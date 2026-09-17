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Tři hráči Realu si vyhrnuli trika věnovaná Ceutě. Myslím i na migranty, řekl Mbappé

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  10:58
Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé si před zápasem proti Elchce vyhrnul tričko...

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé si před zápasem proti Elchce vyhrnul tričko na podporu Ceuty. | foto: Reuters

Tři hráči Realu Madrid si před zápasem proti Elchce vyhrnuli trika na podporu...
Tři hráči Realu Madrid si před zápasem proti Elchce vyhrnuli trika na podporu...
Útočník Realu Madrid Carlos Espí slaví gól do sítě Elche s Kylianem Mbappém.
Fotbalisté Realu Madrid slaví gól Carlose Espího do sítě Elche.
8 fotografií
Jejich gesto některé fanoušky vyloženě pobouřilo. Tři fotbalisté Realu Madrid - Vinícius Júnior, Kylian Mbappé a Ibrahima Konaté, si před úterním zápasem proti Elche (3:2) vyhrnuli trika, která hráči obou týmů oblékli na podporu Ceuty. Ta od července řeší napjatou situaci s migranty.

Do Ceuty se koncem července dostalo z marockého území přes 70 tisíc migrantů, a byť se podstatná část z nich vrátila, někteří v oblasti zůstávají, žijí v improvizovaných podmínkách a místní proti nim pravidelně protestují.

„Všichni jsme makrely,“ stálo na tričkách, která oblékli hráči Realu a Elche před úterní zápasem. „Makrely“ je přezdívka pro lidi z oblasti Ceuty.

Jenže tři hráči Realu si bílé trikoty, které dostali v tunelu před nástupem na hřiště, vyhrnuli.

Tři hráči Realu Madrid si před zápasem proti Elchce vyhrnuli trika na podporu...
Tři hráči Realu Madrid si před zápasem proti Elchce vyhrnuli trika na podporu...

A následně si je sundali bezprostředně poté, co se seřadili u středového kruhu. Když si šli podat ruku s protihráči, už je na sobě neměli.

„Bylo to rozhodnutí klubu a nám nic jiného nezbylo. Předně chci říct, že plně stojím za lidmi ze Ceuty, jelikož jsem nejenom fotbalista, ale také člověk. Chtěl jsem však současně učinit gesto na podporu migrantů, kteří zemřeli nebo žijí v náročných podmínkách,“ vysvětlil poté Mbappé španělskému deníku AS.

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Rozhodnutí tří hráčů Realu kritizoval i šéf španělské ligy Javier Tebas: „Viděli jsme tři fotbalisty, kteří trika odmítli nosit. Když si je vyhrnete, jako byste je na sobě vůbec neměli. Je to špatné.“

„Nebyla to jednoduchá situace a ve výsledku to dopadlo tak, že si lidé myslí, že jsem proti Ceutě, ale to vůbec není pravda. Nic proti ní nemám a plně tamní obyvatele podporuju, snažím se myslet na všechny lidi, kteří trpí,“ navázal Mbappé.

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Real Madrid agentuře Reuters sdělil, že s gestem podpory souhlasil na žádost Elche, ale zároveň dal každému hráči volbu, zda si tričko chce obléct, nebo ne.

Real vyjádřil podporu Ceutě už minulý týden velkým transparentem před zápasem Ligy mistrů proti Interu (3:2).

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6. kolo

Real Betis vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
17.9. 19:00
  • 1.66
  • 3.90
  • 5.75
Málaga CF vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:30
  • 3.79
  • 3.89
  • 1.97

7. kolo

Espaňol Barcelona vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.84
  • 3.70
  • 4.40
Osasuna vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19.9. 14:00
  • 2.45
  • 3.28
  • 3.00
Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:15
  • 1.63
  • 4.00
  • 5.49
Celta Vigo vs. Racing Santander //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
  • 1.84
  • 3.99
  • 4.04
Sevilla FC vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
19.9. 21:00
  • 13.10
  • 8.27
  • 1.18
Getafe vs. Málaga CF //www.idnes.cz/sport
20.9. 14:00
  • 2.15
  • 3.00
  • 4.08
Atlético Madrid vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:15
  • 3.47
  • 4.15
  • 1.95
Deportivo de A Coruňa vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
20.9. 18:30
  • 2.96
  • 3.47
  • 2.38
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 6 6 0 0 28:6 18
2. Real MadridReal Madrid 6 5 0 1 17:6 15
3. Atlético MadridAtlético 6 4 1 1 14:6 13
4. Sevilla FCSevilla 6 4 1 1 9:6 13
5. Real BetisBetis 5 4 0 1 7:6 12
6. Deportivo AlavésAlavés 6 3 1 2 11:6 10
7. Deportivo de A CoruňaA Coruňa 6 2 3 1 9:7 9
8. Espaňol BarcelonaEspaňol 6 2 1 3 9:7 7
9. Athletic BilbaoBilbao 5 2 1 2 7:6 7
10. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 2 1 3 10:15 7
11. Real SociedadReal Sociedad 6 2 1 3 6:11 7
12. Racing SantanderSantander 6 2 1 3 11:16 7
13. OsasunaOsasuna 6 2 1 3 5:12 7
14. Levante UDLevante 5 1 2 2 7:9 5
15. GetafeGetafe 5 1 2 2 3:6 5
16. Celta VigoCelta Vigo 6 0 4 2 3:6 4
17. ValenciaValencia 6 1 1 4 2:10 4
18. Málaga CFMálaga 5 0 3 2 2:8 3
19. VillarrealVillarreal 5 0 2 3 7:10 2
20. Elche CFElche 6 0 2 4 8:16 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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