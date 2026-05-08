„Real Madrid oznamuje, že v návaznosti na incidenty během ranní tréninkové jednotky zahájil disciplinární řízení s Tchouaménim a Valverdem,“ napsal poté klub, čímž potvrdil pravdivost mediálních zvěstí.
Je dost možné, že oběma fotbalistům kromě pokuty udělí i stopku. A to vše jen krátce před nedělním El Clásikem proti Barceloně, která v případě jakéhokoliv bodového zisku stvrdí zisk mistrovského titulu.
Do šlágru každopádně minimálně Valverde určitě nezasáhne. Podle lékařské zprávy klubu bude po zranění hlavy chybět zhruba 10 až 14 dní.
Co se tedy přesně stalo?
Konflikt údajně odstartoval už ve středu, kdy se oba hráči pohádali. Další den se pak Tchouaméni chtěl omluvit, ale Valverde to nepřijal a během tréninku se ho několikrát pokusil tvrdě faulovat. Celou situaci si pak šli vyříkat do kabiny, což mělo vyústit ve fyzický konflikt, během kterého Valverde spadl na stůl a uhodil se do hlavy.
Deník MARCA celou situaci popsal jako „nejzávažnější konflikt, který se kdy v tréninkovém centru Realu Madrid odehrál“.
„Měl jsem incident s jedním ze spoluhráčů a kvůli celkové frustraci to možná vypadalo hůř, než jak to bylo. V běžné kabině se tohle děje pořád a vyřeší se to, aniž by s tím kdokoliv šel ven. Ale zjevně tady někdo vynáší informace a šíří drby,“ popisuje Valverde počátek konfliktu ve vyjádření, které zveřejnil ve čtvrtek večer.
O tom, že někdo z kabiny vynáší informace, se zmiňují i španělská média. Potyčka mezi oběma hráči se prý dostala ven tak rychle, že klub ani nestačil zareagovat a musel až zpětně vydávat výše citované prohlášení.
Byl Tchouaméni tím, kdo tisk informoval? To je vysvětlení, které se nabízí, ale zatím se jedná pouze o spekulace.
„Další den jsme se pohádali, během té hádky jsem se praštil do hlavy a měl malou ránu, s níž jsem musel do nemocnice. Žádný můj spoluhráč mě neudeřil a já neudeřil jeho, ačkoliv chápu, že je pro vás snazší si to takhle vyložit,“ pokračuje Valverde.
Ať už se každopádně situace odehrála jakkoliv, nebyl to první rozkol v kabině Realu.
Začátkem týdne se objevily spekulace, že stoper Rüdiger dal začátkem roku facku levému obránci Carrerasovi. „Byl to ojedinělý problém, který jsme už vyřešili,“ reagoval španělský bek.
Minulý týden se pak útočník Mbappé údajně nepohodl s jedním z členů realizačního týmu. Na Mbappého se následně snášela kritika i za to, že během rekonvalescence odjel s partnerkou k moři.
„Mrzí mě to, opravdu mě to mrzí, protože tahle situace je pro mě bolestivá. Real Madrid je jednou z nejdůležitějších věcí v mém životě a nemůžu vůči aktuálnímu dění být lhostejný. Celková frustrace vyústila v nesmyslný konflikt, která poškodí obraz mě jako hráče a nechá prostor pro smyšlené příběhy. Ale nemám pochyb, že jakékoliv rozkoly mimo hřiště neovlivní naše výkony,“ doplnil Valverde.
Být to ojedinělé incidenty, daly by se přejít. Takhle pohromadě ovšem ukazují, že atmosféra v madridském velkoklubu rozhodně není ideální. A nejspíš za to nemůže jen další neúspěšná sezona.
Podle deníku MARCA problémy začaly už v říjnu, kdy byli někteří hráči nespokojení s trenérem Xabim Alonsenm. Právě jeho lednový odchod kabinu v podstatě rozdělil na dvě poloviny – jeho zastánce a jeho kritiky.
Valverde byl údajně jedním z nejhlasitějších kritiků Alonsa, což byl pravděpodobně počátek jeho konfliktu s Tchouménim – ten pro změnu bojoval za Alonsovo setrvání.
Alonsa nahradil Álvaro Arbeloa, s nímž ale také všichni hráči nejsou spokojení, nerespektují ho a on prý nastalou situaci vůbec nezvládá řešit. Ale který trenér by si s tím poradil?
Možná José Mourinho, který je prý v tuhle chvíli nejvážnějším kandidátem na Arbeloovo místo. Ani on by to ale případně neměl jednoduché.