A ne jen tak ledajaký hattrick, rovnou tzv. perfektní. Tedy že se prosadil levačkou, pravačkou i hlavou.
To se v dresu Realu Madrid naposledy povedlo před více než šesti lety Brazilci Rodrygovi v Lize mistrů proti tureckému Galatasaray.
„Je to výjimečný večer. Jsem šťastný za tři góly, ale ještě větší radost mám z týmového výkonu a vítězství,“ culil se po utkání García.
Právě zmíněný Rodrygo mu v neděli odpoledne přihrával na první gól. Z rohu hřiště zakroutil přímý kop na zadní tyč, García se chytrým pohybem odpoutal od obránce a přesnou hlavičkou se trefil k tyči.
Zbylé dvě branky přidal po změně stran.
Nejprve si před vápnem na prsa zpracoval Valverdeho nabídku a ze vzduchu pak balon poslal nechytatelně opět k tyči. A třetí gól? Taky parádní. Ve vápně opět pohybem zmátl obránce, načež osamocený patou levé nohy nasměroval Gülerův centr za záda bezmocného brankáře.
„Kdybych měl vybrat ten nejhezčí? Na to se mě neptejte, to nejde. Všechny jsou pro mě cenné, takže jeden vybrat nemůžu,“ smál se.
Kouč Xabi Alonso ho krátce po třetí brance stáhl ze hry, aby si mohl naplno vychutnat ovace zaplněného stadionu. Po utkání si pak od rozhodčího vyžádal zápasový míč, jenž mu v kabině celý tým podepsal. Lepší start nového roku si těžko mohl přát.
Přitom nebýt zranění Mbappého, jehož trápí problémy s kolenem, nejspíš by šanci v základu nedostal.
Když pálí odchovanci
Kromě Gonzala se při výhře nad Betisem prosadili ještě stoper Raúl Asencio a levý obránce Fran García.
„Nejen moje góly jsou příkladem pro všechny hráče z akademie, kteří tvrdě dřou, aby jednou dostali šanci. Tady mají důkaz, že s tvrdou prací a snahou je všechno možné,“ okomentoval Gonzalo García.
„Je pravda, že tolik nehraju, ale to je tím, že Mbappé je v hierarchii přede mnou a prožívá fantastickou sezonu. Je to nejlepší hráč na světě, já se snažím soustředit na sebe a na každém tréninku ze sebe vydat maximum. Když se pak objeví podobná šance, jsem připravený,“ zdůraznil.
„Nečtu, co se píše v médiích. Konkurence tady je silná, ale trenér mi věří.“
Dlouhodobě pálil za rezervu, ale poprvé na sebe výrazně upozornil až na letním mistrovství světa klubů, kdy při Mbappého absenci zapsal čtyři góly a jednu asistenci v šesti utkáních.
Jenže po startu nové sezony dostává příležitostí pomálu a když už přijde do hry, většinou pouze na několik minut v závěru utkání. Přitom Realu dlouhodobě chybí tradiční hrotový útočník – ačkoliv Mbappé si na svou novou roli zvyká, mnohem pohodlněji se cítí na křídle.
„Trenér mi říká, ať neustále zaměstnávám obránce, abych vytvářel prostor pro spoluhráče. Abych napadal a snažil se získávat balony, zkrátka abych se choval jako hroťák,“ vysvětloval pak García.
„Je to chytrý hráč. Ví, jak si nabíhat a umí dávat góly. Je pro nás důležitý a tým je s ním lepší,“ přidal trenér.
Taky si říkáte, proč ho tedy nenasazuje častěji?
Profilem nabízí přesně to, co klub potřebuje, je gólový, a navíc je to odchovanec, jenž by se pro mužstvo roztrhal. Není divu, že ho fanoušci už od léta přirovnávají k legendárnímu Raúlu Gonzálezovi, jenž ho shodou okolností v rezervě trénoval.
„K němu mám ještě daleko, ale je to pro mě čest,“ začervenal se.
Real čeká už za tři dny semifinále španělského superpoháru proti Atlétiku, které Mbappé pravděpodobně ještě nestihne, takže ho nejspíš opět nahradí García.
Jenže co pak? Usedne zase na lavičku, nebo mu Alonso zkusí najít trvalé místo v sestavě?