Krejčí bude mít nového trenéra. Ve Wolves po sestupu skončil Edwards, nástupce brzy

Edwards převzal Wolverhampton v listopadu, ani on ale po špatném začátku sezony nedokázal výrazně zlepšit výsledky a skončil s mužstvem na posledním místě tabulky.
Wolves pod jeho vedením vyhráli jen tři z 27 ligových utkání.
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„Nesouvisí to s přístupem nebo profesionalitou trenérského týmu. Mužstvo dělalo určité pokroky, ale usoudili jsme, že se chceme jako klub vydat z fotbalového hlediska jinou cestou. Bylo by snazší pokračovat v tom, co jsme začali, ale někdy musíte udělat i těžká rozhodnutí. Věříme, že to bude pro dobro klubu,“ stojí v prohlášení.
Krejčí uplynulou sezonu hostoval ve Wolverhamptonu z Girony, kam se po mistrovství světa a letní pauze už nevrátí. Wolverhampton nedávno potvrdil, že byly splněny podmínky opce na přestup a sedmadvacetiletému obránci nebo záložníkovi začne od 15. června platit smlouva do roku 2030.
V médiích se však spekulovalo i o jeho odchodu, zájem měl mít Leeds, který se v Premier League zachránil.