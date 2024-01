Tiskovka bez mužů. Ženy čelí nerovnosti běžně, vysvětluje prezidentka Palmeiras

Svým kontroverzním rozhodnutím chtěla upozornit na nerovné postavení žen nejenom v brazilském fotbale. „Mým cílem bylo, aby muži pocítili to, co my zažíváme od narození.“

„Jako ženy chceme pouze příležitost ukázat, že na to máme a jsme dostatečně kompetentní, abychom se ve fotbalovém světě, který je strašně maskulinní, uchytily,“ citoval Pereirovou španělský deník Marca. „Přece není normální, že napříč celou Brazílií má jenom jeden klub ve vedení ženu. Na všech setkáních, která navštěvuji, jsou pouze muži. Cítím se osamělá.“

Pereirová vede Palmeiras od roku 2021. Předtím ho sponzorovala prostřednictvím banky, již vlastní spolu s manželem, a posléze byla členkou poradního týmu brazilského celku. Když se ucházela o pozici prezidentky, neměla žádného protikandidáta a se ziskem takřka 90 % hlasů se stala první ženou v čele klubu napříč jeho historií.

„Muži tu sice mají jasnou převahu, ale rozhodli se mi dát šanci, což je skvělé znamení. Postupně chci ten nepoměr mužů a žen ve vedení změnit. Je mi jasné, že tenhle problém v Brazílii ani ve zbytku světa nevyřeším sama, ale jako klub můžeme jít příkladem,“ vysvětlila pro web ge.globo Pereirová.

Zavzpomínala pak na finále mistrovství světa klubů v roce 2022, kde se fotbalisté Palmeiras utkali s Chelsea (1:2). Ve vedení londýnského mužstva tehdy byla také žena, Marina Granovskaja.

„Bylo to setkání dvou žen na vrcholku světového fotbalu. Od té doby jsme jako klub ušli velkou cestu, ale není to snadné. Když prohrajeme, fanoušci hází vinu na mě. Když naopak zvítězíme, je to ‚navzdory Pereirové‘. Copak na tom nemám žádnou zásluhu?“ povzdechla si.

Její působení je přitom velmi zdařilé. Palmeiras získali už šest trofejí, žádný prezident slavného klubu nebyl v tomto století úspěšnější.

I proto Pereirová na tiskové konferenci oznámila prodloužení smlouvy s trenérem Abelem Fereirou. Fanouškům také slíbila zlepšení podmínek na stadionu a zároveň potvrdila, že ženský tým bude mít nově i kategorii do dvaceti let. „Kromě toho přesuneme ženské týmy na jiný stadion a seženeme jim nového sponzora. Ženský fotbal tady totiž nedostává tolik peněz, což chceme změnit,“ zdůraznila.

Celé setkání trvalo zhruba dvě hodiny a na jeho konci Pereirová neskrývala své nadšení z celé akce.

„Bylo mi obrovským potěšením strávit tady čas s vámi. Samozřejmě tohle nemůžu dělat pravidelně, ale doufám, že v budoucnu nebudu muset svolávat tiskovou konferenci jen pro ženy, abych se tu s nějakou ženou potkala,“ uzavřela.