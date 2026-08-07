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Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony

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  14:00
Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.

Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa. | foto: Kai PfaffenbachReuters

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.
15 fotografií
Před necelými třemi týdny slavil se španělskými fotbalisty triumf na mistrovství světa a sám si odnesl trofej pro nejlepšího hráče turnaje. Od té doby se intenzivně řeší jeho budoucnost. Původně to vypadalo, že záložník Rodri zamíří do Realu, podle posledních informací si však vybral jeho největšího rivala - Barcelonu.

Real se o Rodriho snažil od konce šampionátu a byl s hráčem předběžně domluvený na smlouvě. V posledních dnech se však jednání zadrhla a v tu chvíli se do hry aktivně vložila Barcelona.

„Z respektu k Madridu, jelikož se chovali po celou dobu slušně, je Rodri informoval, že se rozhodl pro Barcelonu,“ vysvětluje španělské rádio El Larguero.

„Barcelona se s Rodrim dohodla na osobních podmínkách, teď bude jednat s Manchesterem City a chce přestup dotáhnout co nejrychleji,“ doplňuje insider Fabrizio Romano.

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Katalánci by za třicetiletého záložníka, kterému příští rok končí smlouva, měli zaplatit částku v rozmezí 50 až 60 milionů eur (1,2 až 1,4 miliardy korun), možná se ji ale podaří při jednáních snížit.

Jedním z důvodů, proč se jednání City s Realem táhla, byl fakt, že Real po velkých nákupech aktuálně musí prodávat, což se mu zatím nedaří. Jenže Rodrimu se už nechtělo čekat.

Podle španělských médií to však nebyl jediný důvod.

Herní styl Barcelony ho prý láká mnohem víc a věří, že do týmu lépe zapadne, zejména díky tomu, že se s několika hráči už zná ze španělského národního týmu. Právě ti ho v posledních dnech údajně přesvědčovali, ať se rozhodne pro Barcelonu.

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Pokud vše klapne, Barcelona získá zkušeného borce a jednoho z nejlepších středopolařů současnosti, což potvrdil na zmíněném mistrovství světa, kde byl jedním z klíčových faktorů španělského úspěchu.

Odehrál všech osm zápasů a byť nezapsal gól ani asistenci, přesnými přihrávkami dirigoval zálohu a určoval tempo hry.

Vypadá to, že se znovu rozehrál k výkonům, za něž si před dvěma lety vysloužil Zlatý míč. Mimochodem, Real tehdy na ceremoniál nedorazil z frustrace, že nevyhrál Vinícius. Možná i na tohle si Rodri při svém rozhodování vzpomněl...

Vyhrál jsem za ty, jejichž práce není vidět. Rodri o Zlatém míči a své cestě

Pro individuální ocenění si tehdy došel o berlích, jelikož si v létě vážně poranil koleno. Kvůli tomu rok pauzíroval a pak ho ještě nějakou dobu trápily opakované zdravotní potíže.

Po mistrovství světa prý ještě podstoupil operaci zad, ta by ho ale neměla vyřadit na dlouho.

A pak nejspíš hurá do Katalánska.

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Deportivo Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
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  • 2.33
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  • 3.65
Sevilla FC vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
15.8. 21:30
  • 2.29
  • 3.14
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Racing Santander vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
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  • 2.25
Espaňol Barcelona vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 38 31 1 6 95:36 94
2. Real MadridReal Madrid 38 27 5 6 77:35 86
3. VillarrealVillarreal 38 22 6 10 72:46 72
4. Atlético MadridAtlético 38 21 6 11 62:44 69
5. Real BetisBetis 38 15 15 8 59:48 60
6. Celta VigoCelta Vigo 38 14 12 12 53:48 54
7. GetafeGetafe 38 15 6 17 32:38 51
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 12 14 12 41:44 50
9. ValenciaValencia 38 13 10 15 46:55 49
10. Real SociedadReal Sociedad 38 11 13 14 59:61 46
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 38 12 10 16 43:55 46
12. Athletic BilbaoBilbao 38 13 6 19 43:58 45
13. Sevilla FCSevilla 38 12 7 19 46:60 43
14. Deportivo AlavésAlavés 38 11 10 17 44:56 43
15. Elche CFElche 38 10 13 15 49:57 43
16. Levante UDLevante 38 11 9 18 47:61 42
17. OsasunaOsasuna 38 11 9 18 44:50 42
18. MallorcaMallorca 38 11 9 18 47:57 42
19. GironaGirona 38 9 14 15 39:55 41
20. Real OviedoOviedo 38 6 11 21 26:60 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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