S informací přišel španělský deník AS, podle nějž ho vedení nabídl agent Jorge Mendes.
Vše je zatím v rovině spekulací. Ale pokud ne, byla by to velká věc a senzační návrat.
Mourinho už v Realu působil mezi lety 2010 až 2013. Vyhrál titul, domácí pohár i superpohár, třikrát byl v semifinále Ligy mistrů a odstartoval úspěšnou éru klubu. Neodcházel ovšem v dobrém, jelikož se rozhádal s vedením i několika oporami v čele s tehdejším kapitánem Casillasem.
„Svůj obdiv k Realu Madrid ale nikdy neskrýval, stejně tak dobré vztahy s prezidentem Florentinem Pérezem. Ačkoli jeho odchod byl poněkud bouřlivý, druhou štaci nevylučuje,“ píše AS.
Portugalský stratég od září působí v Benfice, s níž mimochodem na Real narazil v úvodu vyřazovací fáze letošní Ligy mistrů. Tehdy se řešila kauza údajného rasismu křídelníka Prestianniho směrem k Viníciusovi, jehož chování pak Mourinho kritizoval – s odstupem však zdůraznil, že rasismus je pochopitelně nepřípustný.
Zčásti právě kvůli neshodám s Viníciusem a dalšími hvězdami v lednu skončil po neúspěchu v superpoháru Xabi Alonso, kterého vedení v létě angažovalo s vizí dlouhodobého projektu.
Alonsa nahradil Arbeloa, pod nímž se výkony mírně zlepšily, brzké vyřazení z domácího poháru či několik zbytečných ztrát v lize však nejspíš zapříčiní, že Real bude podruhé za sebou bez větší trofeje – pokud se mu nepodaří v posledních šesti kolech domácí soutěže stáhnout devítibodové manko na Barcelonu.
A s tím chtějí v klubu něco udělat.
Mourinho má údajně ve smlouvě nespecifikovanou výstupní klauzuli, takže jeho angažování nemusí být zvlášť komplikované.
V lednu sice oslavil třiašedesáté narozeniny, v pokročilejším věku se nicméně do Realu před pěti lety vracel i Carlo Ancelotti, kterému nakonec druhé angažmá vyšlo lépe než to první.
Co další jména?
Renomovaný server The Athletic hovoří o třech hlavních kandidátech: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino a Didier Deschamps.
Zleva: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino a Didier Deschamps.
Osmapadesátiletý Klopp je údajně favoritem a dlouhodobým snem prezidenta Péreze už z časů, kdy koučoval Liverpool. Jenže aktuálně si druhým rokem dává od trénování pauzu a šéfuje fotbalovým aktivitám v Red Bullu.
„To je hloupost! Ani jednou mi nezavolali, támhle je můj agent, můžete se ho zeptat. Ani s ním nikdo nemluvil,“ reagoval nicméně nedávno Klopp na spekulace, že ho Real už kontaktoval.
Návrat k trénování však nevyloučil: „Jsem už v pokročilejším věku, ale jako trenér jsem ještě neskončil, nechci jít do důchodu. Ale kdo ví, co se stane v příštích letech, nemám to nijak naplánované.“
Zbylí dva kandidáti momentálně působí u národních týmů. Čtyřiapadesátiletý Pochettino povede na letním mistrovství světa domácí Spojené státy, o tři roky starší Deschamps zase Francii.
Spojení Pochettina s madridským velkoklubem se neobjevuje poprvé. Mluvilo se o něm, když byl ještě v Tottenhamu, nakonec ale zamířil do Paris St. Germain a pak do Chelsea, načež se upsal USA.
A Deschamps?
Ten podle dostupných informací po šampionátu u národního týmu po čtrnácti letech skončí. Nahradit by ho měl legendární Zinédine Zidane, jenž naposledy shodou okolností trénoval právě Real Madrid.
