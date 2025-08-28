Krejčí už patří Wolves. Jde o hostování s opcí, počítá se však s trvalým přestupem

Z jednoho boje o záchranu do druhého. Ladislav Krejčí, český fotbalový reprezentant a bývalý kapitán Sparty, si však polepší. Ze Španělska míří do anglické Premier League, té nejprestižnější ligové soutěže světa. Gironu oficiálně vyměnil za Wolverhampton.

Ladislav Krejčí v dresu Wolves. | foto: Wolverhampton Wanderers

Formálně bude Krejčí na Ostrovech nejprve hostovat a hráčem Wolverhamptonu se natrvalo stane až po uplatnění opce příští rok, s čímž však anglický klub počítá. Až k tomu dojde, smlouvu na Molineux Stadium podepíše do léta 2030.

Podle renomovaného novináře Davida Ornsteina Wolverhampton za českého obránce dohromady zaplatí 30 milionů eur, což je v přepočtu 736 milionů korun. Podle jiných zdrojů se konečná přestupová suma může vyšplhat dokonce na 35 milionů.

„Náš první český hráč,“ přivítal ho nový klub na sociálních sítích.

„Jsem opravdu natěšený. Už od prvního dne mě fascinuje, jak tady všechno funguje. První dojmy jsou skvělé, je to tu krásné a nemůžu se dočkat, až začnu trénovat,“ řekl Krejčí.

O přestupu se mluvilo od minulého týdne, přesto Krejčí ještě o víkendu nastoupil za Gironu, s níž se tak rozloučil nechtěným výpraskem 0:5 ve Villarrealu. Ve Španělsku opouští tým, který má po dvou kolech nula bodů a skóre 1:8, v Anglii však najde Wolverhampton v podobné pozici: se dvěma porážkami a se skóre 0:5.

Svěřenci portugalského kouče Vítora Pereiry si po nepovedeném vstupu do ligy vylepšili náladu alespoň úterním pohárovým vítězstvím nad West Hamem (3:2). A navázat na něj budou chtít v sobotu, kdy hostí posledním ligovém utkání před reprezentační přestávkou Everton a nováček Krejčí už by měl být u toho.

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Z šestadvacetiletého stopera se po definitivním dotažení přestupu stane nejdražší český obránce všech dob a třetí nejdražší hráč vůbec. Rekord nadále drží Pavel Nedvěd, jenž šel v létě 2001 z Lazia do Juventusu za tehdejších 90 milionů německých marek (1,57 miliardy korun), před sedmi lety pak AS Řím zaplatil Sampdorii 42 milionů eur (přibližně 1,1 miliardy korun) za Patrika Schicka.

Je otázkou, co dohoda o hostování znamená pro Spartu, která by podle smlouvy měla dostat zhruba 15 až 20 % z rozdílu přestupové částky, což by z ceny 30 milionů eur činilo zhruba 4 miliony eur (100 milionů korun).

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Pro Gironu je Krejčího odchod vysvobozením ze svízelné finanční situace, Wolverhampton naopak doufá, že se i díky němu udrží v nejvyšší soutěži, jelikož po odchodu několika opor patří k adeptům na sestup.

V Premier League tak v aktuálním ročníku budou hrát čtyři Češi – Krejčí doplní Tomáše Součka z West Hamu a dvojici brankářů Václava Hladkého z Burnley a Antonína Kinského z Tottenhamu, který by však ještě před koncem přestupového období mohl zamířit na hostování.

Krejčí šel do Girony loni v létě ze Sparty, kde se po svém příchodu ze Zbrojovky Brno během pěti let vypracoval mezi opory a s kapitánskou páskou na paži se výrazně podepsal pod dva mistrovské tituly i zisk double v sezoně 2023/2024.

Rozjezd ve Španělsku měl ale pomalejší a zpočátku vůbec nedostával příležitosti v základní sestavě. Pak ale nastoupil v září v Lize mistrů na půdě PSG, kde se předvedl třeba sprintem z půlky hřiště, při němž zastavil Ousmana Dembélého. Od té doby odehrál takřka v každém utkání celých 90 minut.

Sprint s Dembélém, nůžky i chvála ze všech stran. Krejčí v základu oslnil

Zaujal například výkony proti Realu Madrid, v prosinci pak vstřelil krásný vyrovnávací gól na půdě Villarealu (2:2). I s jeho přispěním se nakonec Girona o bod vyhnula sestupovému pásmu.

Tuhý boj o záchranu ji nejspíš čeká i v aktuální sezoně, jelikož hned na úvod ročníku podlehla Vallecanu 1:3 a pak schytala zmíněný debakl 0:5 od Villarealu.

V dalších zápasech se nicméně bude muset obejít bez Krejčího, jehož kariéra bude pokračovat v Anglii. Úspěšně?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Krejčí už patří Wolves. Jde o hostování s opcí, počítá se však s trvalým přestupem

