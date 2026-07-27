Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?

Brazilcovi totiž příští rok končí smlouva, jednání se už nějakou dobu nepohnula a toho prý chce využít londýnský Arsenal.
„Podle našich zdrojů na jeho budoucnost nemá Diomandého přestup žádný vliv,“ tvrdí nicméně televize Sky Sports.
Diomandého si údajně osobně vyžádal nový trenér José Mourinho, zcela hotovo však ještě není.
„V pondělí se vrátil do Lipska a čekají ho fyzické testy. Jednání mezi kluby jsou v pokročilé fázi, ale dokud se nedohodnou, bude Diomandé trénovat v Německu,“ doplnil novinář Florian Plettenberg.
Diomandému je devatenáct a pochází z Pobřeží Slonoviny, za nějž si zahrál i na letošním mistrovství světa. Předtím prožil skvělou sezonu v Lipsku, kde zapsal 13 gólů a 10 asistencí a patřil k nejlepším driblérům v Evropě. Ač hraje primárně na pravém křídle, je obounohý a nedělá mu problém nastoupit také na levé straně.
Proto by výhledově mohl být náhradou za zmíněného Viníciuse.
A proto o něj usilovali v Paříži.
PSG byl údajně od června předběžně domluvený s hráčem, jeho agentem i německým klubem. Jenže oficiální nabídku neposlal a v posledních dnech se do přestupové ságy vložil Real, kterému dal nakonec Diomandé přednost.
„PSG formálně stáhl svůj zájem a nabídku na Yana Diomandého. Požadovaná částka i plat byly naprosto nepřiměřené. Klub nechce porušit své principy racionálního hospodaření a narušit rovnováhu týmu,“ znělo v neděli večer oficiální odůvodnění francouzského klubu.
Tou dobou už byl nicméně podle médií Real ve výhodnější pozici.
„V Paříži jsou naštvaní, jelikož se o Diomandého snažili dlouho. Do poslední chvíle doufali, že to vyjde, ale Real se do celé ságy vložil velmi silně,“ přiblížil insider Fabrizio Romano.
Je tak velmi pravděpodobné, že neklapne přestup Michaela Oliseho, o němž se v posledních týdnech spekulovalo.
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Diomandé v Evropě působí od ledna 2025, kdy odešel z americké DME Academy do španělského Leganésu. Pikantní je, že v jeho dresu loni na jaře naskočil na několik minut i proti Realu a po porážce 2:3 kritizoval výkon rozhodčího.
„Nechápu, proč jsme nekopali penaltu. Rozhodčí podle mě nepískal vůbec dobře. Ale v zápasech Realu to je takhle vždycky,“ citoval ho tehdy katalánský deník Mundo Deportivo.
Teď se zdá, že bude v příští sezoně za Real nastupovat.
A co Vinícius?
Ten podle dostupných informací chce zůstat a udržet ho chtějí Real i Mourinho. Jde jen o to, aby se dohodli na nové smlouvě, což se zatím nepovedlo.
„V tuhle chvíli to vypadá, že prodlouží. V příštích dnech se sejde s vedením a očekává se, že tenhle týden bude klíčový. Pokud jednání selžou, zájem Arsenalu pravděpodobně začne být konkrétnější,“ uzavírá Sky Sports.