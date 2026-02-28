Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělní vyzve Getafe. Villarreal zůstal třetí a na lídra ztrácí už 13 bodů.
Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání proti Villarrealu, kterému nasázel hattrick.

Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil.

Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.

„Žlutá ponorka“ na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 26 21 1 4 71:26 64
2. Real MadridReal Madrid 25 19 3 3 54:21 60
3. VillarrealVillarreal 26 16 3 7 48:31 51
4. Atlético MadridAtlético 25 14 6 5 42:23 48
5. Real BetisBetis 25 11 9 5 40:30 42
6. Celta VigoCelta Vigo 25 9 10 6 34:27 37
7. Real SociedadReal Sociedad 26 9 8 9 38:38 35
8. Espaňol BarcelonaEspaňol 25 10 5 10 31:37 35
9. Athletic BilbaoBilbao 26 10 5 11 30:36 35
10. OsasunaOsasuna 25 9 6 10 30:29 33
11. GironaGirona 25 7 9 9 26:40 30
12. Sevilla FCSevilla 25 8 5 12 32:39 29
13. GetafeGetafe 25 8 5 12 20:29 29
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 25 6 9 10 23:32 27
15. Deportivo AlavésAlavés 26 7 6 13 23:34 27
16. ValenciaValencia 25 6 8 11 26:39 26
17. Elche CFElche 25 5 10 10 32:37 25
18. MallorcaMallorca 26 6 6 14 29:42 24
19. Levante UDLevante 26 5 6 15 28:44 21
20. Real OviedoOviedo 24 3 8 13 16:39 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

28. února 2026  19:49,  aktualizováno  20:31

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

Antonín Růsek slaví gól do sítě Lausanne, jeho trefa byla nakonec vítězná.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...

28. února 2026  7:54

Šustr plný emocí: Fakt jsem čekal, že to půjde dřív. Milla? Já ho přemlouvat nebudu

Nový kouč fotbalové Dukly Pavel Šustr sleduje svůj tým při utkání se Zlínem.

Až ve druhém poločase fotbalisté Dukly doma proti Slavii (0:2) aspoň něco ukázali. Emoce, nasazení, sem tam nadějná kombinace. „Ale mělo by to přece jít i bez toho mého tajtrdlíkování a řvaní na...

28. února 2026  7:32

