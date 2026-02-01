Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Real brzy přišel o Bellinghama, který odstoupil už po 10 minutách kvůli svalovému zranění. O pět minut později svěřence Álvara Arbeloy poslal do vedení Vinícius Júnior, jenž v La Lize skóroval poprvé od začátku října.
Brazilec se trefil po povedeném obstřelu na vzdálenější tyč i s přispěním břevna. Hosté vyrovnali zkraje druhého poločasu, kdy po Garcíově přiťuknutí hlavou propálil gólmana Courtoise útočník de Frutos.
Po hodině hry mělo velkou šanci Vallecano, krajní obránce Ratiu v samostatném úniku selhal a Courtoise nepřekonal. Pět minut nato mohl Realu vrátit vedení Mbappé, jenž obešel gólmana Batallu, ale nastřelil jen břevno odkryté branky.
V 80. minutě byl vyloučen hostující záložník Ciss. Mistr Afriky se Senegalem ve snaze vypíchnout míč surově došlápl na kotník Ceballose a obdržel druhou červenou kartu v sezoně.
Real mohl rozhodnout mohl pět minut před koncem, jenž Camavinga hlavou orazítkoval pouze tyč. Vítězná branka přišla až v dlouhém nastavení. Mendy si levou nohou ukopl míč a pravou jej promáchl, přičemž zasáhl střídajícího Díaze do břicha.
Dvanáctou penaltu v sezoně Mbappé proměnil ranou k tyči. Hosté po druhé žluté kartě dohrávali v devíti a proti Realu neuspěli posedmé v řadě.
15. Vinícius Júnior
90+10. Mbappé
49. De Frutos
Courtois – Valverde (C), Asencio (46. Ceballos), Huijsen (77. Alaba), Camavinga – Mastantuono (60. Gonzalo García), Güler (77. Rodrygo), Tchouaméni, Bellingham (10. B. Díaz) – Mbappé, Vinícius Júnior.
Batalla – Rațiu, Lejeune, N. Mendy, Chavarría – Ciss, Gumbau (56. Valentín) – Achúmáš (84. C. Martín), Palazón (C) (83. Felipe), Á. García (78. Espino) – De Frutos (56. P. Díaz).
F. González, Lunin – Á. Carreras, Carvajal, F. García.
Cárdenas – Alemão, Balliu, Camello, Nteka, F. Pérez, Trejo.
69. Ceballos, 83. Vinícius Júnior
53. Gumbau, 57. Chavarría, 65. Palazón, 72. Valentín, 82. Batalla, 83. Achúmáš
80. Ciss, 90+13. Chavarría
Rozhodčí: Díaz de Mera – Aguado, Hernández
23. Ávila
20. Rioja
Valles – Ruibal, Bartra (C), D. Llorente, R. Rodríguez – S. Altimira, M. Roca – Antony, Deossa, Ezalzúlí – Ávila.
Dimitrievski – Foulquier, Cömert, Copete, Gayà (C) – Rioja, Pepelu, Ugrinić, Danjuma – Duro, L. Beltrán.
Adrián, Pau López – Bakambu, Corralejo, Fornals, P. García, V. Gómez, Ortiz.
Abril, García – Almeida, Guerra, Diego López, L. Núñez, Ramazani, Iranzo, Sadiq, Santamaría, Tárrega, J. Vázquez.
Rozhodčí: Sanchez – Del Campo, Villanueva