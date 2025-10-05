Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

19:03
  19:03
Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním roce z 27 zápasů. O neporazitelnost přišel i nováček z Elche, který podlehl Alavésu na jeho hřišti 1:3.
Katalánský velkoklub v únoru v Seville zvítězil hladce 4:1, ale tentokrát tam stejným výsledkem prohrál. Jako by na něm ležel stín středeční domácí prohry s PSG v Lize mistrů. Vpředu chyběl zraněný Brazilec Raphinha a k dispozici nebyl ani Yamal, jehož opět trápí třísla.

PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu

Domácí toho dokonale využili, Chilan Sánchez proměnil penaltu a Romero přidal druhý gól. V nastavení prvního poločasu sice Angličan Rashford snížil, ale po změně stran Lewandowski z pokutového kopu minul branku a místo vyrovnání přišly v závěru další dva góly domácích. Po květnové domácí porážce s Villarrealem svěřenci trenéra Flicka ve španělské lize podruhé letos vyšli bodově naprázdno.

Alavés až dosud všechny góly v sezoně vstřelil ze standardních situací a pokračoval v tom i tentokrát. Čtvrt hodiny před koncem proměnil Vicente penaltu za hru rukou. Hosty pak ještě oslabil vyloučením rakouský obránce Affengruber a v početní převaze dal Martínez první gól svého klubu ze hry. V nastavení vykřesal naději pro Elche Portugalec Silva, ale pak padl gól na druhé straně, jeho autorem byl Argentinec Boyé.

Španělská La Liga
8. kolo 5. 10. 2025 14:00
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Elche CF Elche CF 3:1 (0:0)
Góly:
76. Vicente
81. T. Martínez
90+5. Boyé
Góly:
90+3. Silva
Sestavy:
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Enríquez – Blanco (C) (72. Suárez), Ibáñez (72. Guevara) – Calebe (37. Vicente), Boyé, Rebbáš (72. Aleñá) – T. Martínez (85. Parada).
Sestavy:
Peña – Chust, Affengruber, Bigas – Á. Núñez (85. Búajár), Diangana (46. Neto, 85. Pétrot), Febas, Aguado, Valera – Á. Rodríguez, Mir (69. Silva).
Náhradníci:
Raúl Fernández – M. Díaz, Guridi, Pinillos, Protesoni, Morcillo, Ballestero.
Náhradníci:
Dituro, Iturbe – Diaby, Donald, Houary, Josan, Redondo, Santiago.
Žluté karty:
28. Pacheco, 39. Blanco, 89. Otto
Žluté karty:
40. Diangana
Červené karty:
Červené karty:
79. Affengruber

Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Sacristán

Španělská La Liga
8. kolo 5. 10. 2025 16:15
Sevilla FC Sevilla FC : FC Barcelona FC Barcelona 4:1 (2:1)
Góly:
13. Alexis Sánchez
37. Isaac Romero
90. Carmona
90+6. Adams
Góly:
45+7. Rashford
Sestavy:
Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Marcão (C), Suazo – B. Mendy (73. Peque), Agoumé, Sow (61. Gudelj) – Alexis Sánchez (90+3. Ejuke), Isaac Romero (61. Adams), Vargas (73. Januzaj).
Sestavy:
Szczęsny – Koundé, Araújo (C) (46. E. García), Cubarsí, G. Martín (46. Balde) – Pedri, de Jong (88. Christensen) – Rashford, Olmo, Torres (69. Bardghji) – Lewandowski.
Náhradníci:
Nyland – Bueno, F. Cardoso, Ramón Martínez, Oso, K. Salas, J. Sánchez.
Náhradníci:
Aller, Kochen – Bernal, Casadó, Pedro Fernández, T. Fernández.
Žluté karty:
20. Marcão, 50. Isaac Romero, 74. Januzaj, 81. Agoumé, 90+5. Peque, 90+7. Adams
Žluté karty:
16. G. Martín, 21. Torres, 38. de Jong, 84. Rashford

Rozhodčí: Muñiz Ruiz – Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez

Počet diváků: 41040

Španělská La Liga
8. kolo 5. 10. 2025 18:30
zápas probíhá
Real Sociedad Real Sociedad : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0:0 (0:0)
Sestavy:
Remiro – Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, S. Gómez – B. Méndez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea – Guedes, Oyarzabal.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – U. López, Valentín, Palazón – De Frutos, Alemão, Á. García.
Náhradníci:
Marrero – Goti, Karrikaburu, Kubo, P. Marín, A. Muñoz, Odriozola, Sadiq, Sučić, Turrientes, Zacharjan.
Náhradníci:
Cárdenas, J. Gil – Becerra, P. Díaz, Gumbau, N. Mendy, Nteka, Espino, F. Pérez, Trejo, Vertrouwd.
Španělská La Liga
8. kolo 5. 10. 2025 18:30
zápas probíhá
Espaňol Barcelona Espaňol Barcelona : Real Betis Real Betis 1:0 (1:0)
Góly:
16. P. Lozano
Góly:
Sestavy:
Dmitrović – el-Hilálí, Riedel, Cabrera, Carlos Romero – Puado (C), P. Lozano, Expósito, Dolan – Roberto Fernández, P. Milla.
Sestavy:
Pau López – Bellerín (C), Natan, V. Gómez, R. Rodríguez – M. Roca, Fornals – Antony, Lo Celso, Ezalzúlí – C. Hernández.
Náhradníci:
Fortuño – Calero, K. García, González de Zarate, J. Carreras, Koleosho, Pickel, A. Roca, Rubio, Salinas, R. Sánchez, Terrats.
Náhradníci:
Adrián, Valles – S. Altimira, Ávila, Bakambu, Firpo, Ortiz, Riquelme, Ruibal.
Žluté karty:
28. P. Milla, 45. Puado
Žluté karty:
34. Fornals, 45. Antony

Rozhodčí: Apezteguía – Melo, Munuera

Španělská La Liga
8. kolo 5. 10. 2025 21:00
Celta Vigo Celta Vigo : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse
8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 8 7 0 1 19:9 21
2. FC BarcelonaBarcelona 8 6 1 1 22:9 19
3. VillarrealVillarreal 8 5 1 2 14:8 16
4. Sevilla FCSevilla 8 4 1 3 15:11 13
5. Elche CFElche 8 3 4 1 11:9 13
6. Athletic BilbaoBilbao 8 4 1 3 9:9 13
7. Atlético MadridAtlético 7 3 3 1 14:9 12
8. Real BetisBetis 7 3 3 1 11:7 12
9. Espaňol BarcelonaEspaňol 7 3 3 1 10:9 12
10. Deportivo AlavésAlavés 8 3 2 3 9:8 11
11. GetafeGetafe 8 3 2 3 9:11 11
12. OsasunaOsasuna 8 3 1 4 7:8 10
13. Levante UDLevante 8 2 2 4 13:14 8
14. ValenciaValencia 8 2 2 4 10:14 8
15. Real OviedoOviedo 8 2 0 6 4:14 6
16. GironaGirona 8 1 3 4 5:17 6
17. Rayo VallecanoRayo Vallecano 7 1 2 4 7:10 5
18. Celta VigoCelta Vigo 7 0 5 2 6:9 5
19. Real SociedadReal Sociedad 7 1 2 4 7:11 5
20. MallorcaMallorca 8 1 2 5 7:13 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Tahle domácí ztráta bolí nejvíc, mrzelo Kováče. Rychlý návrat marodů vyloučil

Bodovali popáté za sebou, velkou radost z toho ovšem neměli. Výsledek 0:0 s Bohemians byl v 11. kole Chance Ligy pro fotbalisty Liberce zkrátka málo. „Urputný zápas, remíza je asi zasloužená,“ uznal...

5. října 2025  9:36

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační...

5. října 2025  8:18

