Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Autor:
  13:33
Navzdory několika sporným rozhodnutím se dlouho nedělní fotbalové El Clásico dohrávalo v až nezvyklém klidu. O to větší ale byla šarvátka, která se rozpoutala ještě před závěrečným hvizdem na lavičkách a pokračovala přímo na trávníku poté, co sudí zápas ukončil.
Vinícius Júnior z Realu Madrid (vlevo) pokřikuje na barcelonského Lamina Yamala...

Vinícius Júnior z Realu Madrid (vlevo) pokřikuje na barcelonského Lamina Yamala po El Clásiku. | foto: Reuters

Realizační tým Realu Madrid zadržuje Viníciuse Júniora po El Clásiku.
Realizační tým Realu Madrid zadržuje Viníciuse Júniora po El Clásiku.
Hromadná šarvátka po skončení El Clásika mezi Realem Madrid a Barcelonou.
Hromadná šarvátka po skončení El Clásika mezi Realem Madrid a Barcelonou.
22 fotografií

Všechno odstartovalo Pedriho vyloučením v závěru nastavení, kdy barcelonský záložník zbytečně dojel Tchouaméniho a dostal druhou žlutou kartu. Když pak kamery zabraly obě lavičky, viděli jste jeden velký chumel hráčů.

Sudí nakonec vyloučil pouze náhradního brankáře Lunina. Těžko říct, zda právě on byl u zrodu toho všeho, nebo byl zkrátka jenom nejaktivnější.

Tímhle to každopádně neskončilo.

Po utkání kapitán Realu Dani Carvajal došel za Laminem Yamalem a podle španělských médií mu řekl: „Mluvíš až moc, tak schválně co řekneš teď.“ Odkazoval na Yamalova nedávná slova v podcastu španělského influencera Ibaie Llanose, kde mladičký křídelník prohlásil, že si Real pořád na všechno stěžuje a zároveň sám podvádí.

Hromadná šarvátka po skončení El Clásika mezi Realem Madrid a Barcelonou.
Hromadná šarvátka po skončení El Clásika mezi Realem Madrid a Barcelonou.

„Neviděl jsem, co se stalo, bylo tam moc lidí. Ale pokud s ním Carvajal chtěl mluvit, má mu napsat nebo zavolat, vždyť to jsou spoluhráči z národního týmu,“ nechápal záložník Frenkie de Jong.

Hráči Barcelony se okamžitě běželi svého parťáka zastat a byla z toho další mela. Samotný Yamal se držel mimo potyčku a mířil do kabiny, načež na něj začal Vinícius Júnior pořvávat a rukama mu naznačoval „Mluvíš, až moc mluvíš.“

Členové realizačního týmu měli co dělat, aby ho udrželi a on se na soupeře nevrhnul.

„Nechceme nikoho urážet, ani mladé hráče ani fanoušky. Víme, že když vstoupíme na hřiště, hrajeme určitou roli a přesně tak tomu bylo i tentokrát,“ vysvětloval pak Brazilec.

Realizační tým Realu Madrid zadržuje Viníciuse Júniora po El Clásiku.

„Emoce k takovému zápasu patří, ale hráči by si měli uvědomit, že podobné záběry pak obletí svět a není to úplně příjemný pohled. Jsou to všechno skvělí fotbalisté, takže by měli být pro fanoušky dobrými vzory,“ kritizoval někdejší záložník Realu Sami Khedira.

„Bylo to vypjaté z obou stran. Pramení to z důležitosti zápasu a těsného výsledku. Neměli bychom tomu přikládat zbytečně velkou váhu, takové věci k El Clásiku patří,“ hodnotil nicméně smířlivě trenér Xabi Alonso.

Toho mnohem víc může štvát, jak se právě Vinícius zachoval, když byl 20 minut před koncem vystřídán. „Cože? Já?!“ nechápavě se díval směrem k lavičkám a kroutil hlavou, když na světelné tabuli uviděl číslo sedm. Při odchodu si letmo plácl s Rodrygem a spěšně zamířil do kabin, odkud se nakonec po několika minutách vrátil.

„Všichni trenéři ví, že každý hráč je jiný. Teď si chceme vychutnat výhru a až bude čas, samozřejmě podobné věci probereme,“ nechtěl si Alonso nechat kazit náladu.

Úspěšná Xabiho premiéra i sporné momenty

V prvním El Clásiku v roli trenéra totiž obstál na výbornou, byť skóre možná příliš přesvědčivě nevypadá.

„Ten zápas mi připadal jako souboj chlapců a mužů. Real měl mnohem pevnější obranu a každý jeho útok hrozil gólem, zatímco Barcelona působila vzadu nejistě a směrem dopředu byla neefektivní,“ hodnotil po utkání někdejší kouč Arsenalu Arséne Wenger.

Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů

Real vedl po zásahu Mbappého, jenž zužitkoval přesný pas Bellinghama. A to ještě zhruba deset minut předtím pro těsný ofsajd sudí neuznal jeho krásný gól, a hned v úvodu navíc zrušil penaltu po souboji Yamala s Viníciusem.

Což vyvolalo diskuse – Yamal neodehrál balon, ale položil nohu před protihráče, který ho pak ve snaze vystřelit nakopl. Sudí Cesar Soto Grado nejprve neváhal, pak ale pokutový kop po kontrole u videa zrušil.

Barcelona pak srovnala z ojedinělé šance, kdy se trefil Fermín López. Jinak ale neměla nic. „V první půli jsme nehráli dobře na balonu, z čehož Real těžil. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale z držení míče jsme nevytěžili žádné pořádné šance,“ krčil rameny De Jong.

Barcelona šla do El Clásika bez Raphinhy či Lewandowského, navíc jí na lavičce scházel kouč Hansi Flick, jenž v předchozím utkání viděl červenou. Naproti tomu Real byl prakticky bez absencí, což také hrálo roli.

Ještě do poločasu vrátil Realu vedení Bellingham a po změně stran mohl z penalty zvýšit Mbappé. Jenže polský brankář Szczesny ho vychytal.

Kdyby ji proměnil, možná by se celá situace rozebírala mnohem víc. García totiž ve skluzu zahrál rukou velmi smolně. Na druhou stranu – neopíral se o ni, měl ji daleko od těla a zároveň udělal pohyb k balonu.

Pojistku nakonec Real nepřidal, ale těsné vedení uhájil. „Jsem za kluky šťastný. Potřebovali si zažít pocit vítězství v takhle velkém zápase,“ pochvaloval si Alonso.

Výhra je pro madridský klub o to cennější, že v uplynulé sezoně všechny vzájemné zápasy ovládla Barcelona, nejednou z toho navíc byl debakl.

Teď ale uspěl Real a má v lize už pětibodový náskok na čele. Co nabídne příští El Clásico?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu

10. kolo

Real Betis vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
27.10. 21:00
  • 3.24
  • 3.59
  • 2.27

11. kolo

Getafe vs. Girona //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 2.19
  • 2.96
  • 3.99
Villarreal vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
1.11. 14:00
  • 1.73
  • 3.91
  • 4.79
Atlético Madrid vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
1.11. 16:15
  • 1.37
  • 4.87
  • 7.65
Real Sociedad vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
1.11. 18:30
  • 2.67
  • 2.96
  • 2.81
Real Madrid vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1.11. 21:00
  • 1.22
  • 6.76
  • 10.50
Levante UD vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
2.11. 14:00
  • 2.79
  • 3.36
  • 2.44
Deportivo Alavés vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
2.11. 16:15
  • 2.40
  • 2.96
  • 3.19
FC Barcelona vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
2.11. 18:30
  • 1.23
  • 6.66
  • 9.99
Real Betis vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 1.63
  • 3.91
  • 5.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 10 9 0 1 22:10 27
2. FC BarcelonaBarcelona 10 7 1 2 25:12 22
3. VillarrealVillarreal 10 6 2 2 18:10 20
4. Espaňol BarcelonaEspaňol 10 5 3 2 14:11 18
5. Atlético MadridAtlético 9 4 4 1 16:10 16
6. Real BetisBetis 9 4 4 1 15:10 16
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 10 4 2 4 12:10 14
8. Elche CFElche 10 3 5 2 11:10 14
9. Athletic BilbaoBilbao 10 4 2 4 9:10 14
10. GetafeGetafe 10 4 2 4 10:12 14
11. Sevilla FCSevilla 10 4 1 5 17:16 13
12. Deportivo AlavésAlavés 10 3 3 4 9:9 12
13. Celta VigoCelta Vigo 10 1 7 2 11:13 10
14. OsasunaOsasuna 10 3 1 6 9:12 10
15. Real SociedadReal Sociedad 10 2 3 5 10:14 9
16. Levante UDLevante 10 2 3 5 14:18 9
17. MallorcaMallorca 10 2 3 5 11:15 9
18. ValenciaValencia 10 2 3 5 10:16 9
19. Real OviedoOviedo 10 2 1 7 7:19 7
20. GironaGirona 10 1 4 5 9:22 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních...

27. října 2025  14:29

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista...

27. října 2025  14:01

Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...

27. října 2025  13:49

Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Navzdory několika sporným rozhodnutím se dlouho nedělní fotbalové El Clásico dohrávalo v až nezvyklém klidu. O to větší ale byla šarvátka, která se rozpoutala ještě před závěrečným hvizdem na...

27. října 2025  13:33

Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče

Malé déja vu mají za sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve čtvrtek smutnili po zápase Konferenční ligy proti polskému Rakówu, že neudrželi vedení po jediné střele na branku. V neděli proti pražské...

27. října 2025  11:30

Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec,...

27. října 2025  10:45

Frustrovaní fanoušci Wolves se obrátili i proti trenérovi, Krejčí a spol. stále strádají

Ještě pár měsíců nazpět slavil s fanoušky záchranu v místní hospodě, nadšení ale vystřídala frustrace, kterou si Vítor Pereira, portugalský kouč Wolverhamptonu, vyslechl u sektoru těch...

27. října 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

V létě 2004 za ním do Kalifornie dorazil na kamarádskou návštěvu Berti Vogts, bývalý reprezentační kouč, dál úzce napojený na vedení německého svazu. Grilovali maso, padlo pár piv, dlouhé hodiny...

27. října 2025  8:30

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel...

27. října 2025  6:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Štípněte mě! Ani si to nestíhám užít, hlásil Hyský. Vyzdvihl Jedličku i oba střelce

Ještě před třemi týdny jako trenér Karviné prohrál na hřišti posledních Pardubic. Od nedávného nástupu k Viktorii Plzeň však Martin Hyský nezná nic jiného než vítězství. „Asi bych potřeboval, aby mě...

26. října 2025  23:04

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.