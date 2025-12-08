Real po domácí ostudě řeší Alonsovu budoucnost. Kouč si stěžoval na rozhodčí

Vedení údajně jako ultimátum stanovilo středeční zápas v Lize mistrů s Manchesterem City.
Pokud Real nezvítězí, dost možná podnikne razantní kroky a není vyloučeno, že Alonsa rovnou vyhodí. Navzdory tomu, že za ním vrcholní představitelé v uplynulých měsících stáli a od začátku jeho angažmá mu opakovaně vyjadřovali důvěru.
Jenže všichni v Madridu si uvědomují, že nastalá situace je nepřípustná.
„Florentino Pérez a jeho poradci svolali krizové jednání, které trvalo do ranních hodin,“ píše španělský deník Marca.
Když Real na konci října vyhrál El Clásico, vedl ligu o pět bodů. Pak ještě porazil Valencii, ale od té doby se trápí. V lize vyhrál jediné utkání z pěti, pohodlný náskok prohospodařil a aktuálně na Barcelonu ztrácí čtyři body.
„Všichni jsme naštvaní, ale liga je ještě dlouhá a věřím, že tohle období společně zvládneme překonat. Na tenhle zápas musíme zapomenout a dívat se jenom dopředu,“ říkal Alonso v neděli večer po utkání se Celtou.
To byl zatím zdaleka nejhorší večer jako současného angažmá.
Real se na domácí stadion vrátil po více než měsíci, ale předvedl ostudný výkon. Proti Celtě mu chyběla dravost i touha, nedokázal efektivně překonat soupeřův obranný blok a naopak si počínal laxně směrem dozadu.
Delší dobu se mluví o tom, že to v kabině příliš neklape a některým hvězdám se nelíbí Alonsův styl trénování, jelikož byli v posledních letech zvyklí na volnější přístup. Nepřekvapilo by, že se v takové situaci hráči pro svého trenéra nepřetrhnou.
|
Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství
A těžko byste hledali lepší ilustraci, než druhý poločas zápasu se Celtou.
„Z výkonu jsem zklamaný, takhle jsme hrát nechtěli,“ hlesl Alonso.
Skóre otevřel střídající Swedberg, načež Real poslal do početního oslabení dvěma hloupými zákroky během jedné minuty obránce García. Alonso byl v tu chvíli u postranní čáry nepříčetný.
Realu navíc příliš neseděl metr rozhodčího Quintera Gonzáleze, kvůli jehož výrokům také i jindy klidný Alonso několikrát vystartoval. Třeba když sudí místo udělení výhody Viníciovi, který po faulu na Carrerase utíkal do částečně otevřené obrany, okamžitě zapískal a nařídil přímý kop.
„Jeho výkon nás hodně frustroval a vůbec se mi nelíbil, abych byl upřímný,“ hodnotil kouč.
Když pak v závěru právě Carreras směrem k sudímu cosi prohodil, ten ho bez váhání vyloučil. Právě začínalo pětiminutové nastavení, Real hrál v devíti a každému bylo jasné, že zápas otočit nezvládne. Naopak ještě dostal od Swedberga druhý gól a ostudná porážka byla na světě.
Domácí prohra s Celtou Vigo se kouše hodně těžce… 😬#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/8IAgem432t— Nova Sport (@novasport_cz) December 7, 2025
Proti City se Real pochopitelně může zázračně nakopnout, byť zejména kvůli četným absencím v zadních řadách to bude mít složité. I kdyby však vyhrál, nastalou krizi tím rozhodně nezažene.
A pokud Alonso opravdu bojuje s kabinou, je pouze otázkou času, než opět nastanou problémy.
A teď co s tím?
Nepřekvapí, že už se začalo spekulovat o možných Alonsových nástupcích. Ale pomůže změna trenéra, pokud je problém spíš v hráčích, respektive ve složení kádru, jemuž chybí zkušení lídři?
To možná Real brzy zjistí.