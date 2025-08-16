Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Katalánci si zásluhou Raphinhy a Torrese vybudovali dvoubrankové vedení ještě před tím, než byl ve 33. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Morianes.
Šestadvacetiletého záložníka za dalších šest minut napodobil Muriqi, jenž ve snaze hrát vysoký míč kopl hostujícího brankáře Garcíu do brady.
Zbytek utkání tak mohli svěřenci Hansiho Flicka odehrát v klidnějším tempu. V 69. minutě mohl zvýšit Olmo, ale trefil tyč. Výsledek nakonec zpečetil až v závěrečném nastavení osmnáctiletý talent Yamal.
7. Raphinha
23. Torres
90+4. Yamal
Román – Morey (46. Mascarell), Valjent, Raíllo (C), Mojica (90+1. Lato) – Morlanes, A. Sánchez – Asano (46. Joseph), Torre (46. Dani Rodríguez), Darder (83. J. Salas) – Muriqi.
J. García – E. García, Araújo (C), Cubarsí (68. Gavi), Balde (68. Torrents) – de Jong, Pedri – Yamal, F. López (46. Olmo), Raphinha (77. Koundé) – Torres (68. Rashford).
Bergström – Domènech, Llabrés, David López, Luna, Prats, Salhi.
Peña, Kochen – Casadó, Christensen, G. Fernández, T. Fernández, Fernández.
9. Morey, 24. Morlanes, 26. Arrasate (trenér), 42. Torre
45+7. Raphinha
33. Morlanes, 39. Muriqi
Rozhodčí: Munuera – Prieto, Martínez
Agirrezabala – Tárrega, Foulquier, Gayà (C), Copete – Diego López, Guerra, Pepelu, Rioja – Raba, Duro.
Remiro – Aramburu, A. Muñoz, Ćaleta-Car, Zubeldia – Barrenetxea, Kubo, P. Marín, Turrientes – B. Méndez, Oyarzabal (C).
Rivero – Almeida, Cömert, Danjuma, Diakhaby, Otorbi, Santamaría, Ugrinić, Vázquez, Blázquez, López, Iranzo.
Marrero – Elustondo, S. Gómez, González de Zarate, Goti, Guedes, Karrikaburu, J. Martín, Óskarsson, Pacheco, Sučić, Traoré.
27. Gayà
45+3. Turrientes
Rozhodčí: Sánchez – Martínez, López Mir
36. T. Martínez
Sivera – Tenaglia, Garces, Parada, Otto – Blanco (C) – Vicente, Ibáñez, Aleñá – Guridi, T. Martínez.
Cuñat – Toljan, de la Fuente, Elgezabal, Cabello, M. Sánchez – V. García, Rey, P. Martínez (C), Brugué – Iván Romero.
Raúl Fernández – Calebe, Diarra, M. Díaz, Guevara, Maraš, Protesoni, Rebbáš, Enríquez, Pinillos.
Primo, Romero – C. Álvarez, Espí, S. Lozano, Morales, M. Moreno, Pampín, Cortes, Krug, Perez, Ruiz.
9. M. Sánchez
Rozhodčí: Espinosa – Portela, Consuegra