Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

„Levonohých stoperů je na trhu málo. Tuplovaně v době, když se rozehrála sezona a všechny týmy už by měly být správně poskládané. Tomu odpovídá i bombastická částka,“ vysvětlil jeden z manažerů, který se vyzná v tom, jak zpravidla vypadají jednání s anglickými kluby.
Ceny, za něž nakupují kluby z Premier League, bývají ve srovnání s kontinentem ustřelené. A jestliže se portugalský trenér Vítor Pereira rozhodl, že potřebuje za každou cenu vyztužit defenzivu, musel vysolit balík. Krejčí měl ve smlouvě s Gironou výstupní klauzuli, kterou se Wolverhampton rozhodl zaplatit. Pikantní premiéru by český stoper mohl prožít už při úterním Ligovém poháru proti West Hamu, kde nastupuje reprezentační kapitán Tomáš Souček.
Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem
Obdivuhodně rychle vystoupal Krejčí mezi sportovní celebrity. Do Sparty přicházel v létě 2019 jako lehce vyjukaný dvacetiletý kluk z druholigového Brna. Navíc jako střední záložník. „Je sice mladý, ale věří si dost a oprávněně. Má dobrou figuru, přehled, slušný první dotek. Když se bude učit, rychle poroste,“ vítal ho sportovní ředitel Tomáš Rosický. Dnes už všichni víme, že měl skvělé oko.
Z Krejčího se vyklubala osobnost, která Spartu pomohla vyléčit z dlouhodobé deprese. Neplašil, u soupeřů si zjednával respekt někdy až nemilosrdně, štěkal po rozhodčích, střílel důležité góly, spoluhráče inspiroval nasazením a loajálním přístupem. Když se na konci roku 2024 loučil, tekly mu slzy dojetí. Jako kapitán dvakrát zvedal pohár pro mistra ligy a po loňském mistrovství Evropy se polemizovalo, jestli by neměl být novým kapitánem také v národním týmu.
TOP nejdražších českých přestupů
(přepočteno na koruny)
Pavel Nedvěd 1,6 miliardy
* na potvrzení přestupu se čekalo
On mezitím přestoupil do Girony, zahrál si Ligu mistrů a při ligových soubojích se nezalekl ani sprintových válek s rakeťákem Kylianem Mbappém, jedním z nejrychlejších útočníků planety. Samotná Girona však prožila úpadek a po sezoně snů skončila až šestnáctá, těsně nad hranou sestupu.
Něco podobného dost možná čeká Wolverhampton, aspoň tak to vnímají experti na anglickou ligu. Vlci, jak se klubu přezdívá, měli rozháranou přípravu a na úvod padli 0:4 s Manchesterem City. Klub je sice přímo napojený na vlivného fotbalového agenta Jorgeho Mendese, jenž zastupuje třeba Cristiana Ronalda nebo Lamina Yamala, leč poslední dva roky se spíš trápí. V tabulce skončil čtrnáctý a šestnáctý. Aktuálně marně hledá náhradu za dribléra Matheuse Cunhu, jehož si pořídil Manchester United za téměř dvě miliardy. Navíc hapruje defenziva, z níž během léta prchli dva důležití krajní obránci, Rayan Ait-Nouri do Manchesteru City a Nélson Semedo do Fenerbahce.
Tak proto požádal Krejčího, jestli by s vlky nezačal tančit. Těžko to šlo odmítnout. Premier League byla pro nepoddajného mladého pána odmalička vysněná soutěž.
V Česku, s výjimkou vděčného sparťanského národa, stále není dostatečně doceněný. Svědčí o tom občasné rýpance po reprezentačních zápasech nebo páté místo v anketě Fotbalista roku 2024. Ač měl významné individuální úspěchy, dostal o polovinu méně hlasů než vítězný záložník Souček. Výš byli ještě slávista Provod, plzeňský Šulc a střelec Schick z Leverkusenu.
Co změní přestup k vlkům?