Yamal má důvod k další oslavě. Barcelona mu svěřila dres s ikonickým číslem 10

„Pokusím se vybudovat si vlastní cestu, ale všichni kluci by chtěli být jako oni. Všichni tři byli neuvěřitelní hráči, jsou to legendy a já se pokusím jít v jejich stopách,“ uvedl Yamal, který po dovršení 18. roku mohl oficiálně prodloužit smlouvu s Barcelonou do roku 2031.

„Mým cílem je stále vyhrávat a růst. Je to klub mého života, můj domov. Jsem tu od sedmi let,“ dodal španělský mistr Evropy, který už získal s katalánským týmem dva ligové tituly i domácí pohár.

Yamal dosud oblékal dres s číslem 19. Desítku měl v Barceloně Ansu Fati, který bude nyní hostovat v Monaku.