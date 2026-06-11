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Krejčí bude mít nového trenéra. Ve Wolves po sestupu skončil Edwards, nástupce brzy

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  14:03
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí bude mít ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po sestupu z Premier League skončil u týmu Rob Edwards, klub o tom informoval na webu. O nástupci třiačtyřicetiletého Velšana bude jasno v nejbližších dnech.
Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí před utkáním s Guatemalou.

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí před utkáním s Guatemalou. | foto: FAČR

Fotbalová reprezentace během tréninku v mexické Guadalajaře.
Čeští fotbalisté během úterního uzavřeného tréninku. Skupinu vede kapitán...
Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace.
Ladislav Krejčí na tréninku národního týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.
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Edwards převzal Wolverhampton v listopadu, ani on ale po špatném začátku sezony nedokázal výrazně zlepšit výsledky a skončil s mužstvem na posledním místě tabulky.

Wolves pod jeho vedením vyhráli jen tři z 27 ligových utkání.

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„Nesouvisí to s přístupem nebo profesionalitou trenérského týmu. Mužstvo dělalo určité pokroky, ale usoudili jsme, že se chceme jako klub vydat z fotbalového hlediska jinou cestou. Bylo by snazší pokračovat v tom, co jsme začali, ale někdy musíte udělat i těžká rozhodnutí. Věříme, že to bude pro dobro klubu,“ stojí v prohlášení.

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.

Krejčí uplynulou sezonu hostoval ve Wolverhamptonu z Girony, kam se po mistrovství světa a letní pauze už nevrátí. Wolverhampton nedávno potvrdil, že byly splněny podmínky opce na přestup a sedmadvacetiletému obránci nebo záložníkovi začne od 15. června platit smlouva do roku 2030.

V médiích se však spekulovalo i o jeho odchodu, zájem měl mít Leeds, který se v Premier League zachránil.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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