Soupeři by ho dávno měli mít načteného, protože tuhle akci opakuje často. No jo, ale zastavte ho! Jak? Vždyť to skoro nejde. Viděli jste, jak geniálně Lamine Yamal, fotbalový zázrak, ve čtvrtek večer...

Vyškov poprvé otevřeně: Tým jde do Příbrami, doma zůstane jen krajská liga

Nebude to azyl, nebude to dočasné řešení. Dvě kola před koncem druhé ligy vedení MFK Vyškov poprvé otevřeně přiznává to, co se v zákulisí už beztak mělo za hotovou věc: po sezoně se druhá nejvyšší...