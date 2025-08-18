Německý útočník šest minut po svém příchodu na hřiště umístil penaltu přímo k pravé tyči Pickfordovy brány. Pokutový kop získal ve prospěch Leedsu Nmechův krajan Stach, jehož sražená rána trefila hostujícího obránce Tarkowskiho ho do paže.
Co naplat, že anglický stoper dával ruku předpisově za tělo. Rozhodčí Chris Kavanagh usoudil, že Tarkowského biceps zvětšil nedovoleným způsobem objem těla a zamezili míči v cestě na bránu.
Šestadvacetiletý Nmecha mohl skórovat už ze hry. Leeds, který měl po většinu zápasu navrch, soupeře v 82. minutě zatlačil a tři rychle po sobě jdoucí střely, z nichž první vypálil Nmecha, zablokoval kapitán Evertonu Tarkowski. Blok poslední střely ho ale vyšel draho.
Ještě za stavu 0:0 se do hry dostal také trojnásobný vítěz Premier League Jack Grealish, který si po letním přestupu z Manchesteru city odbyl první soutěžní minuty v dresu Evertonu. Jeho příchod ale ofenzivu liverpoolského celku nerozhýbal.
84. Nmecha
Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Stach, Ampadu (C) (78. Grujev) – D. James (78. Harrison), Tanaka (90+4. Longstaff), Gnonto (67. Aaronson) – Piroe (78. Nmecha).
Pickford – O'Brien, Keane, Tarkowski (C), Iroegbunam (71. Grealish) – Garner, Gueye – Alcaráz (86. Barry), Ndiaye, Dewsbury-Hall – Beto.
Darlow – Bornauw, Byram, Ramazani.
Travers, Tyrer – Armstrong, Chermiti, Coleman, McNeil, Onyango.
56. Iroegbunam, 63. Alcaráz
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Betts
Počet diváků: 36820Přejít na online reportáž