Informace potvrdil mimo jiné důvěryhodný novinář Fabrizio Romano a další španělská i zahraniční média se k němu přidávají.
Třiašedesátiletý Mourinho má sice v Benfice, kde působí od loňského září, kontrakt ještě na příští sezonu, v jeho smlouvě je ovšem také výstupní klauzule ve výši zhruba tří milionů eur (72 milionů korun). A právě té Real využije.
Pokud vše klapne, bude to velký návrat.
Návrat, na který by ještě před několika měsíci nejspíš nikdo nepomyslel.
|
Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp
Jenže Real v lednu po pouhých osmi měsících vyhodil Xabiho Alonsa, který měl stát u dlouhodobého projektu, a místo něj přišel Álvaro Arbeloa od rezervy. Bylo nicméně takřka jisté, že není dlouhodobou variantou. V záplavě kandidátů, jimž vévodil Němec Jürgen Klopp, se pak v průběhu jara začalo čím dál častěji objevovat Mourinhovo jméno.
A vedení španělského velkoklubu si nakonec pravděpodobně řeklo, že on je tím pravým.
„Nemám nabídku od Realu, ale nebudu vám říkat, že nic neproběhlo. Proběhlo, jen ne přímo se mnou,“ potvrdil spekulace po posledním ligovém utkání a odkázal se na agenta Jorgeho Mendese, jenž ho prý doporučil přímo prezidentovi Realu Florentinu Pérezovi.
Mourinho by měl mít jasný úkol: zkonsolidovat mužstvo plné hvězd, mezi nimiž v posledních týdnech začaly bujet konflikty, a začít s ním zase vyhrávat trofeje.
To se mu mezi lety 2010 až 2013 povedlo.
Tehdy měl za sebou mimořádně úspěšné štace v Portu, Chelsea či Interu Milán, kde dokonce vyhrál treble. Ve Španělsku přerušil nadvládu Barcelony titulem v roce 2012, a byť nakonec odcházel z Madridu poměrně brzo a ne úplně v dobrém, dodnes je považován za muže, který postavil základy nadcházejících úspěchů.
Loučení s Carvajalem
Real Madrid na konci června opustí jako volný hráč pravý obránce a odchovanec Dani Carvajal, jenž v letošní sezoně plnil roli kapitána.
V posledních měsících však čtyřiatřicetiletého Španěla trápily zdravotní problémy, a zejména kvůli vážnému zranění se už nedokázal naplno probojovat zpět do základní sestavy.
Za klub odehrál celkem 450 zápasů, šestkrát vyhrál Ligu mistrů a k tomu má například čtyři mistrovské tituly.
„Svůj obdiv k Realu Madrid nikdy neskrýval, stejně tak dobré vztahy s prezidentem Florentinem Pérezem. Ačkoli jeho odchod byl poněkud bouřlivý, druhou štaci nevylučuje,“ psal před měsícem deník AS.
Ale dokáže na minulé úspěchy navázat?
Změnil se Real a změnil se také on.
S Benfikou naposledy skončil v portugalské lize třetí, předtím působil v tureckém Fenerbahce, v Římě či v Tottenhamu a zdálo se, že jeho kariéra pomalu upadá.
Za zmínku stojí snad jen čtyři roky starý triumf s Římem v Konferenční lize, čímž se stal první trenérem, jenž ovládl všechny tři evropské pohárové soutěže.
Teď by se po dlouhé době upsal na lukrativní adrese a ambicióznímu mužstvu. Navíc v situaci, která semlela nadějného Alonsa a s níž si v uplynulé sezoně nevěděl rady ani ještě zkušenější Carlo Ancelotti.
Mimochodem, Real na Benfiku s Mourinhem na lavičce v této sezoně dvakrát narazil v Lize mistrů – nejprve s ní prohrál na závěr základní části a pak přes ní postoupil na úvod vyřazovací fáze.
Tehdy se po prvním utkání řešila údajná Prestianniho rasistická urážka směrem k Viníciusovi, kterého pak Mourinho kritizoval za jeho oslavu.
|
Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu
„Když dáš gól, prostě ho oslav s respektem a nechovej se takhle. Není to poprvé, co si zrovna on stěžuje na rasismus, stalo se to už na několika stadionech. Kdekoliv, kde Vinícius hraje, se něco stane,“ říkal tehdy.
Pokud opravdu přijde, bude na něm, aby ho zkrotil.
Mourinho podle informací španělských novinářů přichází s příslibem vedení, že bude mít hlavní slovo při stavbě kádru i realizačního týmu. Je si jistý, že dokáže situaci v klubu změnit.
Povede se mu to?