Gól roku? Záložník Realu se trefil z vlastní poloviny a překonal rekord soutěže

Běžela 89. minuta, když na vlastní půlce získal míč, zvedl hlavu, udělal pár kroků dopředu a k překvapení všech na stadionu Santiaga Bernabéua do něj z necelých 70 metrů vší silou práskl. A o pár vteřin později už se turecký fotbalista Arda Güler mohl radovat ze senzační trefy, kterou proti Elche pečetil výhru Realu Madrid 4:1.
Záložník Realu Madrid Arda Güler vstřelil gól do sítě Elche z vlastní poloviny.

Záložník Realu Madrid Arda Güler vstřelil gól do sítě Elche z vlastní poloviny.

Nominaci na cenu Ference Puskáse pro nejkrásnější gól roku má takřka jistou.

A možná i celkové prvenství?

Když se za brankářem Diturem rozvlnila síť, Güler jen zvedl ruce nad hlavu, načež ho vmžiku přispěchali obejmout spoluhráči včetně gólmana Courtoise. Jakmile ho pustili, rozeběhl se ještě k lavičce, aby si tenhle moment vychutnal i se zbytkem týmu. Nikdo nechtěl věřit tomu, co právě dokázal.

„Tohle doma nezkoušejte,“ napsal pak jedenadvacetiletý záložník v žertu na sociální sítě.

„V Turecku by měli na tenhle den vyhlásit státní svátek,“ reagoval s nadsázkou v komentářích stoper Rüdiger.

„Takový gól by si zasloužil zarámovat a pověsit na zeď. Něco takového se moc často nevidí, úžasné. Každý včetně mě se hned chytl za hlavu. Fanouškům se vyplatilo přijít a vidět tohle naživo,“ rozplýval se kouč Álvaro Arbeloa.

Každému českému fanouškovi se určitě vybavil gól Patrika Schicka z Eura 2021 proti Skotsku. Turkům možná pro změnu zásah záložníka Hakana Calhanoglua, který se ještě v dresu Hamburku prosadil z přímého kopu ze 41 metrů, tedy kousek za půlkou hřiště.

Gülerovi statistici naměřili, že stál 68 metrů od branky, a překonal tak dosavadní rekord soutěže, který od roku 2004 držel Antonio José.

„Něco takového jsem ještě neviděl. Pamatuju si, jak trefil břevno proti Osasuně a tentokrát už mu to tam spadlo,“ usmíval se záložník Díaz a připomněl jeden z Gülerových neúspěšných pokusů.

Zkoušel to v minulosti několikrát, ale dosud neúspěšně. Teď si za stavu 3:1 v prakticky rozhodnutém utkání věřil znovu a dobře udělal, jelikož o tomhle zásahu se bude mluvit ještě dlouho.

„Viděl jsem, že gólman nestál v ideální pozici, tak jsem to zkusil,“ popisoval pak skromně.

Cena Ference Puskáse se bude udělovat na podzim. Odnese si ji Güler?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 27 22 1 4 72:26 67
2. Real MadridReal Madrid 28 21 3 4 60:24 66
3. Atlético MadridAtlético 28 17 6 5 47:25 57
4. VillarrealVillarreal 28 17 4 7 51:33 55
5. Real BetisBetis 27 11 10 6 42:34 43
6. Celta VigoCelta Vigo 27 10 10 7 37:30 40
7. Espaňol BarcelonaEspaňol 27 10 7 10 34:40 37
8. Real SociedadReal Sociedad 27 9 8 10 40:41 35
9. GetafeGetafe 28 10 5 13 23:30 35
10. Athletic BilbaoBilbao 28 10 5 13 30:40 35
11. OsasunaOsasuna 27 9 7 11 32:32 34
12. GironaGirona 28 8 10 10 31:43 34
13. ValenciaValencia 28 8 8 12 30:42 32
14. Rayo VallecanoRayo Vallecano 27 7 10 10 27:33 31
15. Sevilla FCSevilla 27 8 7 12 35:42 31
16. Deportivo AlavésAlavés 28 7 7 14 26:38 28
17. Elche CFElche 28 5 11 12 36:45 26
18. MallorcaMallorca 27 6 7 14 31:44 25
19. Levante UDLevante 27 5 7 15 29:45 22
20. Real OviedoOviedo 28 4 9 15 18:44 21

18. - 20.: Zostup

