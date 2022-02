Fotbalisté Leedsu dostali amerického trenéra. Marsch má zastavit propad

„Jsme šťastní, že můžeme Jesseho přivítat v našem klubu a bude to zrovna on, kdo nás povede do nové etapy. Poznali jsme ho už před mnoha lety během jeho působení v Salcburku a věříme, že jeho fotbalová filozofie je shodná s tou naší a hráčům bude jeho styl vyhovovat,“ uvedl ředitel klubu Victor Orta.

Osmačtyřicetiletý Marsch vedl naposledy německého vicemistra Lipsko. Tam ale vydržel jen pět měsíců a během prosince byl kvůli špatným výsledkům odvolán.

Leeds prohrál v anglické nejvyšší soutěži pět z posledních šesti zápasů a propadl se s 23 body na průběžné šestnácté místo. Vedle poslední prohry 0:4 s Tottenhamem utržil předtím také debakl 0:6 na hřišti Liverpoolu. Od sestupových příček ho nyní dělí jen dva body.

Debut na lavičce Leedsu čeká Marsche o víkendu na hřišti Leicesteru.