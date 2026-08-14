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O víkendu startuje španělská liga. Okoření ji Mourinhův návrat i nové hvězdné tváře

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  12:58
Fotbalisté Getafe slaví gól do sítě Realu Madrid.

Fotbalisté Getafe slaví gól do sítě Realu Madrid. | foto: AP

José Mourinho na prvním tréninku po návratu do Realu Madrid.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.
Kylian Mbappé střídá Gonzala Garcíu během utkání Realu Madrid s Realem Oviedo.
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Necelý měsíc poté, co ovládli mistrovství světa, začíná v zemi domácí fotbalová soutěž. Španělská La Liga startuje jako první z těch velkých. Víkendový program úvodního kola je chudší o čtyři odložené zápasy. Barcelona a Real Madrid začnou až za týden, protože se jejich hráči vrátili ze světového šampionátu později.

Sotva ve Španělsku smetli konfety z oslav světového titulu, už jsou v centru pozornosti dva domácí giganti. Barcelona obhajuje dva poslední mistrovské tituly. Vyzyvatel Real Madrid se po dvou sezonách bez trofeje spolehl na nákup posil a návrat svého bývalého trenéra Josého Mourinha.

Portugalec okoření bitvu o titul. Kouč, který si kdysi sám dal přezdívku „Výjimečný“, má co dokazovat. Jedenáct let nezískal ligový titul a čtyři roky neoslavil žádnou trofej, střídal angažmá a sbíral spíše kontroverze než medaile.

„Je tu mnoho pozitivních věcí, tým se zlepšuje. V přípravě zkoušíme, jde o změnu struktury. Pět hráčů se stále připravuje samostatně. Jdeme krok za krokem, obtížnost zápasů se zvyšuje a je skvělé být tady v této atmosféře,“ uvedl Mourinho po středeční výhře 1:0 nad A Coruňou.

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Madridský klub získal Yana Diomandeho, Marca Cucurellu, Denzela Dumfriese, Ibrahima Konatého, Bernarda Silvu a Carlose Espiho. Navíc po více než roce napjatých jednání prodloužil smlouvu s hvězdným Brazilcem Viníciusem Júniorem do roku 2032.

Barcelona naopak zvolila kontinuitu. Německý kouč Hansi Flick zůstává ústřední postavou v obhajobě titulu. Klub věří ve vyváženost kádru, který dominoval v La Lize a dodal klíčové hráče národnímu týmu. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí a Ferran Torres sehráli důležitou roli při triumfu Španělska na mistrovství světa.

Hráči fotbalové Barcelony slavili zisk ligového titulu tradiční jízdou otevřeným autobusem ulicemi katalánské metropole. Oslavy přilákaly podle médií stovky tisíc fanoušků.

Trenér připravuje fanoušky na pomalejší rozjezd. „Mnoho hráčů se zapojilo později. Je to atypická a zvláštní příprava. Musíme respektovat jejich dovolené, příprava není normální. Budeme to muset zvládnout až do reprezentační přestávky. Do té doby nebudeme stoprocentní,“ řekl Flick.

Střelec jediné branky ve finále MS Torres má namířeno do PSG. Barcelona v létě získala záložníka Karima Adeyemiho a do útoku Anthonyho Gordona za veterána Roberta Lewandowského. Ve hře je stále i příchod španělského kapitána Rodriho z Manchesteru City.

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Atlético Madrid i nadále odmítá uvolnit ligovým šampionům Juliána Álvareze. Diego Simeone začíná 15. sezonu na lavičce červeno-bílých pod rostoucím tlakem po pětiletém čekání na ligový titul, a to navzdory velkým investicím a vysokým ambicím Atlétika.

Vedení soutěže oznámilo, že La Liga bude první ligou na světě, která ve velkém měřítku zavede míč vybavený radiofrekvenčním senzorem jako na MS.

Nováčky jsou Santander, Málaga a A Coruňa, sestoupily Mallorca, Girona a Oviedo.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Deportivo Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
15.8. 19:30
  • 2.35
  • 2.80
  • 3.82
Sevilla FC vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
15.8. 21:30
  • 2.35
  • 3.18
  • 3.28
Racing Santander vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16.8. 17:00
  • 3.21
  • 3.63
  • 2.19
Espaňol Barcelona vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
16.8. 19:00
  • 2.08
  • 3.27
  • 3.87
Celta Vigo vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
16.8. 21:30
  • 2.04
  • 3.43
  • 3.80
Deportivo La Coruňa vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
17.8. 21:00
  • 2.33
  • 3.05
  • 3.47
Atlético Madrid vs. Malaga CF //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 1.29
  • 5.37
  • 9.47

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 38 31 1 6 95:36 94
2. Real MadridReal Madrid 38 27 5 6 77:35 86
3. VillarrealVillarreal 38 22 6 10 72:46 72
4. Atlético MadridAtlético 38 21 6 11 62:44 69
5. Real BetisBetis 38 15 15 8 59:48 60
6. Celta VigoCelta Vigo 38 14 12 12 53:48 54
7. GetafeGetafe 38 15 6 17 32:38 51
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 12 14 12 41:44 50
9. ValenciaValencia 38 13 10 15 46:55 49
10. Real SociedadReal Sociedad 38 11 13 14 59:61 46
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 38 12 10 16 43:55 46
12. Athletic BilbaoBilbao 38 13 6 19 43:58 45
13. Sevilla FCSevilla 38 12 7 19 46:60 43
14. Deportivo AlavésAlavés 38 11 10 17 44:56 43
15. Elche CFElche 38 10 13 15 49:57 43
16. Levante UDLevante 38 11 9 18 47:61 42
17. OsasunaOsasuna 38 11 9 18 44:50 42
18. MallorcaMallorca 38 11 9 18 47:57 42
19. GironaGirona 38 9 14 15 39:55 41
20. Real OviedoOviedo 38 6 11 21 26:60 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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