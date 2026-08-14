O víkendu startuje španělská liga. Okoření ji Mourinhův návrat i nové hvězdné tváře

Sotva ve Španělsku smetli konfety z oslav světového titulu, už jsou v centru pozornosti dva domácí giganti. Barcelona obhajuje dva poslední mistrovské tituly. Vyzyvatel Real Madrid se po dvou sezonách bez trofeje spolehl na nákup posil a návrat svého bývalého trenéra Josého Mourinha.
Portugalec okoření bitvu o titul. Kouč, který si kdysi sám dal přezdívku „Výjimečný“, má co dokazovat. Jedenáct let nezískal ligový titul a čtyři roky neoslavil žádnou trofej, střídal angažmá a sbíral spíše kontroverze než medaile.
„Je tu mnoho pozitivních věcí, tým se zlepšuje. V přípravě zkoušíme, jde o změnu struktury. Pět hráčů se stále připravuje samostatně. Jdeme krok za krokem, obtížnost zápasů se zvyšuje a je skvělé být tady v této atmosféře,“ uvedl Mourinho po středeční výhře 1:0 nad A Coruňou.
|
Trable španělských stadionů. Vigo trápí plíseň, evropský finalista musel do azylu
Madridský klub získal Yana Diomandeho, Marca Cucurellu, Denzela Dumfriese, Ibrahima Konatého, Bernarda Silvu a Carlose Espiho. Navíc po více než roce napjatých jednání prodloužil smlouvu s hvězdným Brazilcem Viníciusem Júniorem do roku 2032.
Barcelona naopak zvolila kontinuitu. Německý kouč Hansi Flick zůstává ústřední postavou v obhajobě titulu. Klub věří ve vyváženost kádru, který dominoval v La Lize a dodal klíčové hráče národnímu týmu. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí a Ferran Torres sehráli důležitou roli při triumfu Španělska na mistrovství světa.
Trenér připravuje fanoušky na pomalejší rozjezd. „Mnoho hráčů se zapojilo později. Je to atypická a zvláštní příprava. Musíme respektovat jejich dovolené, příprava není normální. Budeme to muset zvládnout až do reprezentační přestávky. Do té doby nebudeme stoprocentní,“ řekl Flick.
Střelec jediné branky ve finále MS Torres má namířeno do PSG. Barcelona v létě získala záložníka Karima Adeyemiho a do útoku Anthonyho Gordona za veterána Roberta Lewandowského. Ve hře je stále i příchod španělského kapitána Rodriho z Manchesteru City.
|
Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony
Atlético Madrid i nadále odmítá uvolnit ligovým šampionům Juliána Álvareze. Diego Simeone začíná 15. sezonu na lavičce červeno-bílých pod rostoucím tlakem po pětiletém čekání na ligový titul, a to navzdory velkým investicím a vysokým ambicím Atlétika.
Vedení soutěže oznámilo, že La Liga bude první ligou na světě, která ve velkém měřítku zavede míč vybavený radiofrekvenčním senzorem jako na MS.
Nováčky jsou Santander, Málaga a A Coruňa, sestoupily Mallorca, Girona a Oviedo.