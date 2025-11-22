Barcelona se vrátila na Camp Nou. Pod jeřáby si hravě poradila s Bilbaem

Do ochozů Camp Nou mohlo na první zápas přijít kvůli stále omezené kapacitě zhruba 45 000 fanoušků a už ve čtvrté minutě je potěšil Lewandowski. Osmým gólem v ligovém ročníku se přiblížil na pět branek lídrovi střelecké tabulky Mbappému z Realu Madrid.
V závěru prvního poločasu zvýšil po Yamalově přihrávce Torres a krátce po změně stran upravil na 3:0 López. Konečné skóre vylepšil na 4:0 po další skvělé přihrávce Yamala za obranu Bilbaa opět Torres.
„Hráli jsme dobře už od začátku a získali další tři body, ale nejdůležitější bylo, že jsme zpátky na Camp Nou,“ řekl po zápase Lewandowski. „Je to něco jiného být tady. Myslím si, že když tu hrajeme, jsme o něco silnější.“
Celta Vigo porazila Alavés 1:0, z penalty rozhodl osmatřicetiletý Iago Aspas.
4. Lewandowski
45+3. Torres
48. F. López
90. Torres
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde (46. Araújo) – F. López (65. Casadó), E. García (74. Bernal), Olmo (81. Raphinha) – Yamal, Lewandowski (C) (65. Pedro Fernández), Torres.
Simón – Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche (C) – Ruiz de Galarreta (55. Rego), Jauregizar (68. Vesga) – Berenguer (68. Boiro), Sancet, N. Williams (55. R. Navarro) – U. Gómez (55. Guruzeta).
Szczęsny, Kochen – Bardghji, Christensen, Juan Hernández.
Padilla – Areso, Izeta, Lekue, Paredes, Sanchez, N. Serrano.
43. Ruiz de Galarreta, 73. Gorosabel
54. Sancet
Rozhodčí: Martinéz – Escamilla, Suárez
55. Aspas
Sivera – Otto (81. Guevara), Tenaglia, Pacheco, Enríquez – Vicente (62. Ibáñez), Blanco (C), Suárez (81. M. Díaz), Aleñá (61. Rebbáš) – T. Martínez (90. Guridi), Boyé.
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (73. Aidoo), Alonso – Rueda (66. Mingueza), F. Beltrán, Moriba, Carreira – Aspas (C) (73. M. Román), Durán (73. B. Iglesias), Zaragoza (83. El Abdellaoui).
Raúl Fernández, Świderski – Diarra, Morcillo, Parada, Protesoni.
Villar – Jutglà, Lago, Ristić, Damián Rodríguez, Sotelo, Arcos.
5. Otto, 68. Pacheco
18. J. Rodríguez, 51. Rueda
Rozhodčí: Martínez Munuera – Godia Solé, Melero López
Počet diváků: 16582
42. Catena
53. B. Méndez
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Cruz – Moncayola, Torró, M. Gómez, Bretones – V. Muñoz, Raúl García, Oroz.
Remiro – Aramburu, J. Martín, Ćaleta-Car, A. Muñoz – Guedes, Gorrotxategi, Soler, Zacharjan – Oyarzabal (C), B. Méndez.
A. Fernández – Arguibide, Barja, Becker, Budimir, Rubén García, Herrando, I. Muñoz, Osambela.
Fraga, Marrero – Barrenetxea, Beitia, Elustondo, S. Gómez, Kubo, P. Marín, Odriozola, Sadiq, Sučić, Turrientes.
30. B. Méndez, 54. J. Martín
Rozhodčí: Ferrer B. M. – Fuertes G. P., Melero M. P