdráhal dorovnat vysokou nabídku United, což se Lille nelíbilo. Real chtěl mladíka přesvědčit, ať ještě rok zůstane ve Francii a po vypršení smlouvy přijde v létě 2025 zadarmo.

Leny Yoro v dresu Lille rozehrává akci.

Jenže talentovaný stoper nemínil čekat, chtěl se posunout hned. Podle deníku Marca to prezidenta Florentina Péreze poněkud zaskočilo, s Yorem počítal a bral jeho přesun jako takřka hotový. Nový spolumajitel United Jim Ratcliffe, který si dal za cíl vrátit klub mezi světovou elitu, tak slaví první úspěšnou přetahovanou na hráčském trhu. A přivádí po Joshuovi Zirkzeem dalšího nadějného hráče.

Od Yora si ale přece jenom všichni slibují ještě o něco víc.

United mají na jeho pozici personální nouzi, takže by měl i v útlém věku patřit k oporám. Proto za něj anglické mužstvo neváhalo zaplatit tolik. Yoro se totiž může mnohonásobně zhodnotit, pokud ustojí tlak.

V sestavě bude pravděpodobně nastupovat po boku Lisandra Martíneze a nahradí odcházejícího Raphäela Varana. Právě k němu ho mnozí přirovnávají, jsou si v několika ohledech podobní. I z toho důvodu se nabízelo, že zvolí podobnou cestu a zamíří už v útlém věku do Realu.

Stejně jako on vyrůstal ve Francii, přes otce má ale kořeny i v Pobřeží slonoviny. S fotbalem začal v pěti letech a ve dvanácti odešel do akademie Lille. Tam se pro shodou okolností Varane narodil, byť do míče poprvé kopnul až v Lens.

V prvním týmu Yoro debutoval v roce 2022. Bylo mu šestnáct let a šest měsíců, v té době byl druhým nejmladším hráčem v klubové historii, překonal i slavného Edena Hazarda.

Leny Yoro z Lille v osobním souboji během utkání francouzské ligy.

Od následující sezony byl stálým členem prvního týmu a naskočil do 13 zápasů. A v minulém ročníku prorazil naplno. Odehrál 32 ze 34 ligových utkání, pomohl ke čtvrtému místu a napříč všemi soutěžemi nasbíral 3690 minut. Lille mělo navíc třetí nejlepší obranu v Ligue 1.

Na hřišti Yora nepřehlédnete. Měří 190 centimetrů, středně dlouhé kudrnaté vlasy nosí stažené čelenkou a pod nosem mu raší pečlivě upravovaný knír. Vyniká rychlostí, perfektním čtením hry, fyzickou silou i kvalitní rozehrávkou.

S výběrem Thierryho Henryho měl jet i na letní Olympijské hry, ale Lille ho nepustilo, aby týmu pomohl v předkolech Ligy mistrů. K tomu nakonec příležitost nedostane, čeká ho možná ještě náročnější výzva: dostat United zpět na vrchol.

V necelých devatenácti letech nic jednoduchého. Zvládne to?