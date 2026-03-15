Gól roku? Záložník Realu se trefil z vlastní poloviny a překonal rekord soutěže

Nominaci na cenu Ference Puskáse pro nejkrásnější gól roku má takřka jistou.
A možná i celkové prvenství?
Když se za brankářem Diturem rozvlnila síť, Güler jen zvedl ruce nad hlavu, načež ho vmžiku přispěchali obejmout spoluhráči včetně gólmana Courtoise. Jakmile ho pustili, rozeběhl se ještě k lavičce, aby si tenhle moment vychutnal i se zbytkem týmu. Nikdo nechtěl věřit tomu, co právě dokázal.
ARDA GÜLER DAL GÓL Z VLASTNÍ PŮLKY! 😱
Ano, čtete a vidíte dobře. Turecký záložník si řekl o nominaci na Puskás Award! 🪄
„Tohle doma nezkoušejte,“ napsal pak jedenadvacetiletý záložník v žertu na sociální sítě.
„V Turecku by měli na tenhle den vyhlásit státní svátek,“ reagoval s nadsázkou v komentářích stoper Rüdiger.
„Takový gól by si zasloužil zarámovat a pověsit na zeď. Něco takového se moc často nevidí, úžasné. Každý včetně mě se hned chytl za hlavu. Fanouškům se vyplatilo přijít a vidět tohle naživo,“ rozplýval se kouč Álvaro Arbeloa.
Každému českému fanouškovi se určitě vybavil gól Patrika Schicka z Eura 2021 proti Skotsku. Turkům možná pro změnu zásah záložníka Hakana Calhanoglua, který se ještě v dresu Hamburku prosadil z přímého kopu ze 41 metrů, tedy kousek za půlkou hřiště.
Gülerovi statistici naměřili, že stál 68 metrů od branky, a překonal tak dosavadní rekord soutěže, který od roku 2004 držel Antonio José.
„Něco takového jsem ještě neviděl. Pamatuju si, jak trefil břevno proti Osasuně a tentokrát už mu to tam spadlo,“ usmíval se záložník Díaz a připomněl jeden z Gülerových neúspěšných pokusů.
Zkoušel to v minulosti několikrát, ale dosud neúspěšně. Teď si za stavu 3:1 v prakticky rozhodnutém utkání věřil znovu a dobře udělal, jelikož o tomhle zásahu se bude mluvit ještě dlouho.
„Viděl jsem, že gólman nestál v ideální pozici, tak jsem to zkusil,“ popisoval pak skromně.
Cena Ference Puskáse se bude udělovat na podzim. Odnese si ji Güler?