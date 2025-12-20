Real porazil Sevillu, Mbappé gólem oslavil narozeniny a vyrovnal Ronaldův rekord

Real poslal do vedení ve 38. minutě Bellingham. Sevilla po přestávce odpověděla velkými šancemi Sáncheze a Romera, ani jeden z nich ale nevyzrál na brankáře Courtoise.
V 57. minutě mohl domácím dodat klid Mbappé, ale hlavou trefil jen břevno. Vytrvalou snahu hostí o vyrovnání utnula druhá žlutá karta Marcaa v 68. minutě.
Domácí definitivně rozhodli o svém triumfu čtyři minuty před koncem, kdy se z penalty poosmnácté v sezoně prosadil Mbappé.
San Sebastian remizoval na hřišti Levante 1:1, oba celky navíc po utkání oznámily příchody nových trenérů. Real Sociedad bude trénovat Američan Matarazzo, Levante Portugalec Castro.
Ten přebírá nováčka na posledním místě tabulky šest bodů od záchrany, San Sebastian je 16. a na sestupové pásmo má jen dvoubodový náskok.
38. Bellingham
86. Mbappé
Courtois – Asencio (90+5. Jimenez), Rüdiger, Huijsen, F. García – Güler (72. Camavinga), Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior (C) (83. Gonzalo García).
Vlachodimos – J. Sánchez, Carmona (84. K. Salas), Gudelj (C), Marcão, Suazo (61. Oso) – Agoumé (84. Januzaj), Sow, B. Mendy (84. A. González) – Isaac Romero (70. Peque), Alexis Sánchez.
Lunin, Mestre – Alaba, Ceballos, Cestero, Mastantuono, F. Mendy, Pinar.
Nyland – Bueno, F. Cardoso, Castrín, Jordán, Ramón Martínez, M. Sierra.
41. Rodrygo, 60. Asencio
34. Carmona, 37. Marcão, 70. Agoumé, 90+1. Sow
68. Marcão
Rozhodčí: Muñiz Ruiz – Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez
Počet diváků: 72062
Escandell – Ahijado, Costas (C), Bailly, Alhassane – Sibo, Colombatto – Brekalo (71. Hassan), Reina (82. Cazorla), Šájrá (82. Rondón) – Viñas (86. Ilić).
Radu – Manu Fernández (77. J. Rodríguez), Starfelt, Alonso – Rueda, F. Beltrán (C) (63. Moriba), M. Román, Carreira – Swedberg (77. El Abdellaoui), Jutglà (83. H. Álvarez), Zaragoza (63. Aspas).
Moldovan, Narváez – Agudín, Calvo, Dendoncker, Falah, J. López, Luengo.
Villar – Aidoo, Cervi, Lago, Mingueza, Damián Rodríguez, González.
25. Colombatto, 33. Ahijado
60. Manu Fernández
Rozhodčí: Maeso, Granado, Dapía
Počet diváků: 23613
90+4. de la Fuente
45+1. Kubo
Ryan – Toljan, de la Fuente, M. Moreno (74. Matturro), M. Sánchez – Vencedor (82. Rey), Arriaga – V. García, P. Martínez (C) (67. Espí), C. Álvarez – Iván Romero (82. Losada).
Remiro – Elustondo, J. Martín, Zubeldia, S. Gómez – Gorrotxategi – Kubo (90+1. Mariezkurrena), Sučić (70. Zacharjan), P. Marín (83. Soler), Guedes (70. B. Méndez) – Oyarzabal (C).
Cuñat, Primo – Cabello, Morales, Olasagasti, Perez, Pampín.
Marrero – Ćaleta-Car, Goti, A. Muñoz, Odriozola, Sadiq, Turrientes.
20. P. Martínez, 53. Vencedor, 71. Arriaga, 73. Iván Romero, 75. de la Fuente
37. Zubeldia, 51. Gorrotxategi
Rozhodčí: Fernández – Acerete, Grande
72. Budimir
81. Budimir
90+3. Raúl García
S. Herrera (C) – Rosier (69. Arguibide), Catena, Herrando, Bretones (85. Cruz) – Moncayola, Torró – Rubén García (69. Barja), Oroz (89. Osambela), V. Muñoz – Budimir (89. Raúl García).
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Suárez (89. Guridi), Blanco (C), Ibáñez (77. Manas) – Calebe (46. Vicente), T. Martínez, Rebbáš (46. Aleñá).
A. Fernández – Becker, M. Gómez, Iker Muñoz.
Raúl Fernández – Ballestero, Guevara, Protesoni, Enríquez, Olaiz.
74. Catena, 76. Bretones
61. Parada, 74. Aleñá
Rozhodčí: Grado – Fernández, Gómez