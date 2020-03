Nehraje se, propouštíme. Fotbalisté v Norsku se hlásí na úřadu práce

Strömsgodset IF neměl dobrou minulou sezonu, zachránil se až v posledním prosincovém kole výhrou venku.

Na nový ročník 2020 se ještě před pár dny připravoval ve španělské Marbelle a první dubnový víkend měl nastoupit v úvodním kole proti Vikingu Stavanger.

Norská liga stejně jako většina ostatních kvůli nekontrolovatelnému šíření koronaviru byla odložena. Pokud to situace dovolí, hrát se začne nejdřív v květnu.

Strömsgodset byl nucen z finančních důvodů propustit všechny své profesionály. A ti jsou nyní nezaměstnaní. Jedenatřicetiletý rodák z Berlína se tak přihlásil na úřad práce.

„V první chvíli je to pro vás samozřejmě šok,“ líčil Vilsvik pro německý Sportbild. „Ale tak nějak jsme všichni tušili, že k tomu může dojít.“ Od 19. března je v databázi fotbalistů veden jako volný hráč.

Norské profesionální kluby jsou závislé především na příjmech z televizních práv, ze vstupného, z prodeje suvenýrů.

Jelikož sezona nezačala, mohl by klub hráče vyplácet maximálně měsíc.

Rovněž další norské profesionální kluby jako Haugesund, Valerenga Oslo a Sandjeford propustily všechny profesionály s výjimkou hráčů, kteří nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti nebo jsou zranění, čili v pracovní neschopnosti.

Haugesund si však některé klíčové hráče nechal. Měl strach, aby mu neutekli ke konkurenci. Libovolně odejít mohou hráči dva týdny po ukončení kontraktu.

Ne všichni fotbalisté v norských klubech jsou plně fotbaloví profesionálové.

Aby v Norsku zabránili chaosu a nekontrolovatelným hráčským změnám, tamní svaz požádal Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby „propuštění“ hráči v současné době nemohli přestupovat do ciziny.

A ještě další nařízení vstoupilo v platnost: hráčská asociace se dohodla na tom, že kluby po dobu šesti týdnů mohou smlouvy znovu aktivovat. Pokud se tedy na začátku května hrát začne, hráči svůj kontrakt znovu získají.

Nejen na hráče současná krize dopadá. Například šestadvacetinásobný šampion Rosenborg Trondheim propustil většinu zaměstnanců a fotbalisty poslal na povinnou dovolenou.

Hráči tak teď místo peněz, které jim zaručovala smlouva, budou dostávat dávky v nezaměstnanosti. Norský sociální systém během prvních dvaceti dnů vyplácí maximálně čtyři tisíce eur, což je v přepočtu lehce přes sto tisíc korun. Poté se částka sníží přibližně na 65 tisíc korun. Na tamní poměry to moc není.

Většina profesionálních fotbalistů v Norsku má smlouvu minimálně na deset tisíc eur, v přepočtu víc než čtvrt milionu korun... Současné opatření se finanční situace hráčů dotkne výrazně.

„Trénuju sám a čekám, co bude. Téměř každý den je nový vývoj. Všichni doufáme, že se situace co nejdřív vrátí do normálu, že zase bude moci znovu společně trénovat a že se začne hrát,“ přeje si Vilsvik.