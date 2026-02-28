Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil.
Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.
„Žlutá ponorka“ na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.