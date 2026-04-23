Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se objevují jména několika kandidátů, z nichž vyčnívá zejména jedno - José Mourinho.
Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky. | foto: Reuters

S informací přišel španělský deník AS, podle nějž ho vedení nabídl agent Jorge Mendes.

Vše je zatím v rovině spekulací. Ale pokud ne, byla by to velká věc a senzační návrat.

Mourinho už v Realu působil mezi lety 2010 až 2013. Vyhrál titul, domácí pohár i superpohár, třikrát byl v semifinále Ligy mistrů a odstartoval úspěšnou éru klubu. Neodcházel ovšem v dobrém, jelikož se rozhádal s vedením i několika oporami v čele s tehdejším kapitánem Casillasem.

„Svůj obdiv k Realu Madrid ale nikdy neskrýval, stejně tak dobré vztahy s prezidentem Florentinem Pérezem. Ačkoli jeho odchod byl poněkud bouřlivý, druhou štaci nevylučuje,“ píše AS.

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích fanoušků. Uklidňoval ho i portugalský trenér José Mourinho.

Portugalský stratég od září působí v Benfice, s níž mimochodem na Real narazil v úvodu vyřazovací fáze letošní Ligy mistrů. Tehdy se řešila kauza údajného rasismu křídelníka Prestianniho směrem k Viníciusovi, jehož chování pak Mourinho kritizoval – s odstupem však zdůraznil, že rasismus je pochopitelně nepřípustný.

Zčásti právě kvůli neshodám s Viníciusem a dalšími hvězdami v lednu skončil po neúspěchu v superpoháru Xabi Alonso, kterého vedení v létě angažovalo s vizí dlouhodobého projektu.

Alonsa nahradil Arbeloa, pod nímž se výkony mírně zlepšily, brzké vyřazení z domácího poháru či několik zbytečných ztrát v lize však nejspíš zapříčiní, že Real bude podruhé za sebou bez větší trofeje – pokud se mu nepodaří v posledních šesti kolech domácí soutěže stáhnout devítibodové manko na Barcelonu.

A s tím chtějí v klubu něco udělat.

Mourinho má údajně ve smlouvě nespecifikovanou výstupní klauzuli, takže jeho angažování nemusí být zvlášť komplikované.

V lednu sice oslavil třiašedesáté narozeniny, v pokročilejším věku se nicméně do Realu před pěti lety vracel i Carlo Ancelotti, kterému nakonec druhé angažmá vyšlo lépe než to první.

Co další jména?

Renomovaný server The Athletic hovoří o třech hlavních kandidátech: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino a Didier Deschamps.

Zleva: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino a Didier Deschamps.

Osmapadesátiletý Klopp je údajně favoritem a dlouhodobým snem prezidenta Péreze už z časů, kdy koučoval Liverpool. Jenže aktuálně si druhým rokem dává od trénování pauzu a šéfuje fotbalovým aktivitám v Red Bullu.

„To je hloupost! Ani jednou mi nezavolali, támhle je můj agent, můžete se ho zeptat. Ani s ním nikdo nemluvil,“ reagoval nicméně nedávno Klopp na spekulace, že ho Real už kontaktoval.

Návrat k trénování však nevyloučil: „Jsem už v pokročilejším věku, ale jako trenér jsem ještě neskončil, nechci jít do důchodu. Ale kdo ví, co se stane v příštích letech, nemám to nijak naplánované.“

Zbylí dva kandidáti momentálně působí u národních týmů. Čtyřiapadesátiletý Pochettino povede na letním mistrovství světa domácí Spojené státy, o tři roky starší Deschamps zase Francii.

Spojení Pochettina s madridským velkoklubem se neobjevuje poprvé. Mluvilo se o něm, když byl ještě v Tottenhamu, nakonec ale zamířil do Paris St. Germain a pak do Chelsea, načež se upsal USA.

A Deschamps?

Ten podle dostupných informací po šampionátu u národního týmu po čtrnácti letech skončí. Nahradit by ho měl legendární Zinédine Zidane, jenž naposledy shodou okolností trénoval právě Real Madrid.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 32 27 1 4 85:30 82
2. Real MadridReal Madrid 32 23 4 5 67:30 73
3. VillarrealVillarreal 31 19 4 8 56:36 61
4. Atlético MadridAtlético 32 17 6 9 53:35 57
5. Real BetisBetis 32 12 13 7 48:40 49
6. Celta VigoCelta Vigo 32 11 11 10 44:41 44
7. GetafeGetafe 32 13 5 14 28:32 44
8. Real SociedadReal Sociedad 32 11 9 12 49:49 42
9. Athletic BilbaoBilbao 32 12 5 15 34:45 41
10. OsasunaOsasuna 32 10 9 13 37:39 39
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 31 10 8 13 37:48 38
12. GironaGirona 32 9 11 12 35:48 38
13. ValenciaValencia 32 9 9 14 35:47 36
14. Elche CFElche 32 8 11 13 42:49 35
15. MallorcaMallorca 32 9 8 15 40:49 35
16. Rayo VallecanoRayo Vallecano 31 8 11 12 29:38 35
17. Sevilla FCSevilla 31 9 7 15 39:51 34
18. Deportivo AlavésAlavés 32 8 9 15 36:48 33
19. Levante UDLevante 31 7 8 16 35:50 29
20. Real OviedoOviedo 31 6 9 16 24:48 27

