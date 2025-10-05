Katalánský velkoklub v únoru v Seville zvítězil hladce 4:1, ale tentokrát tam stejným výsledkem prohrál. Jako by na něm ležel stín středeční domácí prohry s PSG v Lize mistrů. Vpředu chyběl zraněný Brazilec Raphinha a k dispozici nebyl ani Yamal, jehož opět trápí třísla.
|
PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu
Domácí toho dokonale využili, Chilan Sánchez proměnil penaltu a Romero přidal druhý gól. V nastavení prvního poločasu sice Angličan Rashford snížil, ale po změně stran Lewandowski z pokutového kopu minul branku a místo vyrovnání přišly v závěru další dva góly domácích. Po květnové domácí porážce s Villarrealem svěřenci trenéra Flicka ve španělské lize podruhé letos vyšli bodově naprázdno.
Alavés až dosud všechny góly v sezoně vstřelil ze standardních situací a pokračoval v tom i tentokrát. Čtvrt hodiny před koncem proměnil Vicente penaltu za hru rukou. Hosty pak ještě oslabil vyloučením rakouský obránce Affengruber a v početní převaze dal Martínez první gól svého klubu ze hry. V nastavení vykřesal naději pro Elche Portugalec Silva, ale pak padl gól na druhé straně, jeho autorem byl Argentinec Boyé.
76. Vicente
81. T. Martínez
90+5. Boyé
90+3. Silva
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Enríquez – Blanco (C) (72. Suárez), Ibáñez (72. Guevara) – Calebe (37. Vicente), Boyé, Rebbáš (72. Aleñá) – T. Martínez (85. Parada).
Peña – Chust, Affengruber, Bigas – Á. Núñez (85. Búajár), Diangana (46. Neto, 85. Pétrot), Febas, Aguado, Valera – Á. Rodríguez, Mir (69. Silva).
Raúl Fernández – M. Díaz, Guridi, Pinillos, Protesoni, Morcillo, Ballestero.
Dituro, Iturbe – Diaby, Donald, Houary, Josan, Redondo, Santiago.
28. Pacheco, 39. Blanco, 89. Otto
40. Diangana
79. Affengruber
Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Sacristán
13. Alexis Sánchez
37. Isaac Romero
90. Carmona
90+6. Adams
45+7. Rashford
Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Marcão (C), Suazo – B. Mendy (73. Peque), Agoumé, Sow (61. Gudelj) – Alexis Sánchez (90+3. Ejuke), Isaac Romero (61. Adams), Vargas (73. Januzaj).
Szczęsny – Koundé, Araújo (C) (46. E. García), Cubarsí, G. Martín (46. Balde) – Pedri, de Jong (88. Christensen) – Rashford, Olmo, Torres (69. Bardghji) – Lewandowski.
Nyland – Bueno, F. Cardoso, Ramón Martínez, Oso, K. Salas, J. Sánchez.
Aller, Kochen – Bernal, Casadó, Pedro Fernández, T. Fernández.
20. Marcão, 50. Isaac Romero, 74. Januzaj, 81. Agoumé, 90+5. Peque, 90+7. Adams
16. G. Martín, 21. Torres, 38. de Jong, 84. Rashford
Rozhodčí: Muñiz Ruiz – Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez
Počet diváků: 41040
Remiro – Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, S. Gómez – B. Méndez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea – Guedes, Oyarzabal.
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – U. López, Valentín, Palazón – De Frutos, Alemão, Á. García.
Marrero – Goti, Karrikaburu, Kubo, P. Marín, A. Muñoz, Odriozola, Sadiq, Sučić, Turrientes, Zacharjan.
Cárdenas, J. Gil – Becerra, P. Díaz, Gumbau, N. Mendy, Nteka, Espino, F. Pérez, Trejo, Vertrouwd.
16. P. Lozano
Dmitrović – el-Hilálí, Riedel, Cabrera, Carlos Romero – Puado (C), P. Lozano, Expósito, Dolan – Roberto Fernández, P. Milla.
Pau López – Bellerín (C), Natan, V. Gómez, R. Rodríguez – M. Roca, Fornals – Antony, Lo Celso, Ezalzúlí – C. Hernández.
Fortuño – Calero, K. García, González de Zarate, J. Carreras, Koleosho, Pickel, A. Roca, Rubio, Salinas, R. Sánchez, Terrats.
Adrián, Valles – S. Altimira, Ávila, Bakambu, Firpo, Ortiz, Riquelme, Ruibal.
28. P. Milla, 45. Puado
34. Fornals, 45. Antony
Rozhodčí: Apezteguía – Melo, Munuera