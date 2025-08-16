Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

  21:48
Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů.
Vedat Muriqi z Mallorky fauluje Joana Garcíu z Barcelony, za což dostává...

Vedat Muriqi z Mallorky fauluje Joana Garcíu z Barcelony, za což dostává červenou kartu.

Hráči Barcelony Lamine Yamal a Raphinha slaví gól proti Mallorce.
Marcus Rashford z Barcelony v utkání proti Mallorce.
Marcus Rashford z Barcelony v utkání proti Mallorce.
Vedat Muriqi z Mallorky dostává červenou kartu v utkání s Barcelonou.
Katalánci si zásluhou Raphinhy a Torrese vybudovali dvoubrankové vedení ještě před tím, než byl ve 33. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Morianes.

Šestadvacetiletého záložníka za dalších šest minut napodobil Muriqi, jenž ve snaze hrát vysoký míč kopl hostujícího brankáře Garcíu do brady.

Vedat Muriqi z Mallorky dostává červenou kartu v utkání s Barcelonou.

Zbytek utkání tak mohli svěřenci Hansiho Flicka odehrát v klidnějším tempu. V 69. minutě mohl zvýšit Olmo, ale trefil tyč. Výsledek nakonec zpečetil až v závěrečném nastavení osmnáctiletý talent Yamal.

Španělská La Liga
1. kolo 16. 8. 2025 19:30
Mallorca Mallorca : FC Barcelona FC Barcelona 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
7. Raphinha
23. Torres
90+4. Yamal
Sestavy:
Román – Morey (46. Mascarell), Valjent, Raíllo (C), Mojica (90+1. Lato) – Morlanes, A. Sánchez – Asano (46. Joseph), Torre (46. Dani Rodríguez), Darder (83. J. Salas) – Muriqi.
Sestavy:
J. García – E. García, Araújo (C), Cubarsí (68. Gavi), Balde (68. Torrents) – de Jong, Pedri – Yamal, F. López (46. Olmo), Raphinha (77. Koundé) – Torres (68. Rashford).
Náhradníci:
Bergström – Domènech, Llabrés, David López, Luna, Prats, Salhi.
Náhradníci:
Peña, Kochen – Casadó, Christensen, G. Fernández, T. Fernández, Fernández.
Žluté karty:
9. Morey, 24. Morlanes, 26. Arrasate (trenér), 42. Torre
Žluté karty:
45+7. Raphinha
Červené karty:
33. Morlanes, 39. Muriqi
Červené karty:

Rozhodčí: Munuera – Prieto, Martínez

Španělská La Liga
1. kolo 16. 8. 2025 21:30
zápas probíhá
Valencia Valencia : Real Sociedad Real Sociedad 0:0 (-:-)
Sestavy:
Agirrezabala – Tárrega, Foulquier, Gayà (C), Copete – Diego López, Guerra, Pepelu, Rioja – Raba, Duro.
Sestavy:
Remiro – Aramburu, A. Muñoz, Ćaleta-Car, Zubeldia – Barrenetxea, Kubo, P. Marín, Turrientes – B. Méndez, Oyarzabal (C).
Náhradníci:
Rivero – Almeida, Cömert, Danjuma, Diakhaby, Otorbi, Santamaría, Ugrinić, Vázquez, Blázquez, López, Iranzo.
Náhradníci:
Marrero – Elustondo, S. Gómez, González de Zarate, Goti, Guedes, Karrikaburu, J. Martín, Óskarsson, Pacheco, Sučić, Traoré.
Žluté karty:
27. Gayà
Žluté karty:
45+3. Turrientes

Rozhodčí: Sánchez – Martínez, López Mir

Španělská La Liga
1. kolo 16. 8. 2025 21:30
zápas probíhá
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Levante UD Levante UD 1:0 (-:-)
Góly:
36. T. Martínez
Góly:
Sestavy:
Sivera – Tenaglia, Garces, Parada, Otto – Blanco (C) – Vicente, Ibáñez, Aleñá – Guridi, T. Martínez.
Sestavy:
Cuñat – Toljan, de la Fuente, Elgezabal, Cabello, M. Sánchez – V. García, Rey, P. Martínez (C), Brugué – Iván Romero.
Náhradníci:
Raúl Fernández – Calebe, Diarra, M. Díaz, Guevara, Maraš, Protesoni, Rebbáš, Enríquez, Pinillos.
Náhradníci:
Primo, Romero – C. Álvarez, Espí, S. Lozano, Morales, M. Moreno, Pampín, Cortes, Krug, Perez, Ruiz.
Žluté karty:
Žluté karty:
9. M. Sánchez

Rozhodčí: Espinosa – Portela, Consuegra

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 3:0 3
2. Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 1 0 0 3:1 3
3. VillarrealVillarreal 1 1 0 0 2:0 3
4. Espaňol BarcelonaEspaňol 0 0 0 0 0:0 0
4. Real MadridReal Madrid 0 0 0 0 0:0 0
4. OsasunaOsasuna 0 0 0 0 0:0 0
4. Levante UDLevante 0 0 0 0 0:0 0
4. Real BetisBetis 0 0 0 0 0:0 0
4. Elche CFElche 0 0 0 0 0:0 0
4. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
4. Sevilla FCSevilla 0 0 0 0 0:0 0
4. Athletic BilbaoBilbao 0 0 0 0 0:0 0
4. GetafeGetafe 0 0 0 0 0:0 0
4. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
4. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
4. ValenciaValencia 0 0 0 0 0:0 0
4. Deportivo AlavésAlavés 0 0 0 0 0:0 0
18. GironaGirona 1 0 0 1 1:3 0
19. Real OviedoOviedo 1 0 0 1 0:2 0
20. MallorcaMallorca 1 0 0 1 0:3 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20. : Sestup

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji v Jablonci parádní střelou odvrátil Douděra. A tak souboj 5. kola Chance ligy skončil remízou 1:1. Jablonec, který...

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů.

16. srpna 2025  21:48

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole Premier League nezabránilo porážce 0:3 s...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  20:59

Koubek: Jako by hráči nevěřili, že bude Dukla kousat. Wiegeleho stížnosti? Naivita

Po parádním výkonu proti Rangers (2:1) tvrdý náraz. Třetí ligová ztráta v řadě. Rozpaky a pochybnosti. „Hlavně první půle byla zklamání,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, trenér plzeňských...

16. srpna 2025  20:55

Zbrojovka opět zaváhala, nestačila na Prostějov. Budějovice protrhly sérii proher

Fotbalisté Zbrojovky Brno prohráli v 6. kole druhé ligy doma s Prostějovem 1:2, utrpěli první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a mohou přijít o vedení v tabulce. České Budějovice...

16. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  20:47

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:28

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Úleva pro mistra. Barceloně se podařilo zaregistrovat Garcíu a Rashforda

Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda. Klub na webu potvrdil, že oba budou k...

16. srpna 2025  14:26

Slavie se nebojíme, hlásí jablonecký Gruzínec. Přeje si postup do Evropy

První ligu v Česku hraje už šest a půl roku, ale až na dvanáctý pokus se dočkal triumfu nad Slavií. Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili alias Vakho ho oslavil letos v květnu v dresu FK...

16. srpna 2025  10:30

Kluci musí poslouchat. Moje příjmení? Pro brankáře slušivé, říká Hrdina ze Zbrojovky

Ráno vstane, letmo přejede pohledem poličku voňavek, mrkne z okna na počasí a pečlivě zvolí, čím si zpříjemní den. „Každý je jiný, některé parfémy třeba mému okolí tolik nevoní, ale já se voním pro...

16. srpna 2025

