Ancelotti po vyloučení Viníciuse zuřil: Odvoláme se! Brazilec se omlouval

To Vinícius sklopil hlavu.

„Omlouvám se a děkuji týmu,“ vyťukal na sociální sítě krátce po utkání, které Real zvládl i v deseti otočit, v dohrávce 12. kola zvítězil 2:1 a posunul se do čela španělské nejvyšší soutěže.

Ale příliš nadějně to pro něj v úvodním zápase nového roku nevypadalo.

Předposlední Valencia, která na konci prosince změnila trenéra, hrála s obrovským zápalem a obhájcům titulu utkání pořádně znepříjemňovala. Ve 27. minutě šla navíc do vedení, když Thibaut Courtois vyrazil nepříjemnou střelu jen na nohu Huga Dura, jenž zblízka uklidil míč do sítě.

„V prvním poločase jsme byli otřesní. Nerozuměl jsem tomu,“ kroutil Ancelotti hlavou.

Když po změně stran nejprve Jude Bellingham neproměnil penaltu a následně Kylianu Mbappému kvůli ofsajdu zrušili gól, hosté ještě víc znervózněli.

A Vinícius obzvlášť, jelikož na něj domácí fanoušci při každém doteku s balonem hlasitě bučeli. Vyvarovali se však rasistických pokřiků jako v roce 2023. Tehdy se brazilský šikula nechal soupeřovými hráči zatáhnout do hromadné šarvátky a byl vyloučen. Tři fanoušci byli mimochodem následně odsouzeni k osmi měsícům vězení.

Tentokrát si za to ale mohl sám. Po jedné z útočných akcí ho gólman Stole Dimitrievski jemně zatahal za vlasy, načež Vinícius vystartoval a oběma rukama ho zezadu praštil do krku.

„Podle mě to na červenou kartu nebylo. Oba dva měli dostat žlutou,“ stěžoval si pak Ancelotti.

Tady asi rozhodčí nic jiného, než dát Brazilci červenou kartu, dělat nemohl. Nebo byste dali kartu oběma? 🤔#NovaSport #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/VrjDZ2KjNs — Nova Sport (@novasport_cz) January 4, 2025

Podle prvotních zpráv některých španělských médií mu hrozil až čtyřzápasový distanc, deník Marca však posléze informoval, že si nejspíš nezahraje „pouze“ dva. V předchozím duelu se Sevillou (4:2) přitom shodou okolností pykal za pět žlutých karet...

Ve 24 letech patří k nejlepším hráčům na světě, ale místo aby s věkem sbíral zkušenosti i co se chování na hřišti týče, svým projevem si nadále kazí pověst a snadno se nechá vyprovokovat, čehož soupeři pravidelně využívají.

Poučí se někdy?

Nejstarší střelec a obrat v závěru

Běžela 80. minuta a Real mířil za porážkou.

Pak ale do hry naskočil Luka Modrič, ve vápně převzal narážečku od Bellinghama, posunul si míč pravačkou a pak ho levou šajtlí poslal za záda Dimitrievského. A stal se mimochodem nejstarším střelcem v dresu Realu Madrid.

Zmatky okolo penalty Opakované záběry neproměněné Bellinghamovy penalty ukázaly, že gólman Dimitrievski nestál oběma nohama na čáře. Proč se tedy neopakovala? „Balon trefil tyč, brankář se míče nedotkl, takže proto,“ neprotestoval po utkání Ancelotti. K opakování penalty by musel brankář svým přestupkem viditelně ovlivnit střelce.

„To mě ani moc nepřekvapuje. Už jsem nejstarší hráč, takže dává smysl, že jsem teď i nejstarší střelec,“ pravil pak devětatřicetiletý Chorvat s úsměvem od ucha k uchu. „Zásadní byla ta přihrávka od Juda, která nebyla vůbec jednoduchá. Já to pak už dát musel.“

Právě Bellingham byl nakonec za hrdinu.

V šesté z devíti nastavených minut využil zaváhání v domácí rozehrávce, převzal míč kousek za vápnem a nikým nebráněný s přehledem obstřelil gólmana. Pak už mohl slavit s rozpaženýma rukama, jak má ve zvyku.

Už popáté (!) ve své kariéře navíc vstřelil vítězný gól po 90. minutě. V posledních deseti soutěžních utkáních zapsal sedm branek a na další tři přihrál. Zdá se, že se konečně dostává do formy z uplynulého ročníku.

„Nikdy jsme nepřestali věřit. Ukázali jsme sílu a zvládli tenhle náročný zápas. Díky takovým nakonec můžeme vyhrát titul,“ pravil Modrič. „Když nosíte na prsou znak Realu Madrid, tak se nikdy nevzdáváte,“ přitakal Bellingham.

Pro něj to bylo obrovské zadostiučinění.

Když hrál Real Madrid ve Valencii naposledy, Bellingham také vstřelil gól v závěru, jenže mu radost zkazila nevídaná věc. Hlavní sudí tehdy ukončil zápas těsně předtím, než jeho spoluhráč odcentroval...

Bellingham se poté zlobil tak hlasitě, že dostal červenou. Bez ní se zápas neobešel ani tentokrát, jednadvacetiletý Angličan však nakonec mohl slavit.

Ale nechybělo mnoho a skončil by s hlavou v dlaních. V poslední minutě totiž jeden z domácích borců prudce vypálil zpoza šestnáctky a kroucenou střelou jen orazítkoval tyč. To by byl závěr!

Utkání Realu Madrid na Valencii zase jednou nabídlo úplně všechno. Co se semele příště?