Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti Manchesteru United (1:1) v anglické lize, slavil tak mohutně, že ho na ztichlém Old Trafford museli slyšet i diváci v horních patrech. Cestou k rohovému praporku se sklouzl po kolenou a pak jen šťastně objímal spoluhráče.
Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United. | foto: Reuters

„Nebudeme si nic nalhávat, situace je složitá. Ale s bodem jsme spokojení, protože na něm můžeme stavět,“ řekl po utkání český obránce pro klubovou televizi.

Chvíli před koncem první půle se mu ulevilo, protože sám byl čtvrt hodiny nazpět u toho, když střelu Joshuy Zirkzeeho břichem tečoval mimo dosah vlastního brankáře.

Vykoupil se víc než dostatečně.

Po rohovém kopu si načasoval výskok na nadzvihnutý balon, našteloval hlavu a zakončil tak, jako by jiní zakončovali nohama. Střela si našla trasu kolem obránců i gólmana až k zadní tyči.

„Věděl jsem, že mě vůbec nikdo nehlídá, což mě překvapilo. Řekl jsem si, že si možná dokážu najít prostor na hlavičku. Viděl jsem, jak jde míč na zadní tyč, kde jsem stál a věděl jsem, že ho musím usměrnit k tyči. Trefil jsem to dobře,“ uculil se Krejčí.

Krejčího podzim v Premier League

zápasy: 14
góly: 2
asistence: 1
žluté karty: 2

Tak dobře, že střelu sdílel na svém instagramu i Lukáš Haraslín, současný kapitán Sparty, s větičkou: „Tohle jsi uměl vždycky. Obalovačka hlavou. Bravo, LK37.“

Byl to Krejčího druhý gól ve slavné Premier League. Ten první dal ke konci září Leedsu, už tehdy byl Wolverhampton poslední, jenže od té doby získal všehovšudy jen tři bídné body.

„Samozřejmě chceme víc, ale mohli jsme klidně o remízu zase přijít. Je to dobrý bod. Mám radost za sebe, tým a fanoušky. Chceme jim poděkovat nejen za dnešek, ale za celý rok. Uvědomujeme si, že to pro nikoho není snadné, ale držíme při sobě. Je to pro nás velmi důležité. Doufám, že v příštím roce budeme co nejlepší nejen ve fotbale, ale i v životě obecně,“ dodal Krejčí v téměř čtyřminutovém interview v angličtině.

„Můžeme to zvládnout jenom pospolu a s pozitivní myslí a vírou. Jestli si chcete vybudovat sebevědomí, potřebujete bodovat. Jak jinak ho chcete získat, když pořád prohráváte? Je to těžké. Bod s United je důležitý. Musíme ho brát a jít dál,“ zdůraznil český reprezentant.

Vždyť v předchozích venkovních zápasech na Liverpoolu a na Arsenalu prohrál Wolverhampton o gól.

„Doufám, že jsme tím fanouškům ukázali, že si věříme. V minulých zápasech jsme z toho nic nevytěžili, teď ano. Věříme, že v budoucnu se to změní,“ podotkl Krejčí.

Do nového roku vstoupí Wolves v sobotu domácím zápasem s West Hamem, za který nastupuje Krejčího spoluhráč z české reprezentace záložník Tomáš Souček. Londýnskému celku náleží první sestupová pozice. „Doufám, že doma poprvé vyhrajeme a dodáme sobě i fanouškům energii,“ uzavřel Krejčí.

Jen ztráta na předposlední Burnley je však se startem nového roku devítibodová.

