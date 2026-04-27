To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

  9:52
Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním rozhořčeně rozběhl a dal mu pěstí do obličeje. Po víkendovém střetnutí ho čeká dlouhý trest.

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza. | foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Nepochopitelné jednání odsoudil jak klub, tak sám gólman.

„Je mi to moc a moc líto,“ kál se Andrada. „Není to chování, které si můžu dovolit vůči klubu, fanouškům, a hlavně coby profesionál. Omlouvám se,“ zopakoval.

Nejdříve na půlce cosi řešil s rozhodčím Arcedianem, načež přicházejícího kapitána Pulida oběma rukama odstrčil. Když viděl druhou žlutou a následně červenou, soupeře, který mezitím vyskočil na nohy, doběhl a udeřil.

Na závěr strhujícího zápasu o zdržení ve druhé lize svým jednáním vyprovokoval obrovskou potyčku, po které ze hřiště museli i vyloučení hostující Dani Tasende a domácí brankář Dani Jiménez, který Andradovi ve skrumáži jeho chování oplatil.

Andrada svůj zkrat vysvětlil tím, že se na chvíli úplně přestal ovládat. Nemine ho tvrdý trest, se kterým počítá.

Pravděpodobně nejen od tamního disciplinárního orgánu, ale také od klubu.

„Přijmeme taková opatření, která jsou hodná tohoto činu, jenž silně odsuzujeme. Takové jednání, které popírá zásady sportu, se nemělo vůbec stát. Nic z toho nereprezentuje hodnoty našeho klubu, v němž jsme vzory pro mnoho našich fanoušků, včetně dětí,“ napsala Zaragoza v prohlášení.

Andrada takto ulétl ve svých pětatřiceti. Ve Španělsku je na hostování z mexického Monterrey, narodil se ale v Argentině, kde působil například ve slavné Boce Juniors.

„Za celou kariéru jsem dostal jedinou červenou, a to za hraní rukou mimo vápno,“ kroutil hlavou Andrada.

„Chtěl bych se omluvit také Jorgemu, protože jsme kolegové, a upřímně to celé byla moje chyba. Ať přijde cokoli, přijmu to,“ dodal.

„Existují hranice, které se nepřekračují,“ nechtěl víc komentovat chování svého svěřence kouč David Navarro.

Jeho protějšek Jose Luis sice chápal, že jsou některé situace vypjaté, ale dodal, že „tohle je neobhajitelné“.

„Měla to být oslava aragonského fotbalu, ale skončí takhle. Rád bych, aby se pořád mluvilo raději o výkonech,“ povzdechl si.

Jeho Huesca totiž zápas zvládla 1:0 díky penaltě v 65. minutě. I proto je na první sestupové příčce se ztrátou dvou bodů. Naopak Zaragoza už se v soutěži nezachrání.

