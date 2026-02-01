Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

  16:43
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil penaltu. Na vedoucí Barcelonu, která v sobotu zvítězila 3:1 na hřišti Elche, ztrácí její největší rival jediný bod.
Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana. | foto: Reuters

Brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid zasahuje v utkání proti Vallecanu.
Útočník Kylian Mbappé střílí na bránu.
Brankář Augusto Batalla z Vallecana se marně ohlíží za gólovou střelou Vinicia...
Záložník Eduardo Camavinga z Realu Madrid si kryje míč před Florianem Lejeunem...
6 fotografií

Real brzy přišel o Bellinghama, který odstoupil už po 10 minutách kvůli svalovému zranění. O pět minut později svěřence Álvara Arbeloy poslal do vedení Vinícius Júnior, jenž v La Lize skóroval poprvé od začátku října.

Brazilec se trefil po povedeném obstřelu na vzdálenější tyč i s přispěním břevna. Hosté vyrovnali zkraje druhého poločasu, kdy po Garcíově přiťuknutí hlavou propálil gólmana Courtoise útočník de Frutos.

Záložník Brahim Díaz z Realu se snaží udržet míč proti přesile v utkání proti Vallecanu.

Po hodině hry mělo velkou šanci Vallecano, krajní obránce Ratiu v samostatném úniku selhal a Courtoise nepřekonal. Pět minut nato mohl Realu vrátit vedení Mbappé, jenž obešel gólmana Batallu, ale nastřelil jen břevno odkryté branky.

V 80. minutě byl vyloučen hostující záložník Ciss. Mistr Afriky se Senegalem ve snaze vypíchnout míč surově došlápl na kotník Ceballose a obdržel druhou červenou kartu v sezoně.

Real mohl rozhodnout mohl pět minut před koncem, jenž Camavinga hlavou orazítkoval pouze tyč. Vítězná branka přišla až v dlouhém nastavení. Mendy si levou nohou ukopl míč a pravou jej promáchl, přičemž zasáhl střídajícího Díaze do břicha.

Dvanáctou penaltu v sezoně Mbappé proměnil ranou k tyči. Hosté po druhé žluté kartě dohrávali v devíti a proti Realu neuspěli posedmé v řadě.

Španělská La Liga
22. kolo 1. 2. 2026 14:00
Real Madrid Real Madrid : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2:1 (1:0)
Góly:
15. Vinícius Júnior
90+10. Mbappé
Góly:
49. De Frutos
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio (46. Ceballos), Huijsen (77. Alaba), Camavinga – Mastantuono (60. Gonzalo García), Güler (77. Rodrygo), Tchouaméni, Bellingham (10. B. Díaz) – Mbappé, Vinícius Júnior.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, N. Mendy, Chavarría – Ciss, Gumbau (56. Valentín) – Achúmáš (84. C. Martín), Palazón (C) (83. Felipe), Á. García (78. Espino) – De Frutos (56. P. Díaz).
Náhradníci:
F. González, Lunin – Á. Carreras, Carvajal, F. García.
Náhradníci:
Cárdenas – Alemão, Balliu, Camello, Nteka, F. Pérez, Trejo.
Žluté karty:
69. Ceballos, 83. Vinícius Júnior
Žluté karty:
53. Gumbau, 57. Chavarría, 65. Palazón, 72. Valentín, 82. Batalla, 83. Achúmáš
Červené karty:
Červené karty:
80. Ciss, 90+13. Chavarría

Rozhodčí: Díaz de Mera – Aguado, Hernández

Španělská La Liga
22. kolo 1. 2. 2026 16:15
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : Valencia Valencia 1:1 (1:1)
Góly:
23. Ávila
Góly:
20. Rioja
Sestavy:
Valles – Ruibal, Bartra (C), D. Llorente, R. Rodríguez – S. Altimira, M. Roca – Antony, Deossa, Ezalzúlí – Ávila.
Sestavy:
Dimitrievski – Foulquier, Cömert, Copete, Gayà (C) – Rioja, Pepelu, Ugrinić, Danjuma – Duro, L. Beltrán.
Náhradníci:
Adrián, Pau López – Bakambu, Corralejo, Fornals, P. García, V. Gómez, Ortiz.
Náhradníci:
Abril, García – Almeida, Guerra, Diego López, L. Núñez, Ramazani, Iranzo, Sadiq, Santamaría, Tárrega, J. Vázquez.

Rozhodčí: Sanchez – Del Campo, Villanueva

Španělská La Liga
22. kolo 1. 2. 2026 18:30
Getafe Getafe : Celta Vigo Celta Vigo 0:0 (-:-)
Španělská La Liga
22. kolo 1. 2. 2026 21:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Real Sociedad Real Sociedad 0:0 (-:-)
22. kolo

21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 22 18 1 3 60:23 55
2. Real MadridReal Madrid 22 17 3 2 47:18 54
3. Atlético MadridAtlético 22 13 6 3 38:17 45
4. VillarrealVillarreal 21 13 3 5 39:23 42
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 22 10 4 8 26:27 34
6. Real BetisBetis 21 8 8 5 34:27 32
7. Celta VigoCelta Vigo 21 8 8 5 29:23 32
8. Real SociedadReal Sociedad 21 7 6 8 29:29 27
9. OsasunaOsasuna 22 7 5 10 26:27 26
10. Deportivo AlavésAlavés 22 7 4 11 20:27 25
11. GironaGirona 22 6 7 9 21:36 25
12. Elche CFElche 22 5 9 8 30:32 24
13. Sevilla FCSevilla 21 7 3 11 28:33 24
14. Athletic BilbaoBilbao 21 7 3 11 20:30 24
15. ValenciaValencia 21 5 8 8 22:33 23
16. GetafeGetafe 21 6 4 11 16:27 22
17. Rayo VallecanoRayo Vallecano 22 5 7 10 18:30 22
18. MallorcaMallorca 21 5 6 10 24:33 21
19. Levante UDLevante 21 4 6 11 24:34 18
20. Real OviedoOviedo 22 3 7 12 12:34 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

ONLINE: United skolili Fulham v závěru, Villa klopýtla. Chystají se City a Tottenham

Sledujeme online
Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Matheuse Cunhy (vpravo).

Manchester United potvrdil formu a v lize zapsal třetí vítězství v řadě. Dramatický duel proti Fulhamu rozhodl v nastavení Benjamin Šeško, domácí vyhráli 3:2. Aston Villa podlehla Brentfordu 0:1, i...

1. února 2026  14:55,  aktualizováno  17:04

ONLINE: Karviná - Plzeň 0:2, druhý gól Višinského přibližuje hosty k cenné výhře

Sledujeme online
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Vydřeli postup do play off Evropské ligy, teď po dvou pohárových zápasech vstupují i do české nejvyšší soutěže. Plzeňští fotbalisté ve dvacátém kole hrají v Karviné. Utkání sledujte v podrobné online...

1. února 2026,  aktualizováno  16:53

ONLINE: Liberec - Zlín 2:0, domácí navyšují náskok. Po změně stran střílí Stránský

Sledujeme online
Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté uzavírají šestici nejlepších mužstev v tabulce, ale zas tak luxusní náskok nemají. I proto chtějí své postavení udržet i po dvacátém kole Chance Ligy, kdy hostí nováčka ze Zlína....

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  16:52

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

Lamine Yamal se raduje z gólu v utkání proti Elche.

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce. Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo...

31. ledna 2026  23:30

