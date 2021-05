Český příspěvek k polskému titulu: nejen Pekhart, ale i datoví experti

Legia s nimi navázala spolupráci loni na podzim, od té doby ji Jakubové Otava a Dobiáš s týmem kolegů zásobují datovými analýzami.

„Pracujeme pro kluby v Česku i v Evropě a Legia je jeden z prémiových klientů. Pomáháme jim s datovou analytikou, se skautingem, analýzami soupeřů, v přestupovém období dodáváme balíček informací o vytipovaných posilách,“ líčí Otava, který je spolumajitelem firmy. „Máme radost, že jsme součástí úspěšného týmu. Ale data a práce s nimi jsou běh na dlouhou trať.“

To si v Legii uvědomují?

Určitě, proto máme dohodu o dlouhodobé spolupráci. Legia má veškeré předpoklady, aby se stala dominantním týmem v celém regionu, nejen v Polsku. Špičkové zázemí, stadion, tréninkové centrum, ekonomické možnosti. Navíc má na důležitých postech na polské poměry výjimečné hráče. Což platí samozřejmě i pro Tomáše Pekharta.

Tak schválně, jak vychází z řeči čísel?

V úspěšnosti zakončení v rámci polské ligy nemá konkurenci. Je třeba říct, že ta soutěž mu perfektně sedí. Třeba v Česku by narážel na extrémně silné stopery, to je u nás velké specifikum. Po anglické Championship má česká ligy fyzicky nejsilnější stopery v Evropě.

Jakub Otava ze společnosti 11Hacks s dresem Legie Varšava, mistra polské ligy.

V Polsku mají útočníci prostoru víc?

Stopeři jsou mnohem víc konstruktivní, celkově liga není tak defenzivní a hraje se víc s míčem. To Pegasovi pomohlo, aby byl v podstatě nezastavitelný. Kdyby nechyběl pár zápasů kvůli zranění a červené kartě, mohl mít čísla ještě lepší.

Jak konkrétně Legii pomáháte vy?

Ve všech klubech, se kterými spolupracujeme, platí, že jsme v denním kontaktu se sportovním ředitelem. Pravidelně se scházíme jak s dalšími lidmi z managementu klubu, tak s trenérem a asistenty. Dávají nám úkoly, které my pak analyzujeme a zpracováváme.

Kdo u vás analýzy vytváří?Co si pod tím přesně představit?

Pro některé týmy zpracováváme analýzu hráčů, jinde koncepty jako střídání nebo standardní situace. Abych uvedl konkrétní příklad: náš klient nás požádal o detailní analýzu jejich tvorby šancí a co by mohli dělat jinak, aby byli úspěšnější. My analyzujeme, které strategie fungují a podle specifik hráčů navrhneme možnosti ze světa, které by týmu mohly sedět. Pak je na trenérovi, jestli se pro ně rozhodne a co si z analýzy vezme.

Máme lidi, kteří rozumí číslům, ale i ty, kteří se špičkově vyznají ve fotbalu jako takovém, včetně tří vystudovaných trenérů. Umíme se na hru dívat nejen analytickýma očima. Ale je jasné, že analytika nás vždycky na začátku nasměruje.

Čili věříte řeči čísel.

Ano, ale nejen to. Umíme díky naší platformě třeba analyzovat proudy hry, čili prostory, přes které se tým nejčastěji prosazuje, kudy se dostává do vápna, nebo kde naopak špatně brání. A to jsou nesmírně důležité informace, třeba i pro složení kádru.

Nic z toho ale asi nejde brát jako dogma.

Samozřejmě, to si uvědomujeme. Ale je to další ukazatel a pro někoho třeba rozdílová věc. Fotbal se pořád víc a víc vyrovnává, to platí nejen pro světovou špičku, ale i pro tu regionální. Jsem přesvědčený, že i ve fotbale platí, že detaily rozhodují.

Když se díváte na zápas kteréhokoli týmu, se kterým spolupracujete, poznáte hned, že využívá vaše podněty?

Určitě. V některých týmech máme hodně blízko přímo k trenérovi, takže ty prvky pak jasně vidíme.

Dáte příklad?

Třeba v Českých Budějovicích spolupracujeme s Davidem Horejšem a v zimě jsme se na jeho podnět zaměřili na to, že dostávají hodně gólů. Zpracovali jsme na to téma analýzu, on tomu pak uzpůsobil tréninky, zaměřil se na prostory, které jsou nejcitlivější. Takže když jsme pak na začátku jara sledovali jejich rekordní sérii 532 minut bez obdrženého gólu, měli jsme z toho dobrý pocit.

Ale lidí, kteří fotbalovým analýzám nedůvěřují, je pořád dost, ne?

Jasně. My máme k dispozici tvrdá data, která zrcadlí realitu, ale je to pořád jen jedna z mnoha složek, která má na fotbal na hřišti vliv. Netvrdíme, že máme recept na úspěch. Ale když klub naše informace správně využívá, určitě mu mohou pomoct, aby se zlepšoval. Nebo aby minimalizoval chyby.

Třeba při přestupech?

Přesně tak. Analytika posil, to je naše hlavní pole působnosti. Hledáme přednosti nebo nedostatky, které většina lidí prostým okem nemá šanci odhalit. Bereme v potaz i specifika soutěží, ze kterých hráč přichází. V dlouhodobém hledisku se pak pravda vždycky ukáže.

Jakub Otava (vlevo) a Jakub Dobiáš z analytické firmy 11Hacks

Máte v přestupových jednáních velké slovo?

Záleží klub od klubu, vždycky můžeme přispět minimálně poradním hlasem. To, že se na hráče podíváme optikou čísel a dat, neznamená, že by se na něj neměl jet podívat i skaut, který ho vidí v uvozovkách normálníma očima. Ideální je to spojit dohromady, aby pak klub ve finále udělal správné rozhodnutí.

Kromě Legie pomáháte komu?

Dalším naším významným klientem je Dunajská Streda, která do úplného konce bojovala o titul a skončila druhá s rekordním počtem bodů. Spolupracujeme s několika dalšími zahraničními týmy, například z Rakouska, nebo Nizozemska. Blízko dohodě jsme teď s kluby z Maďarska a ruské Premier League.

V Česku jste spojili síly se Slavií, což ale už neplatí.

V průběhu podzimu jsme se nedomluvili na prodloužení smlouvy. Podmínkou další spolupráce byla exkluzivita, což pro nás nedávalo ekonomicky smysl. Momentálně spolupracujeme třeba s Plzní, Baníkem, Budějovicemi, nebo Libercem.

Pořád platí, že cíl pro vás je mít klub, kde bude vědecký přístup rozhodovat? Jako třeba v dánském Midtjyllandu?

To je hodně vzdálená vize. Ale těší nás, když vidíme, že je čím dál víc klubů, které mají o data zájem. To nás jen utvrzuje v přesvědčení, že tímhle směrem se fotbal bude ubírat.