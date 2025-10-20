Proto tě všichni nenávidí! Vinícius získal dvě červené a pak se vysmál soupeři

Real Madrid nakonec zvítězil 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil Kylian Mbappé, jenž potvrdil skvělou formu. Nejvíc se však řešily kontroverze okolo Viníciuse. Ale pojďme postupně.
Do hry naskočil krátce po změně stran s cílem rozhýbat unavenou hru Realu, jenž se s houževnatým soupeřem v malém madridském derby trápil. Viníciusovi se to nakonec povedlo nejen fotbalovými dovednostmi.
V 76. minutě ho na půlce hřiště rukou do obličeje zasáhl Nyom, načež se Brazilec skácel k zemi. Sudí Munuera neváhal a udělil obránci Getafe červenou kartu. Ten byl přitom na hřišti pouhých 40 vteřin. Naskočil místo Femeníi, který hrál pod žlutou a trenér ho stáhl, jelikož mu hrozilo vyloučení...
Kuriózní moment! 😳 Getafe stáhlo Femeníu, aby se vyhnulo červené, jenže jeho náhradník Nyom vydržel na hřišti pár vteřin… a po faulu na Viníciuse ji viděl rovnou. 🟥#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/hj1WPPplEn— Nova Sport (@novasport_cz) October 19, 2025
„Skvělé střídání,“ ušklíbl se ještě během zápasu Vinícius směrem k domácímu trenérovi Bordalásovi.
„Nechápu, že to má zapotřebí. Vůbec za mnou nemusí chodit a tohle mi říkat, aby mě vyprovokoval,“ čertil se pak jedenašedesátiletý kouč na tiskové konferenci. „Řekl jsem mu, ať se soustředí na fotbal.“
Vyloučení vyvolalo menší potyčku a domácí hráči se marně snažili rozhodčího přesvědčit, aby své rozhodnutí změnil. „Vůbec se s námi nechtěl bavit nebo se třeba jít podívat k monitoru,“ popisoval útočník Liso. „Podle mě tomu hodně přidal, bylo to maximálně na žlutou,“ hodnotil pak Bordalás.
„Kromě úderu rukou ho ještě kopl do kolene, když se snažil uvolnit. Balon je úplně jinde a on ho chce pouze faulovat,“ oponoval nicméně někdejší rozhodčí a pravidlový expert deníku AS Eduardo Iturralde González.
Hráče Getafe nastalá situace rozhodila natolik, že o několik okamžiků později inkasovali – mezeru v rozhozené obraně potrestal Mbappé, jenž zužitkoval přesnou přihrávku Gülera.
A pro domácí bylo za chvíli ještě hůř – druhou žlutou kartu totiž dostal Sancris, jenž po odehrání balonu lehce nakopl Viníciuse do nohy. Oprávněný trest za zbytečné dohrání z frustrace, stejně tak ale byla zbytečná Brazilcova reakce, jenž teatrálně spadl k zemi.
O několik minut později se samolibým úšklebkem cosi prohodil směrem k obránci Iglesiasovi. Když je kamery znovu zachytily vedle sebe, experti z úst domácího zadáka odezřeli: „Vidíš, přesně proto tě každý nenávidí.“
O to víc překvapilo, když vyloučený Sancris v televizním rozhovoru po zápase smírně pravil: „Červená karta? Byla to moje chyba, že jsem ho dohrál. Musím se z toho poučit. Nemyslím si, že nás nějak provokoval, prostě hrál svůj fotbal.“
Jeho slova ale těžko změní názor veřejnosti. Na to už má Vinícius až příliš pokaženou pověst, které jde svým chováním vyloženě naproti, byť mnohdy cítí křivdu oprávněně, například po rasistických urážkách.
Nemohl se každopádně divit, že na něj fanoušci Getafe až do konce zápasu při každém doteku s balonem bučeli. Z jeho výrazu jste však vyčetli, že si to užívá. Patří to k jeho stylu, ať se vám líbí, nebo ne.
Pro něj je hlavní, že jeho tým vyhrál a on si vyslechl chválu od kouče Xabiho Alonsa: „To střídání nám pomohlo. Věděli jsme, že může být z lavičky užitečný a předvedl skvělý výkon.“
Real v samotném závěru ještě přežil obrovskou šanci oslabeného Getafe, uhájil výhru 1:0 a do El Clásika, které je na programu v neděli, půjde s dvoubodovým náskokem na čele právě před Barcelonou.