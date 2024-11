Real shání stopera. Ramosův návrat zamítl, chce posilu z Arábie či mladíky

Stoper Realu Madrid Éder Militao v bolestech poté, co si v utkání s Osasunou poranil vazy v koleni. | foto: Profimedia.cz

Slovo krize je přitom možná ještě mírné označení pro současnou situaci obhájce španělského titulu.

Před necelými dvěma týdny si v zápase s Osasunou (4:0) poranil Éder Militao vazy v pravém koleni a bude chybět do konce sezony. Stejné zranění, jen na levé noze, ho mimochodem vyřadilo ze hry i loni.

A Realu rázem zůstal v prvním týmu jediný zdravý stoper – Antonio Rüdiger. Pokud samozřejmě vynecháme kdysi nadějného Jesúse Valleja, kterého se klub už několik let marně snaží prodat.

Zdravotníci odnášejí zraněného obránce Realu Madridu Edera Militaa ze zápasu s Osasunou.

Mimo hru je momentálně i defenzivní záložník Aurélien Tchouaméni, jenž několikrát ve středu obrany naskočil. K dispozici není taktéž kvůli vazům v koleni ani Dani Carvajal a rekonvalescence Davida Alaby pro změnu neprobíhá tak rychle, jak se čekalo. Na trávník se vrátí nejdřív na přelomu roku, a nikdo netuší, v jaké formě.

Samozřejmě se nabízí dát šanci mladíkům z akademie. Ve zmíněném utkání s Osasunou do hry naskočil 21letý Raúl Asencio, talent z akademie. Zaujal jistým výkonem i milimetrově přesnou nahrávkou přes celé hřiště, po níž se prosadil Jude Bellingham.

Jenže Real má oproti třeba takové Barceloně úplně odlišný přístup. Na každé pozici chce mít hvězdy světové kvality, na juniory sází spíš v nouzi a nárazově.

Stoper Realu Madrid Raúl Asencio během svého debutu proti Osasuně. Jude Bellingham (vpravo) slaví gól proti Osasuně s Raúlem Asenciem, jenž mu na něj přihrál.

A tak usilovně pátrá, koho by přivedl.

Možná se jednalo o náhodu, ale pár minut poté, co Militao vystřídal, přidal Ramos na Instagram příspěvek, v němž neúnavně sprintuje v aleji stromů. A popisek? „Pořád se cítím silný.“

Mnozí si ho pochopitelně vyložili jednoznačně: „Jsem tady, podepište mě,“ jako by se snažil osmatřicetiletý matador naznačit, jenž je po červnovém odchodu ze Sevilly stále bez angažmá.

sergioramos Feeling strong! ‍♂️‍➡️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jenže na velký návrat to nevypadá. „Real Madrid zatím Ramose nekontaktoval. Sergio by se rád vrátil, klub miluje, ale jednání zatím neprobíhají,“ napsal o pár dní později důvěryhodný novinář Fabrizio Romano.

Informaci posléze potvrdila i španělská média, podle kterých Real jednoduše nechce podepisovat v jeho očích „staré hráče“.

Možná si pamatujete, za jakých okolností před třemi lety odcházel – Florentino Pérez mu nabídl prodloužení smlouvy pouze o jeden rok, což Ramos odmítl, jelikož chtěl větší důvěru. A Real nejspíš svou strategii nehodlá přehodnotit ani v nastalé situaci.

Španěl, Němec, Francouz či snad Nizozemec?

A tak do Madridu možná zamíří jiný zkušený Španěl, Aymeric Laporte. Někdejší stoper Manchesteru City kope už téměř rok a půl po boku Cristiana Ronalda v an-Nasru, odkud by ho Real musel vykoupit.

„Nabídka Realu? To zní dobře. Pokud mi zavolají, rozhodně si je vyslechnu, takové kluby nemůžete jen tak odmítnout,“ říkal 30letý zadák s úsměvem na posledním reprezentačním srazu. „Do Evropy se určitě chci někdy vrátit, mám tam rodinu.“

V Arábii si ho údajně cení na 30 milionů euro (zhruba tři čtvrtě miliardy korun).

Španěl Aymeric Laporte (vlevo) hlavičkuje míč, vedle něj kapitán Anglie Harry Kane.

Podle španělského deníku AS je preferovanou variantou. Další v pořadí je pak Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen. Tomu příští léto končí smlouva, takže by jednání mohla být o poznání snazší. Když ani on neklapne, v záloze pak má Real dva talenty – Castella Lukebu z Lipska a Jorrela Hata z Ajaxu.

Jenže ti všichni by mohli přijít nejdříve v lednu, kdy se otevře přestupový trh. Naopak volní hráči, tedy třeba Ramos, jsou k dispozici okamžitě.

Real, který se v aktuální sezoně pořád hledá, čekají v blízké době náročné výjezdy na Liverpool či Atalantu. V Lize mistrů už dvakrát prohrál a další ztrátu si nemůže dovolit. V domácí soutěži pro změnu nabral už šestibodové manko na vedoucí Barcelonu, byť má utkání k dobru.

Přesto to vypadá, že minimálně podzim dohraje s hodně prořídlou obranou.