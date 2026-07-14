„Ale není to tak, že bych teď přijel a všechno teprve začalo. Naopak, pracujeme tvrdě už nějakou dobu a spolupracujeme s různými úseky klubu. Takže teď jenom přebírám kontrolu nad tím, co všechno jsme si připravili,“ usmíval se v prvním rozhovoru pro klubovou televizi.
Je znát, že svůj návrat bere zodpovědně.
Koneckonců, nic jiného od něj Real ani nečeká. Po utrápené předchozí sezoně, v jejímž průběhu vedení odvolalo kouče Alonsa, doufá ve změnu k lepšímu. A že ho Mourinho stejně jako před lety dokáže nakopnout k úspěchům.
„Neřeším teď sebe. Jsem tu, abych klubu pomohl. Aby se všichni měli lépe, hráči i realizační tým. Chci rady vytvořit kulturu tvrdé práce, zodpovědnosti a ambicí. A aby si všichni uvědomili, co to znamená hrát za Real Madrid,“ zdůraznil.
Důvěru vedení dokazuje také fakt, že dostal výrazně víc pravomocí než jeho předchůdci, včetně veleúspěšného Carla Ancelottiho. Může mluvit mimo jiné do přestupů a celkové skladby kádru, což od svého příchodu činí.
Právě na Mourinhovu žádost klub přivedl třeba třicetiletého krajního beka Dumfriese či poněkud překvapivě jedenatřicetiletého Silvu, jemuž vypršel kontrakt v Manchesteru City. Je to jasný signál, že portugalský stratég chce k nadějným mladíků doplnit také o poznání zkušenější borce, což Realu zejména v uplynulé sezoně scházelo.
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Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky
Dále přišli ještě stoper Konaté, taktéž zdarma, a krajní bek Cucurella za 60 milionů eur (zhruba jedna a půl miliardy korun). A je dost možné, že to nejsou poslední posily.
Mourinho na Netflixu
11. srpna vyjde na Netflixu o Mourinhovi dokumentární seriál.
„První trofej jsem získal v roce 2003, svou zatím poslední v roce 2022. Dvacet let vítězství. Proto vzniká tenhle dokument. Nenatočíte ho o někom, kdo nic nevyhrál,“ říká v krátké upoutávce.
Momentálně ale ještě Mourinho celým kádrem nepracuje, jelikož mnohé opory jsou stále na mistrovství světa.
„Samozřejmě bych tady rád měl úplně všechny, ale na druhou stranu můžu teď mnohem lépe poznat zbytek kádru. A taky dát šanci mladíků z rezervy, na kterou bych se chtěl zaměřit a v průběhu sezony jí pomoct se zlepšit,“ popsal.
A co od něj čekat z hlediska herního stylu?
Podle španělských médií plánuje sázet na rozestavení 4-2-3-1, které v Realu využíval i před lety. Klíčovým mužem by měl být Jude Bellingham, jenž aktuálně září v anglickém dresu na světovém šampionátu, na pozici desítky.
„Je to superhrdina,“ řekl na jeho adresu pochvalně Mourinho.
Jeho hlavním cílem je, aby dokázal najít systém, který bude vyhovovat všem hvězdám – kromě Bellinghama také Mbappému či Viníciusovi. Prezident Florentino Pérez je totiž přesvědčený, že kvalitní kádr má, jen potřebuje pevnou ruku a vyhovující styl.
Pro ještě lepší komunikaci s kabinou si Mourinho jako asistenta přivedl někdejšího záložníka Samiho Khediru, s nímž se předtím v Realu potkal.
Bude Mourinhova druhá mise v Realu úspěšná?