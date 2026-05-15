Trenér ho nedal do základu, fanoušci pak Mbappého vypískali. Jsem zvyklý, opáčil

  15:15
Neprožil příjemný večer. Utkání začal na lavičce a když pak 20 minut před koncem přišel do hry, stadion Santiaga Bernabéu ho hlasitě vypískal. „Tohle se mi už stalo v kariéře několikrát. Jsem na to zvyklý, patří to k fotbalovému životu. Fanoušci jsou někdy nespokojení, ale pořád nás podporují,“ říkal pak útočník Realu Madrid Kylian Mbappé novinářům.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo. | foto: Reuters

Kylian Mbappé střídá Gonzala Garcíu během utkání Realu Madrid s Realem Oviedo.
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé během utkání s Realem Oviedo.
Útočník Kylian Mbappé střílí na bránu.
Kylian Mbappé překonává Manuela Neuera v odvetném čtvrtfinále Ligy mistrů.
30 fotografií

Mbappé to v posledních týdnech nemá jednoduché.

V době, kdy laboroval se zraněním, vyrazil s partnerkou na Sardinii, v důsledku čehož rozjeli fanoušci na internetu petici za jeho odchod. Pak na poslední chvíli vypadl z kádru pro El Clásico – údajně proto, že se dozvěděl, že ho trenér nenasadí do základu, a tak naštvaně opustil trénink. Proti Oviedu už ho Álvaro Arbeloa povolal, ale Mbappé začal pouze na lavičce.

„Jsem 100% připravený. Nehrál jsem v základu, protože mi trenér řekl, že jsem až čtvrtý útočník v pořadí po Mastantuonovi, Viníciusovi a Gonzalovi Garcíovi. Byl jsem připravený hrát od první minuty už v El Clásicu, ale musím to respektovat, nejsem naštvaný,“ přesvědčoval pak.

Kylian Mbappé střídá Gonzala Garcíu během utkání Realu Madrid s Realem Oviedo.

„Před zápasem jsem s ním mluvil a nevím, proč si to takhle vyložil. Pro mě je naprosto logické, že hráč, který nemohl nastoupit v neděli v El Clásicu, není připravený hrát v základu. Zvlášť když už o nic nejde,“ krčil rameny Arbeloa.

Je cítit, že mezi ním a Mbappém panuje určité napětí.

Před několika dny se v médiích dokonce objevily zprávy, že se Mbappé na tréninku pohádal s jedním z členů realizačního týmu. Ve Španělsku spekulují, že jeho frustrace pramení z toho, že byl jedním z největších zastánců Xabiho Alonsa, kterého však klub v lednu po neuspokojivých výsledcích odvolal.

„Mám s Xabim skvělý vztah, ale už je to minulost a my koukáme dál. S Arbeloou nemám žádný problém. Musím ho respektovat a přijmout jeho filosofii,“ opáčil nicméně Mbappé španělským novinářům.

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

A vyjádřil se také k cestě do Itálie: „Měl jsem svolení klubu. Nejsem první, kdo něco podobného udělal. Proto jsem chtěl přijít za vámi, abych vše mohl objasnit a bylo to zcela jasné.“

Nálada v Realu každopádně rozhodně není ideální.

Druhá sezona v řadě bez větší trofeje, neshody některých hráčů s novým koučem i mezi sebou. Tím nejzávažnějším byla minulý týden šarvátka mezi Valverdem a Tchouaménim.

V důsledku toho všeho prezident Florentino Pérez vyhlásil předčasné volby o šéfa klubu, kde bude hájit svůj mandát. „Rozumím frustraci, ale lidé by neměli zapomínat, že pod mým vedením klub získal 37 trofejí,“ prohlásil.

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Od volby prezidenta se bude odvíjet další chod klubu včetně výběru nového trenéra, jelikož se nepočítá s tím, že by Arbeloa zůstal.

Perezovým favoritem je podle posledních informací José Mourinho, jenž v klubu působil mezi lety 2010 až 2013 a aktuálně je koučem Benfiky. Mourinho by měl mít v případě návratu do Madridu velký vliv na chod klubu a složení kádru.

Může to znamenat třeba Mbappého odchod?

„Jsem v Madridu spokojený, proč bych odcházel?“ reagoval Francouz.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 36 30 1 5 91:32 91
2. Real MadridReal Madrid 36 25 5 6 72:33 80
3. VillarrealVillarreal 36 21 6 9 67:43 69
4. Atlético MadridAtlético 36 20 6 10 60:39 66
5. Real BetisBetis 36 14 15 7 56:44 57
6. Celta VigoCelta Vigo 36 13 11 12 51:47 50
7. GetafeGetafe 36 14 6 16 31:37 48
8. Real SociedadReal Sociedad 36 11 12 13 55:56 45
9. Rayo VallecanoRayo Vallecano 36 10 14 12 37:43 44
10. Athletic BilbaoBilbao 36 13 5 18 40:53 44
11. ValenciaValencia 36 11 10 15 39:51 43
12. Sevilla FCSevilla 36 12 7 17 46:58 43
13. OsasunaOsasuna 36 11 9 16 43:47 42
14. Espaňol BarcelonaEspaňol 36 11 9 16 40:53 42
15. Deportivo AlavésAlavés 36 10 10 16 42:54 40
16. GironaGirona 36 9 13 14 38:53 40
17. Elche CFElche 36 9 12 15 47:56 39
18. MallorcaMallorca 36 10 9 17 44:55 39
19. Levante UDLevante 36 10 9 17 44:59 39
20. Real OviedoOviedo 36 6 11 19 26:56 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla...

15. května 2026  13:25

Juroška přesunu o ligu níž nelituje. O Brnu říká: V kabině není žádný rušivý element

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Po kapitánovi Stanislavu Hofmannovi je nejzkušenějším v kádru. Pravý bek Jan Juroška má doma svůj dres národního týmu, který ale nikdy neoblékl, a v pomyslném kariérním šuplíku 170 startů v první...

15. května 2026  11:50

Za Union už ne. Král po sezoně německý klub opustí, vyprší mu smlouva

Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid.

Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.

15. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:27

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro...

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

15. května 2026  10:06

Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...

14. května 2026  17:58

Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz...

14. května 2026  16:46

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

Nové Bazaly

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

14. května 2026  16:14

KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

vydáno 14. května 2026

Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

