Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony

Real se o Rodriho snažil od konce šampionátu a byl s hráčem předběžně domluvený na smlouvě. V posledních dnech se však jednání zadrhla a v tu chvíli se do hry aktivně vložila Barcelona.
„Z respektu k Madridu, jelikož se chovali po celou dobu slušně, je Rodri informoval, že se rozhodl pro Barcelonu,“ vysvětluje španělské rádio El Larguero.
„Barcelona se s Rodrim dohodla na osobních podmínkách, teď bude jednat s Manchesterem City a chce přestup dotáhnout co nejrychleji,“ doplňuje insider Fabrizio Romano.
Katalánci by za třicetiletého záložníka, kterému příští rok končí smlouva, měli zaplatit částku v rozmezí 50 až 60 milionů eur (1,2 až 1,4 miliardy korun), možná se ji ale podaří při jednáních snížit.
Jedním z důvodů, proč se jednání City s Realem táhla, byl fakt, že Real po velkých nákupech aktuálně musí prodávat, což se mu zatím nedaří. Jenže Rodrimu se už nechtělo čekat.
Podle španělských médií to však nebyl jediný důvod.
Herní styl Barcelony ho prý láká mnohem víc a věří, že do týmu lépe zapadne, zejména díky tomu, že se s několika hráči už zná ze španělského národního týmu. Právě ti ho v posledních dnech údajně přesvědčovali, ať se rozhodne pro Barcelonu.
Pokud vše klapne, Barcelona získá zkušeného borce a jednoho z nejlepších středopolařů současnosti, což potvrdil na zmíněném mistrovství světa, kde byl jedním z klíčových faktorů španělského úspěchu.
Odehrál všech osm zápasů a byť nezapsal gól ani asistenci, přesnými přihrávkami dirigoval zálohu a určoval tempo hry.
Vypadá to, že se znovu rozehrál k výkonům, za něž si před dvěma lety vysloužil Zlatý míč. Mimochodem, Real tehdy na ceremoniál nedorazil z frustrace, že nevyhrál Vinícius. Možná i na tohle si Rodri při svém rozhodování vzpomněl...
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Vyhrál jsem za ty, jejichž práce není vidět. Rodri o Zlatém míči a své cestě
Pro individuální ocenění si tehdy došel o berlích, jelikož si v létě vážně poranil koleno. Kvůli tomu rok pauzíroval a pak ho ještě nějakou dobu trápily opakované zdravotní potíže.
Po mistrovství světa prý ještě podstoupil operaci zad, ta by ho ale neměla vyřadit na dlouho.
A pak nejspíš hurá do Katalánska.