Tři hráči Realu si vyhrnuli trika věnovaná Ceutě. Myslím i na migranty, řekl Mbappé

Do Ceuty se koncem července dostalo z marockého území přes 70 tisíc migrantů, a byť se podstatná část z nich vrátila, někteří v oblasti zůstávají, žijí v improvizovaných podmínkách a místní proti nim pravidelně protestují.
„Všichni jsme makrely,“ stálo na tričkách, která oblékli hráči Realu a Elche před úterní zápasem. „Makrely“ je přezdívka pro lidi z oblasti Ceuty.
Jenže tři hráči Realu si bílé trikoty, které dostali v tunelu před nástupem na hřiště, vyhrnuli.
A následně si je sundali bezprostředně poté, co se seřadili u středového kruhu. Když si šli podat ruku s protihráči, už je na sobě neměli.
„Bylo to rozhodnutí klubu a nám nic jiného nezbylo. Předně chci říct, že plně stojím za lidmi ze Ceuty, jelikož jsem nejenom fotbalista, ale také člověk. Chtěl jsem však současně učinit gesto na podporu migrantů, kteří zemřeli nebo žijí v náročných podmínkách,“ vysvětlil poté Mbappé španělskému deníku AS.
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Rozhodnutí tří hráčů Realu kritizoval i šéf španělské ligy Javier Tebas: „Viděli jsme tři fotbalisty, kteří trika odmítli nosit. Když si je vyhrnete, jako byste je na sobě vůbec neměli. Je to špatné.“
„Nebyla to jednoduchá situace a ve výsledku to dopadlo tak, že si lidé myslí, že jsem proti Ceutě, ale to vůbec není pravda. Nic proti ní nemám a plně tamní obyvatele podporuju, snažím se myslet na všechny lidi, kteří trpí,“ navázal Mbappé.
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Real Madrid agentuře Reuters sdělil, že s gestem podpory souhlasil na žádost Elche, ale zároveň dal každému hráči volbu, zda si tričko chce obléct, nebo ne.
Real vyjádřil podporu Ceutě už minulý týden velkým transparentem před zápasem Ligy mistrů proti Interu (3:2).