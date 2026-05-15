Trenér ho nedal do základu, fanoušci pak Mbappého vypískali. Jsem zvyklý, opáčil

Mbappé to v posledních týdnech nemá jednoduché.
V době, kdy laboroval se zraněním, vyrazil s partnerkou na Sardinii, v důsledku čehož rozjeli fanoušci na internetu petici za jeho odchod. Pak na poslední chvíli vypadl z kádru pro El Clásico – údajně proto, že se dozvěděl, že ho trenér nenasadí do základu, a tak naštvaně opustil trénink. Proti Oviedu už ho Álvaro Arbeloa povolal, ale Mbappé začal pouze na lavičce.
„Jsem 100% připravený. Nehrál jsem v základu, protože mi trenér řekl, že jsem až čtvrtý útočník v pořadí po Mastantuonovi, Viníciusovi a Gonzalovi Garcíovi. Byl jsem připravený hrát od první minuty už v El Clásicu, ale musím to respektovat, nejsem naštvaný,“ přesvědčoval pak.
„Před zápasem jsem s ním mluvil a nevím, proč si to takhle vyložil. Pro mě je naprosto logické, že hráč, který nemohl nastoupit v neděli v El Clásicu, není připravený hrát v základu. Zvlášť když už o nic nejde,“ krčil rameny Arbeloa.
Je cítit, že mezi ním a Mbappém panuje určité napětí.
Před několika dny se v médiích dokonce objevily zprávy, že se Mbappé na tréninku pohádal s jedním z členů realizačního týmu. Ve Španělsku spekulují, že jeho frustrace pramení z toho, že byl jedním z největších zastánců Xabiho Alonsa, kterého však klub v lednu po neuspokojivých výsledcích odvolal.
„Mám s Xabim skvělý vztah, ale už je to minulost a my koukáme dál. S Arbeloou nemám žádný problém. Musím ho respektovat a přijmout jeho filosofii,“ opáčil nicméně Mbappé španělským novinářům.
|
Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici
A vyjádřil se také k cestě do Itálie: „Měl jsem svolení klubu. Nejsem první, kdo něco podobného udělal. Proto jsem chtěl přijít za vámi, abych vše mohl objasnit a bylo to zcela jasné.“
Nálada v Realu každopádně rozhodně není ideální.
Druhá sezona v řadě bez větší trofeje, neshody některých hráčů s novým koučem i mezi sebou. Tím nejzávažnějším byla minulý týden šarvátka mezi Valverdem a Tchouaménim.
V důsledku toho všeho prezident Florentino Pérez vyhlásil předčasné volby o šéfa klubu, kde bude hájit svůj mandát. „Rozumím frustraci, ale lidé by neměli zapomínat, že pod mým vedením klub získal 37 trofejí,“ prohlásil.
|
Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp
Od volby prezidenta se bude odvíjet další chod klubu včetně výběru nového trenéra, jelikož se nepočítá s tím, že by Arbeloa zůstal.
Perezovým favoritem je podle posledních informací José Mourinho, jenž v klubu působil mezi lety 2010 až 2013 a aktuálně je koučem Benfiky. Mourinho by měl mít v případě návratu do Madridu velký vliv na chod klubu a složení kádru.
Může to znamenat třeba Mbappého odchod?
„Jsem v Madridu spokojený, proč bych odcházel?“ reagoval Francouz.