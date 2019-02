Messi pečetil vydřenou výhru, Vaclík na Realu v závěru dvakrát inkasoval

Barcelona prodloužila domácí výhrou nad Leganés 3:1 svou vítěznou ligovou sérii na sedm zápasů. V tabulce je první s náskokem pěti bodů před Atlétikem Madrid, Real ztrácí dalších pět.

Barcelona nastoupila bez opor Messiho, Rakitiče a Vidala, přesto se ujala vedení, když centr z levého křídla proměnil Dembélé. Hosté udeřili ve druhé půli, bleskovou akci z pravého křídla zakončil Braithwaite. V 64. minutě přišli na hřiště Messi s Rakitičem a o pár minut šel katalánský celek opět do vedení zásluhou Suáreze. Výhru v nastaveném čase pečetil Messi.

Barcelona oplatila soupeři porážku z prvního vzájemného duelu v tomto ročníku. Leganés patří 14. místo s náskokem dvou bodů na sestupové pásmo.



Vaclík na Santiago Bernabeu chytal podruhé v kariéře, poprvé to bylo na podzim 2014. Ve své premiéře v Lize mistrů tam s Basilejí podlehl 1:5. „Snad to teď dopadne líp,“ přál si před zápasem. Bodově to lepší nebylo, co se týče inkasovaných branek tak ano.

Sevilla poslední dvě utkání prohrála, obě s Atletikem Bilbao: nejdřív venku v lize, pak doma odvetu poháru, byť v něm postoupila.

V sestavě Realu se překvapivě objevil přes potíže s kyčlemi brankář Courtois a hrál i útočník Benzema, který odložil operaci zlomeného prstu.

V první půli musel Vaclík zasáhnout jen při křížné střele Viníciuse. Po změně stran ale Real stupňoval tlak a českého reprezentanta dvakrát zachránila branková konstrukce.

V 78. minutě už se ale domácí dočkali, po Casemirově dělovce z dálky si Vaclík sáhl na balon, ale nad břevno jej vyrazit nedokázal. V nastaveném čase přidal pojistku po chybě v defenzivě držitel Zlatého míče Modrič.

Kapitán Realu Sergio Ramos si připsal 450. start v nejvyšší španělské soutěži.

Real se výhrou odpoutal od svého soupeře a na třetím místě na něj má náskok tří bodů. Sevilla nevyhrála už čtyři ligové zápasy za sebou a je čtvrtá.

Druhé Atlético Madrid dovedli k výhře 3:0 na hřišti poslední Huescy krajní obránci. V 31. minutě se při 107. startu za madridský klub poprvé trefil levý bek Lucas Hernández a po změně stran přidal druhý zásah jeho spoluhráč z opačné strany hřiště Arias.

Třetí branku favorita vstřelil v 71. minutě Koke. Svěřenci Diega Simeoneho stáhli náskok první Barcelony na rozdíl dvou bodů, Katalánci ale mají nedělní zápas k dobru.

Výsledky 20. kola: Real Madrid - FC Sevilla 2:0 (78. Casemiro, 90.+2 Modrič), Huesca - Atlético Madrid 0:3 (31. Hernández, 52. Arias, 71. Koke), Vigo - Valencie 1:2 (40. Araujo - 71. Torres, 84. Rodrigo), Betis Sevilla - Girona 3:2 (12. Tello, 54. Loren, 90.+4 Canales z pen. - 36. García, 44. Doumbia), Villarreal - Bilbao 1:1 (71. Ekambi - 18. vlastní Costa), Levante - Valladolid 2:0 (42. Coke, 90.+5 Roger), Vallecano - San Sebastian 2:2 (22. Comesaňa, 28. Embarba - 30. Moreno, 82. Willian José), FC Barcelona - Leganés 3:1 (32. Dembelé, 71. Suárez, 90.+2 Messi - 57. Braithwaite), Eibar - Espaňol Barcelona 3:0 (24. Enrich, 51. De Blasis, 84. Charles).

Španělská liga KLUB Z V R P S B 1. FC Barcelona 20 14 4 2 56:21 46 2. Atlético Madrid 20 11 8 1 30:13 41 3. Real Madrid 20 11 3 6 30:24 36 4. FC Sevilla 20 9 6 5 31:22 33 5. Alavés 20 9 5 6 22:23 32 6. Getafe 20 8 7 5 25:16 31 7. Betis Sevilla 20 8 5 7 25:25 29 8. San Sebastian 20 7 5 8 25:24 26 9. Valencie 20 5 11 4 19:18 26 10. Levante 20 7 5 8 32:35 26 11. Eibar 20 6 7 7 24:28 25 12. Girona 20 5 9 6 23:26 24 13. Espaňol Barcelona 20 7 3 10 21:30 24 14. Bilbao 20 4 11 5 21:26 23 15. Leganés 20 5 7 8 18:24 22 16. Valladolid 20 5 7 8 17:23 22 17. Vigo 20 5 6 9 32:34 21 18. Vallecano 20 5 5 10 24:36 20 19. Villarreal 20 3 9 8 21:26 18 20. Huesca 20 2 5 13 17:39 11

FC Barcelona : CD Leganés 3:1 (1:0) Góly:

32. O. Dembèlé

71. L. Suárez

90+2. Messi Góly:

57. Braithwaite Sestavy:

ter Stegen – Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba – Aleñá (64. Messi), Busquets (C), Arthur (64. Rakitić) – O. Dembèlé (69. Malcom), L. Suárez, Coutinho. Sestavy:

Cuéllar – Tarín, Omeruo, Siovas (C) – Nyom, Vesga (86. Eraso), Óscar Rodríguez (86. El Zhar), Recio, J. Silva – Braithwaite (78. Santos), Nasjrí. Náhradníci:

Cillessen – Semedo, Rakitić, Messi, Malcom, Murillo, Arturo Vidal. Náhradníci:

Lunin – Juanfran, Gumbau, El Zhar, V. Kravec, Eraso, Santos. Žluté karty:

12. Busquets, 54. Aleñá, 60. Roberto Žluté karty:

8. Braithwaite, 23. Tarín, 30. Omeruo Rozhodčí: de Burgos Bengoetxea, Díaz Pérez, Núňez Fernández Počet diváků: 50 670

Rayo Vallecano : Real Sociedad San Sebastian 2:2 (2:1) Góly:

22. Comesaña

28. Embarba Góly:

39. H. Moreno

82. José Sestavy:

Dimitrievski – Velázquez, A. Ba, Amat – Advíncula, Imbula (78. Medrán), Comesaña, Trejo (86. Pozo), Á. Moreno – Embarba (C) (63. Bébé), De Tomás. Sestavy:

Rulli – A. Elustondo, D. Llorente, H. Moreno, Hernández – Illarramendi (C), Zubeldia – Januzaj, Sangalli (74. Sandro Ramírez), Oyarzabal – José (83. Juanmi). Náhradníci:

Alberto García – Bébé, Á. García, Pozo, Tito, Medrán, Gálvez. Náhradníci:

Moyà – Guevara, Juanmi, Navas, Muñoz, Sandro Ramírez, Zaldúa. Žluté karty:

76. Velázquez, 88. Dimitrievski Žluté karty:

87. D. Llorente Rozhodčí: Medié – Barranco, Méndez

Villarreal CF : Athletic Bilbao 1:1 (0:1) Góly:

71. Toko Ekambi Góly:

19. J. Costa (vla.) Sestavy:

Asenjo – M. Gaspar (C), Ra. Funes Mori, Álvaro González, J. Costa (58. Pedraza) – Fornals (58. Chukweze), Trigueros, Iborra, Cazorla – Toko Ekambi, G. Moreno (66. Bacca). Sestavy:

Herrerín – Capa, Yeray, I. Martínez, Berchiche – Dani García, Beñat (73. San José) – I. Gómez (76. de Marcos), Muniain (C), I. Córdoba – I. Williams (90+2. Guruzeta). Náhradníci:

Andrés Fernández – Cáseres, V. Ruiz, Bacca, Llambrich, Pedraza, Chukweze. Náhradníci:

Simón – Núñez, San José, Susaeta, de Marcos, Balenziaga, Guruzeta. Žluté karty:

37. Ra. Funes Mori, 54. Iborra, 57. M. Gaspar, 62. Álvaro González Žluté karty:

40. Beñat Rozhodčí: Undiano – Alonso, García

Levante UD : Real Valladolid 2:0 (1:0) Góly:

42. Coke

90+5. Martí Góly:

Sestavy:

Olazábal – Cabaco, Suárez Pier, Coke – Jason, Rochina (90+2. Manzanara), Campaña, E. Bardhi (76. N. Vukčević), Toňo – Morales (C), B. Mayoral (83. Martí). Sestavy:

Masip – Moyano (64. Keko), Olivas, F. Calero, Delgado – B. Fernández, Míchel – Antoñito, Plano, T. Villa (83. Čop) – Ünal (64. D. Verde). Náhradníci:

Aitor Fernández – Dwamena, Pedro López, Manzanara, N. Vukčević, Simon, Martí. Náhradníci:

Y. Rodríguez – D. Verde, Tuhami, J. Moreno, Leo Suárez, Čop, Keko. Žluté karty:

14. E. Bardhi, 55. Rochina, 61. Jason, 87. Cabaco, 90+5. Martí, 90+7. Coke Žluté karty:

15. Ünal, 40. Antoñito, 78. B. Fernández, 90. F. Calero, 90+7. D. Verde Rozhodčí: Jaime – Bueno, Tresaco

Real Betis : Girona FC 3:2 (1:2) Góly:

12. Tello

54. Morón

90+4. Canales Góly:

36. Aleix Garcia

44. Doumbia Sestavy:

Pau López – Mandi, Javi García, Bartra – Barragán, Lo Celso, Guardado (C) (66. Feddal), Tello – Morón (81. Lainez), Canales – A. Sanabria (71. León). Sestavy:

Bunú – Alcalá (C), Espinosa, Juanpe – Porro (61. Ramalho), Pons, Aleix Garcia, V. Fernández (71. Muniesa) – Portugués, Doumbia (78. Douglas Luiz) – B. García. Náhradníci:

Robles – Feddal, León, Sidnei, Joaquín, Lainez, Akouokou. Náhradníci:

Iraizoz – Ramalho, Granell, Douglas Luiz, Paik Seung-ho, Muniesa, Pachon. Žluté karty:

45+1. A. Sanabria, 66. Morón Žluté karty:

11. Porro, 39. V. Fernández, 55. Alcalá, 83. Ramalho Rozhodčí: Cordero – Escuela, Cerezo Počet diváků: 47218

Real Madrid CF : Sevilla FC 2:0 (0:0) Góly:

79. Casemiro

90+3. Modrić Góly:

Sestavy:

Courtois – Carvajal, Varane, Ramos (C), Reguilón – Modrić, Casemiro, D. Ceballos (89. Valverde) – L. Vázquez (78. Isco), Benzema, Vinícius Júnior. Sestavy:

Vaclík – Carriço, Kjaer, Sergi Gómez – Navas (C), Banega, F. Vázquez, Escudero (87. Gil) – Ben Yedder (72. Promes), Sarabia, André Silva (76. Munir). Náhradníci:

L. Zidane – Nacho Fernández, Marcelo, Valverde, Díaz, Isco, Cristo González. Náhradníci:

Soriano – Amadou, Aleix Vidal, Munir, Promes, Mercado, Gil. Žluté karty:

62. Casemiro, 66. D. Ceballos Žluté karty:

32. Carriço, 55. Banega, 86. Kjaer Rozhodčí: Mateu – Cebrián, De Francisco

SD Huesca : Atlético Madrid 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

32. Lucas Hernández

54. Arias

72. Koke Sestavy:

R. Santamaría – Miramón, Insua, Etxeita (C), Pulido – Moisés Gómez, Rivera Hernández (55. Ávila), Musto (71. Y. Herrera), Ferreiro – Cucho (62. Gallar), Gallego. Sestavy:

Oblak – Arias, J. Giménez, Godín (C), Lucas Hernández (87. Montero) – Koke (72. Carpintero), Partey, Rodri, Lemar (90+1. Muñoz Benavides) – Á. Correa, Griezmann. Náhradníci:

Jovanović – Aguilera, Camacho, Gallar, Akapo, Ávila, Y. Herrera. Náhradníci:

Adán – Juanfran, Garcés, Montero, Moya, Muñoz Benavides, Carpintero. Žluté karty:

26. Etxeita, 63. Musto, 68. Gallego Žluté karty:

63. J. Giménez, 64. Á. Correa Rozhodčí: Cuadra – López, Matías

Real Club Celta de Vigo : Valencia CF 1:2 (1:0) Góly:

42. N. Araujo Góly:

73. Torres

85. Rodrigo Sestavy:

Blanco – Mallo, Roncaglia, N. Araujo, Juncà – Lobotka (90+1. Beltrán), Jozabed – Méndez, Boufal (73. Mor), Sisto (83. Hjulsager) – Gómez. Sestavy:

Neto – Piccini, Garay, Gabriel, Gayá – Čeryšev (63. Gameiro), Parejo, Coquelin (80. Wass), Soler (62. Torres) – S. Mina, Rodrigo. Náhradníci:

S. Álvarez – Mor, Beltrán, Hjulsager, K. Vázquez, Cabral, Eckert. Náhradníci:

Doménech – Gameiro, Diakhaby, Lato, Wass, Torres, Lee. Žluté karty:

13. Jozabed, 61. Méndez, 78. Mallo, 90+3. Roncaglia Žluté karty:

43. Soler, 44. Gabriel, 82. Torres Rozhodčí: González – Becerril, Rubio