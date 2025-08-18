Hořký debut Grealishe. Leeds při návratu zdolal Everton po kontroverzní penaltě

  23:49
Po dvou letech se opět představili v anglické Premier League. Fotbalistům Leeds United se návrat povedl na výbornou, v pondělní dohrávce prvního kola porazili na domácím stadionu Everton 1:0. O výhře týmu trenéra Daniel Farkeho rozhodla velmi sporná penalta, kterou v 84. minutě utkání s přehledem proměnil Lukas Nmecha.
Německý útočník šest minut po svém příchodu na hřiště umístil penaltu přímo k pravé tyči Pickfordovy brány. Pokutový kop získal ve prospěch Leedsu Nmechův krajan Stach, jehož sražená rána trefila hostujícího obránce Tarkowskiho ho do paže.

Lukas Nmecha se raduje z proměněného pokutového kopu proti Evertonu.

Co naplat, že anglický stoper dával ruku předpisově za tělo. Rozhodčí Chris Kavanagh usoudil, že Tarkowského biceps zvětšil nedovoleným způsobem objem těla a zamezili míči v cestě na bránu.

Šestadvacetiletý Nmecha mohl skórovat už ze hry. Leeds, který měl po většinu zápasu navrch, soupeře v 82. minutě zatlačil a tři rychle po sobě jdoucí střely, z nichž první vypálil Nmecha, zablokoval kapitán Evertonu Tarkowski. Blok poslední střely ho ale vyšel draho.

Ještě za stavu 0:0 se do hry dostal také trojnásobný vítěz Premier League Jack Grealish, který si po letním přestupu z Manchesteru city odbyl první soutěžní minuty v dresu Evertonu. Jeho příchod ale ofenzivu liverpoolského celku nerozhýbal.

Premier League
1. kolo 18. 8. 2025 21:00
Leeds United Leeds United : Everton Everton 1:0 (0:0)
Góly:
84. Nmecha
Góly:
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Stach, Ampadu (C) (78. Grujev) – D. James (78. Harrison), Tanaka (90+4. Longstaff), Gnonto (67. Aaronson) – Piroe (78. Nmecha).
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Keane, Tarkowski (C), Iroegbunam (71. Grealish) – Garner, Gueye – Alcaráz (86. Barry), Ndiaye, Dewsbury-Hall – Beto.
Náhradníci:
Darlow – Bornauw, Byram, Ramazani.
Náhradníci:
Travers, Tyrer – Armstrong, Chermiti, Coleman, McNeil, Onyango.
Žluté karty:
Žluté karty:
56. Iroegbunam, 63. Alcaráz

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Betts

Počet diváků: 36820

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 4:0 3
2. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 3:0 3
2. TottenhamTottenham 1 1 0 0 3:0 3
4. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
5. NottinghamNottingham 1 1 0 0 3:1 3
6. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
6. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
8. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
8. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
10. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
10. ChelseaChelsea 1 0 1 0 0:0 1
10. Aston VillaAston Villa 1 0 1 0 0:0 1
10. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
14. EvertonEverton 1 0 0 1 0:1 0
14. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:1 0
16. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0
17. BrentfordBrentford 1 0 0 1 1:3 0
18. West HamWest Ham 1 0 0 1 0:3 0
18. Burnley FCBurnley 1 0 0 1 0:3 0
20. WolverhamptonWolves 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

