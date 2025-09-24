„Dobrý výsledek může změnit všechno. Náladu, kouzlo v kabině. Chybělo mi vidět úsměvy hráčů i fanoušků,“ rozplýval se portugalský kouč Vítor Pereira pro klubový web po výhře 2:0 nad Evertonem.
Před víkendovou porážkou s Leedsem (1:3), která byla třetí v řadě, v klubu prodloužil smlouvu. Vedení mu věří, že špatnou sérii ještě dokáže otočit. Fanoušci na druhou stranu byli spíš skeptičtí a tým po zápase vypískali.
V sobotu totiž Wolves dokonce vedli, když Ladislav Krejčí premiérovým gólem v anglické lize tým poslal do vedení, které však nevydrželo a jen do půle tým třikrát inkasoval.
Ladislav Krejčí akci rozpohyboval 👉 Marshall Munetsi zakončil! Wolves jdou proti Evertonu do vedení! 🇨🇿🐺#NovaSport | #CarabaoCup pic.twitter.com/bDCkCfX3hc— Nova Sport (@novasport_cz) September 23, 2025
Tentokrát Krejčí nastoupil od první minuty v obraně.
A vysloužil si chválu.
„Čas na adaptaci, hlavně nových hráčů, skončil. Teď je čas předvádět výkony. A věřím, že dva až tři dobré výsledky pomůžou k tomu, abychom se dostali na úplně jinou úroveň. Věřím tomu,“ líčil Pereira.
V sestavě udělal několik změn. Tou hlavní byl přechod ze tří na čtyři obránce. S Krejčím na stoperu nastoupil ještě Santiago Bueno, jenž shodou okolností hrál stejně jako český reprezentant také za Gironu. Jen o dva roky dřív.
Společně vybojovali první čisté konto Wolves od dubna. Když se oba týmy utkaly na konci srpna v lize, Wolverhampton doma také vstřelil dva góly, ale třikrát inkasoval. To byl ještě Krejčí pouze na lavičce. Teď už domácí uspěli.
„Což je nejdůležitější věc zápasu, ne můj gól,“ líčil záložník Marshall Munetsi. „V prvních poločasech jsme zvyklí často inkasovat, takže jsme hlavně šťastní za nulu vzadu.“
„Když systém nepřináší výsledky, jsem tady od toho, abych zasáhl, našel řešení a uklidnil. Vůbec nejde o mě, ale o tým a výsledky. Tahle změna to ukázala,“ řekl kouč Pereria.
Prospěla i Krejčímu, který první dvě utkání začal v záloze a pak se většinou stěhoval do obrany. Fanoušky zaujal už při debutu v Newcastlu (0:1), pak na sebe strhl pozornost gólem a teď zářil pro změnu na druhé straně trávníku.
Což hojně ocenili angličtí fanoušci v příspěvcích na sociálních sítích.
„Každý utracený cent se vyplatil.“
„Tohle je budoucí kapitán. Lídr, který týmu chyběl.“
„Nejlepší příchod téhle sezony. Monstrum.“
Odzadu komunikuje, rozdává pokyny, uklidňuje. Na používání angličtiny je zvyklý, vždyť se tak dva roky domlouval ve Spartě pod koučem Brianem Priskem. Nic nového se učit nemusí.
O víkendu nastoupí Wolverhampton v Londýně na Tottenhamu, kde působí i Krejčího reprezentační parťák brankář Antonín Kinský.
Podaří se udržet tým v dobrém rozpoložení a získat první ligové body v sezoně?