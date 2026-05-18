Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid

  15:04
Spekulace v posledních týdnech sílily, teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj připravený dvouletý kontrakt, který stačí jen podepsat.
José Mourinho na lavičce Benfiky. | foto: Reuters

Informace potvrdil mimo jiné důvěryhodný novinář Fabrizio Romano a další španělská i zahraniční média se k němu přidávají.

Třiašedesátiletý Mourinho má sice v Benfice, kde působí od loňského září, kontrakt ještě na příští sezonu, v jeho smlouvě je ovšem také výstupní klauzule ve výši zhruba tří milionů eur (72 milionů korun). A právě té Real využije.

Pokud vše klapne, bude to velký návrat.

Návrat, na který by ještě před několika měsíci nejspíš nikdo nepomyslel.

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jenže Real v lednu po pouhých osmi měsících vyhodil Xabiho Alonsa, který měl stát u dlouhodobého projektu, a místo něj přišel Álvaro Arbeloa od rezervy. Bylo nicméně takřka jisté, že není dlouhodobou variantou. V záplavě kandidátů, jimž vévodil Němec Jürgen Klopp, se pak v průběhu jara začalo čím dál častěji objevovat Mourinhovo jméno.

A vedení španělského velkoklubu si nakonec pravděpodobně řeklo, že on je tím pravým.

„Nemám nabídku od Realu, ale nebudu vám říkat, že nic neproběhlo. Proběhlo, jen ne přímo se mnou,“ potvrdil spekulace po posledním ligovém utkání a odkázal se na agenta Jorgeho Mendese, jenž ho prý doporučil přímo prezidentovi Realu Florentinu Pérezovi.

NOSTE MĚ NA RUKOU. José Mourinho, kouč madridského Realu, si nad svými svěřenci užívá prvenství ve španělské lize.

Mourinho by měl mít jasný úkol: zkonsolidovat mužstvo plné hvězd, mezi nimiž v posledních týdnech začaly bujet konflikty, a začít s ním zase vyhrávat trofeje.

To se mu mezi lety 2010 až 2013 povedlo.

Tehdy měl za sebou mimořádně úspěšné štace v Portu, Chelsea či Interu Milán, kde dokonce vyhrál treble. Ve Španělsku přerušil nadvládu Barcelony titulem v roce 2012, a byť nakonec odcházel z Madridu poměrně brzo a ne úplně v dobrém, dodnes je považován za muže, který postavil základy nadcházejících úspěchů.

Loučení s Carvajalem

Real Madrid na konci června opustí jako volný hráč pravý obránce a odchovanec Dani Carvajal, jenž v letošní sezoně plnil roli kapitána.

V posledních měsících však čtyřiatřicetiletého Španěla trápily zdravotní problémy, a zejména kvůli vážnému zranění se už nedokázal naplno probojovat zpět do základní sestavy.

Za klub odehrál celkem 450 zápasů, šestkrát vyhrál Ligu mistrů a k tomu má například čtyři mistrovské tituly.

Dani Carvajal slaví první gól Realu Madrid v utkání s Valencií

„Svůj obdiv k Realu Madrid nikdy neskrýval, stejně tak dobré vztahy s prezidentem Florentinem Pérezem. Ačkoli jeho odchod byl poněkud bouřlivý, druhou štaci nevylučuje,“ psal před měsícem deník AS.

Ale dokáže na minulé úspěchy navázat?

Změnil se Real a změnil se také on.

S Benfikou naposledy skončil v portugalské lize třetí, předtím působil v tureckém Fenerbahce, v Římě či v Tottenhamu a zdálo se, že jeho kariéra pomalu upadá.

Za zmínku stojí snad jen čtyři roky starý triumf s Římem v Konferenční lize, čímž se stal první trenérem, jenž ovládl všechny tři evropské pohárové soutěže.

Teď by se po dlouhé době upsal na lukrativní adrese a ambicióznímu mužstvu. Navíc v situaci, která semlela nadějného Alonsa a s níž si v uplynulé sezoně nevěděl rady ani ještě zkušenější Carlo Ancelotti.

Mimochodem, Real na Benfiku s Mourinhem na lavičce v této sezoně dvakrát narazil v Lize mistrů – nejprve s ní prohrál na závěr základní části a pak přes ní postoupil na úvod vyřazovací fáze.

Tehdy se po prvním utkání řešila údajná Prestianniho rasistická urážka směrem k Viníciusovi, kterého pak Mourinho kritizoval za jeho oslavu.

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

„Když dáš gól, prostě ho oslav s respektem a nechovej se takhle. Není to poprvé, co si zrovna on stěžuje na rasismus, stalo se to už na několika stadionech. Kdekoliv, kde Vinícius hraje, se něco stane,“ říkal tehdy.

Pokud opravdu přijde, bude na něm, aby ho zkrotil.

Mourinho podle informací španělských novinářů přichází s příslibem vedení, že bude mít hlavní slovo při stavbě kádru i realizačního týmu. Je si jistý, že dokáže situaci v klubu změnit.

Povede se mu to?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 37 31 1 5 94:33 94
2. Real MadridReal Madrid 37 26 5 6 73:33 83
3. Atlético MadridAtlético 37 21 6 10 61:39 69
4. VillarrealVillarreal 37 21 6 10 67:45 69
5. Real BetisBetis 37 14 15 8 57:47 57
6. Celta VigoCelta Vigo 37 13 12 12 52:48 51
7. GetafeGetafe 37 14 6 17 31:38 48
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 37 11 14 12 39:43 47
9. ValenciaValencia 37 12 10 15 43:54 46
10. Real SociedadReal Sociedad 37 11 12 14 58:60 45
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 37 12 9 16 42:54 45
12. Athletic BilbaoBilbao 37 13 6 18 41:54 45
13. Deportivo AlavésAlavés 37 11 10 16 43:54 43
14. Sevilla FCSevilla 37 12 7 18 46:59 43
15. OsasunaOsasuna 37 11 9 17 44:49 42
16. Elche CFElche 37 10 12 15 48:56 42
17. Levante UDLevante 37 11 9 17 46:59 42
18. GironaGirona 37 9 13 15 38:54 40
19. MallorcaMallorca 37 10 9 18 44:57 39
20. Real OviedoOviedo 37 6 11 20 26:57 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj...

18. května 2026  14:40

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku.

Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech...

18. května 2026  11:20

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal...

18. května 2026  10:30

NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy...

O titulu už je v české lize od minulého kola rozhodnuto, získali ho fotbalisté Slavie. Boj o záchranu, respektive o to, kdo se vyhne přímému sestupu, však trvá. A až v posledním kole se rozhodne, zda...

18. května 2026  9:56

Z tátova přístupu si neberu nic. Švancara o slavném otci i odchodu ze Zbrojovky

Ač je útočník Daniel Švancara podle svých slov nevyléčitelným Zbrojovákem, pod...

Prvoligové stálice o soutěž níž? Ale kdeže. Největší poprask v zimním přestupovém období v Brně vyvolal transfer dorostence. Daniel Švancara opustil klub srdce svého, i otcova. Devatenáctiletý...

18. května 2026  9:26

Proč nehráli N'Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19,  aktualizováno  18. 5. 8:56

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Bude ve finiši o ligového padáka vše fér? Chyby sudích se kupí i s videem v zádech

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.

Ani se moc nekrotil, emoce pouštěl cíleně ven, máchal rukama a novináře hecoval: „Dobře na to jdete. Pojďme! Ještě mě trochu rozpalte, ať je legrace!“ Pokud jste v sobotu večer sledovali zápas...

18. května 2026  7:05

