Barcelona se vrátila na Camp Nou. Pod jeřáby si hravě poradila s Bilbaem

V prvním utkání na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou fotbalisté Barcelony zvítězili ve španělské lize nad Bilbaem 4:0. Po třetí výhře v řadě se dostali do čela tabulky o skóre před Real Madrid, který má k dobru nedělní utkání proti Elche.
foto: AP

Do ochozů Camp Nou mohlo na první zápas přijít kvůli stále omezené kapacitě zhruba 45 000 fanoušků a už ve čtvrté minutě je potěšil Lewandowski. Osmým gólem v ligovém ročníku se přiblížil na pět branek lídrovi střelecké tabulky Mbappému z Realu Madrid.

V závěru prvního poločasu zvýšil po Yamalově přihrávce Torres a krátce po změně stran upravil na 3:0 López. Konečné skóre vylepšil na 4:0 po další skvělé přihrávce Yamala za obranu Bilbaa opět Torres.

„Hráli jsme dobře už od začátku a získali další tři body, ale nejdůležitější bylo, že jsme zpátky na Camp Nou,“ řekl po zápase Lewandowski. „Je to něco jiného být tady. Myslím si, že když tu hrajeme, jsme o něco silnější.“

Celta Vigo porazila Alavés 1:0, z penalty rozhodl osmatřicetiletý Iago Aspas.

Španělská La Liga
13. kolo 22. 11. 2025 16:15
FC Barcelona FC Barcelona : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4:0 (2:0)
Góly:
4. Lewandowski
45+3. Torres
48. F. López
90. Torres
Góly:
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde (46. Araújo) – F. López (65. Casadó), E. García (74. Bernal), Olmo (81. Raphinha) – Yamal, Lewandowski (C) (65. Pedro Fernández), Torres.
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche (C) – Ruiz de Galarreta (55. Rego), Jauregizar (68. Vesga) – Berenguer (68. Boiro), Sancet, N. Williams (55. R. Navarro) – U. Gómez (55. Guruzeta).
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – Bardghji, Christensen, Juan Hernández.
Náhradníci:
Padilla – Areso, Izeta, Lekue, Paredes, Sanchez, N. Serrano.
Žluté karty:
Žluté karty:
43. Ruiz de Galarreta, 73. Gorosabel
Červené karty:
Červené karty:
54. Sancet

Rozhodčí: Martinéz – Escamilla, Suárez

Španělská La Liga
13. kolo 22. 11. 2025 14:00
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Celta Vigo Celta Vigo 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
55. Aspas
Sestavy:
Sivera – Otto (81. Guevara), Tenaglia, Pacheco, Enríquez – Vicente (62. Ibáñez), Blanco (C), Suárez (81. M. Díaz), Aleñá (61. Rebbáš) – T. Martínez (90. Guridi), Boyé.
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (73. Aidoo), Alonso – Rueda (66. Mingueza), F. Beltrán, Moriba, Carreira – Aspas (C) (73. M. Román), Durán (73. B. Iglesias), Zaragoza (83. El Abdellaoui).
Náhradníci:
Raúl Fernández, Świderski – Diarra, Morcillo, Parada, Protesoni.
Náhradníci:
Villar – Jutglà, Lago, Ristić, Damián Rodríguez, Sotelo, Arcos.
Žluté karty:
5. Otto, 68. Pacheco
Žluté karty:
18. J. Rodríguez, 51. Rueda

Rozhodčí: Martínez Munuera – Godia Solé, Melero López

Počet diváků: 16582

Španělská La Liga
13. kolo 22. 11. 2025 18:30
zápas probíhá
Osasuna Osasuna : Real Sociedad Real Sociedad 1:1 (1:0)
Góly:
42. Catena
Góly:
53. B. Méndez
Sestavy:
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Cruz – Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – V. Muñoz, Raúl García, Oroz.
Sestavy:
Remiro – Aramburu, J. Martín, Ćaleta-Car, A. Muñoz – Guedes, Gorrotxategi, Soler, Zacharjan – Oyarzabal (C), B. Méndez.
Náhradníci:
A. Fernández – Arguibide, Barja, Becker, Budimir, Rubén García, Herrando, I. Muñoz, Osambela.
Náhradníci:
Fraga, Marrero – Barrenetxea, Beitia, Elustondo, S. Gómez, Kubo, P. Marín, Odriozola, Sadiq, Sučić, Turrientes.
Žluté karty:
Žluté karty:
30. B. Méndez, 54. J. Martín

Rozhodčí: Ferrer B. M. – Fuertes G. P., Melero M. P

Španělská La Liga
13. kolo 22. 11. 2025 21:00
Villarreal Villarreal : Mallorca Mallorca 0:0 (-:-)
