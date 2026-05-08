Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Autor:
  10:14
Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico Valverde. Druhý jmenovaný poté s krvavou ránou na hlavě musel do nemocnice.
Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni.

Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni. | foto: Reuters

Federico Valverde (uprostřed) slaví se spoluhráči z Realu Madrid hattrick v...
Federico Valverde z Realu Madrid střílí ve 42. minutě třetí gól proti...
Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...
Hráči Realu Madrid slaví úvodní gól Federica Valverdeho v utkání s Manchesterem...
17 fotografií

„Real Madrid oznamuje, že v návaznosti na incidenty během ranní tréninkové jednotky zahájil disciplinární řízení s Tchouaménim a Valverdem,“ napsal poté klub, čímž potvrdil pravdivost mediálních zvěstí.

Je dost možné, že oběma fotbalistům kromě pokuty udělí i stopku. A to vše jen krátce před nedělním El Clásikem proti Barceloně, která v případě jakéhokoliv bodového zisku stvrdí zisk mistrovského titulu.

Do šlágru každopádně minimálně Valverde určitě nezasáhne. Podle lékařské zprávy klubu bude po zranění hlavy chybět zhruba 10 až 14 dní.

Co se tedy přesně stalo?

Konflikt údajně odstartoval už ve středu, kdy se oba hráči pohádali. Další den se pak Tchouaméni chtěl omluvit, ale Valverde to nepřijal a během tréninku se ho několikrát pokusil tvrdě faulovat. Celou situaci si pak šli vyříkat do kabiny, což mělo vyústit ve fyzický konflikt, během kterého Valverde spadl na stůl a uhodil se do hlavy.

Deník MARCA celou situaci popsal jako „nejzávažnější konflikt, který se kdy v tréninkovém centru Realu Madrid odehrál“.

„Měl jsem incident s jedním ze spoluhráčů a kvůli celkové frustraci to možná vypadalo hůř, než jak to bylo. V běžné kabině se tohle děje pořád a vyřeší se to, aniž by s tím kdokoliv šel ven. Ale zjevně tady někdo vynáší informace a šíří drby,“ popisuje Valverde počátek konfliktu ve vyjádření, které zveřejnil ve čtvrtek večer.

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

O tom, že někdo z kabiny vynáší informace, se zmiňují i španělská média. Potyčka mezi oběma hráči se prý dostala ven tak rychle, že klub ani nestačil zareagovat a musel až zpětně vydávat výše citované prohlášení.

Byl Tchouaméni tím, kdo tisk informoval? To je vysvětlení, které se nabízí, ale zatím se jedná pouze o spekulace.

„Další den jsme se pohádali, během té hádky jsem se praštil do hlavy a měl malou ránu, s níž jsem musel do nemocnice. Žádný můj spoluhráč mě neudeřil a já neudeřil jeho, ačkoliv chápu, že je pro vás snazší si to takhle vyložit,“ pokračuje Valverde.

Ať už se každopádně situace odehrála jakkoliv, nebyl to první rozkol v kabině Realu.

Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider

Začátkem týdne se objevily spekulace, že stoper Rüdiger dal začátkem roku facku levému obránci Carrerasovi. „Byl to ojedinělý problém, který jsme už vyřešili,“ reagoval španělský bek.

Minulý týden se pak útočník Mbappé údajně nepohodl s jedním z členů realizačního týmu. Na Mbappého se následně snášela kritika i za to, že během rekonvalescence odjel s partnerkou k moři.

„Mrzí mě to, opravdu mě to mrzí, protože tahle situace je pro mě bolestivá. Real Madrid je jednou z nejdůležitějších věcí v mém životě a nemůžu vůči aktuálnímu dění být lhostejný. Celková frustrace vyústila v nesmyslný konflikt, která poškodí obraz mě jako hráče a nechá prostor pro smyšlené příběhy. Ale nemám pochyb, že jakékoliv rozkoly mimo hřiště neovlivní naše výkony,“ doplnil Valverde.

Být to ojedinělé incidenty, daly by se přejít. Takhle pohromadě ovšem ukazují, že atmosféra v madridském velkoklubu rozhodně není ideální. A nejspíš za to nemůže jen další neúspěšná sezona.

Mbappé vytočil fanoušky. Chtějí ho pryč z Realu. Petice má miliony podpisů

Podle deníku MARCA problémy začaly už v říjnu, kdy byli někteří hráči nespokojení s trenérem Xabim Alonsenm. Právě jeho lednový odchod kabinu v podstatě rozdělil na dvě poloviny – jeho zastánce a jeho kritiky.

Valverde byl údajně jedním z nejhlasitějších kritiků Alonsa, což byl pravděpodobně počátek jeho konfliktu s Tchouménim – ten pro změnu bojoval za Alonsovo setrvání.

Alonsa nahradil Álvaro Arbeloa, s nímž ale také všichni hráči nejsou spokojení, nerespektují ho a on prý nastalou situaci vůbec nezvládá řešit. Ale který trenér by si s tím poradil?

Možná José Mourinho, který je prý v tuhle chvíli nejvážnějším kandidátem na Arbeloovo místo. Ani on by to ale případně neměl jednoduché.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu

35. kolo

Levante UD vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
8.5. 21:00
  • 2.64
  • 3.29
  • 2.91
Elche CF vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
9.5. 14:00
  • 2.24
  • 3.42
  • 3.27
Sevilla FC vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:15
  • 2.06
  • 3.38
  • 3.80
Atlético Madrid vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
9.5. 18:30
  • 2.14
  • 3.52
  • 3.41
Real Sociedad vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
9.5. 21:00
  • 2.54
  • 3.65
  • 2.65
Mallorca vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
10.5. 14:00
  • 2.38
  • 3.58
  • 2.90
Athletic Bilbao vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
10.5. 16:15
  • 1.74
  • 3.77
  • 4.92
Real Oviedo vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
10.5. 18:30
  • 3.03
  • 3.16
  • 2.50
FC Barcelona vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
10.5. 21:00
  • 1.64
  • 4.94
  • 4.32
Rayo Vallecano vs. Girona //www.idnes.cz/sport
11.5. 21:00
  • 2.36
  • 3.49
  • 2.98
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

34. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 34 29 1 4 89:31 88
2. Real MadridReal Madrid 34 24 5 5 70:31 77
3. VillarrealVillarreal 34 21 5 8 64:39 68
4. Atlético MadridAtlético 34 19 6 9 58:37 63
5. Real BetisBetis 34 13 14 7 52:41 53
6. Celta VigoCelta Vigo 34 12 11 11 48:44 47
7. GetafeGetafe 34 13 5 16 28:36 44
8. Athletic BilbaoBilbao 34 13 5 16 40:50 44
9. Real SociedadReal Sociedad 34 11 10 13 52:53 43
10. OsasunaOsasuna 34 11 9 14 40:42 42
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 34 10 12 12 35:41 42
12. ValenciaValencia 34 10 9 15 37:50 39
13. Espaňol BarcelonaEspaňol 34 10 9 15 37:51 39
14. Elche CFElche 34 9 11 14 45:53 38
15. MallorcaMallorca 34 10 8 16 42:51 38
16. GironaGirona 34 9 11 14 36:51 38
17. Sevilla FCSevilla 34 10 7 17 41:55 37
18. Deportivo AlavésAlavés 34 9 9 16 40:53 36
19. Levante UDLevante 34 8 9 17 38:55 33
20. Real OviedoOviedo 34 6 10 18 26:54 28

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni.

Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico...

8. května 2026  10:14

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce...

7. května 2026  23:18

Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli...

7. května 2026  23:10

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

Domácí fanoušci během zápasu proti Spartě.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Komise rovněž potrestala Bohemians Praha 1905 za...

7. května 2026  17:35

Chce někdo baráž? Opavský kouč o bláznivé 2. lize: Tento ročník bude památný

Ústí nad Labem, 6. 5. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC...

Pět zápasů nevyhráli, uďobli jen dva body, přesto jsou fotbalisté Opavy kandidáty na baráž o nejvyšší soutěž. Chcete lepší důkaz, jak bláznivá letos druhá liga je? Místo rvačky o postup si soupeři...

7. května 2026  14:30

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Enriqueho fotbalová mašina. Říkal jsem vám, že jsme nejlepší, smál se kouč PSG

Kouč PSG Luis Enrique během odvety s Bayernem.

Po prvním zápase varoval, že jeho svěřenci budou potřebovat navzdory výhře ještě alespoň tři góly. Nakonec jim stačil v odvetě na půdě Bayernu jeden a k tomu takřka dokonalý defenzivní výkon....

7. května 2026  13:01

Derby odpíská Rouček. U videa bude Radina, který vyloučil Chorého za plivnutí

Rozhodčí Karel Rouček ukazuje Angelu Preciadovi žlutou kartu.

Pokud slávisté zvítězí, získají titul. Rozhodující utkání se Spartou v nadstavbě fotbalové ligy odřídí rozhodčí Karel Rouček, který už dvakrát boj odvěkých rivalů pískal. V obou případech byla...

7. května 2026  11:22

Že neumím hrát fotbal? Dembélé postup do finále oslavil starým videem spoluhráče

Ousmane Dembélé slaví gól do sítě Bayernu Mnichov v odvetě semifinále Ligy...

Na oslavu postupu do finále Ligy mistrů si Ousmane Dembélé, hvězda fotbalistů Paris St. Germain, na Instagram pověsil archivní video, na němž jeho někdejší barcelonský spoluhráč Gavi odpovídá...

7. května 2026  11:01

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

Diskuze fotbalistů Bayernu s rozhodčím Joaem Pinheirem.

Aby se v dalším utkání fotbalové Ligy mistrů neřešila kontroverzní situace ve vápně? Těžko! Tentokrát v hlavní roli ruka pařížského Joaa Nevese, kterého ve vlastní šestnáctce na Bayernu (1:1) trefil...

7. května 2026  10:06

Nádvorník bědoval. A příbramský hrdina se opřel do Artisu: Nic pro mě neznamená

Fotbalisté Artisu Brno po zápase s Příbramí.

Fotbalisté Artisu ve středečním zápase v rámci vloženého 27. kola druhé ligy prohráli s Příbramí 0:2 a zkomplikovali si boj o příčky zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. Zato Středočeši se vyškrábli...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.