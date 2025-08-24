Novinky o Krejčím: Trénoval normálně jako ostatní, prozradil kouč. Na přestup se čeká

Čeká se jen na chvíli, kdy se celý transfer oficiálně potvrdí. Zatím však český obránce Ladislav Krejčí zůstává dál hráčem fotbalové Girony. A tu čeká v neděli večer ligový duel s Villarrealem. „Je v pořádku a trénoval stejně jako všichni ostatní,“ vzkázal před druhým kolem trenér Míchel na tiskové konferenci.
První zprávy o chystaném Krejčího přestupu do anglického Wolverhamptonu se objevily ve středu večer, kdy je do světa vypustily katalánské deníky.

S částkou okolo 35 milionů eur (přes 850 milionů korun) včetně bonusů by se Krejčí stal nejdražším českým obráncem v historii a k tomu třetím nejdražším Čechem vůbec.

Je to přestup, který se nečekal. Navíc do Premier League, nejsledovanější a nejbohatší soutěže vůbec. S hodnotou, která vyrazí dech.

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Podle zpráv insiderů se řeší jen poslední detaily, Krejčí si ale ještě bere čas na rozmyšlenou. Bude ve Wolverhamptonu hrát? Stojí mu tenhle krok za to? Na finální potvrzení se čeká.

Hodně také napoví, zda se Krejčí v neděli večer ukáže v základu.

Obránce Girony Ladislav Krejčí bojuje o míč se soupeřem z Barcelony Julesem Koundem.

„Přestupový trh pořád běží a hráč, který s námi jeden den je, může být ten další pryč. Takovými pravidly se musíme řídit,“ řekl španělský kouč Girony.

Té by se finanční pomoc hodila. Navíc sama bude nejspíš bojovat o udržení nejvyšší soutěže.

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

„Situaci vnímám tak, že může odejít klidně šest nebo sedm hráčů. Uvidíme, jak na tom budeme na konci léta,“ prohodil Míchel.

Krejčí se během jediné sezony usadil v základu, zaujal v těžkých zápasech v lize i v Champions League. A bleskově může udělat další krok.

Půjde do toho?

