Naštvaný Vinícius a zášť vůči Yamalovi. El Clásico skončilo hromadnou potyčkou

Všechno odstartovalo Pedriho vyloučením v závěru nastavení, kdy barcelonský záložník zbytečně dojel Tchouaméniho a dostal druhou žlutou kartu. Když pak kamery zabraly obě lavičky, viděli jste jeden velký chumel hráčů.
Sudí nakonec vyloučil pouze náhradního brankáře Lunina. Těžko říct, zda právě on byl u zrodu toho všeho, nebo byl zkrátka jenom nejaktivnější.
Tímhle to každopádně neskončilo.
Po utkání kapitán Realu Dani Carvajal došel za Laminem Yamalem a podle španělských médií mu řekl: „Mluvíš až moc, tak schválně co řekneš teď.“ Odkazoval na Yamalova nedávná slova v podcastu španělského influencera Ibaie Llanose, kde mladičký křídelník prohlásil, že si Real pořád na všechno stěžuje a zároveň sám podvádí.
„Neviděl jsem, co se stalo, bylo tam moc lidí. Ale pokud s ním Carvajal chtěl mluvit, má mu napsat nebo zavolat, vždyť to jsou spoluhráči z národního týmu,“ nechápal záložník Frenkie de Jong.
Hráči Barcelony se okamžitě běželi svého parťáka zastat a byla z toho další mela. Samotný Yamal se držel mimo potyčku a mířil do kabiny, načež na něj začal Vinícius Júnior pořvávat a rukama mu naznačoval „Mluvíš, až moc mluvíš.“
Členové realizačního týmu měli co dělat, aby ho udrželi a on se na soupeře nevrhnul.
„Nechceme nikoho urážet, ani mladé hráče ani fanoušky. Víme, že když vstoupíme na hřiště, hrajeme určitou roli a přesně tak tomu bylo i tentokrát,“ vysvětloval pak Brazilec.
„Emoce k takovému zápasu patří, ale hráči by si měli uvědomit, že podobné záběry pak obletí svět a není to úplně příjemný pohled. Jsou to všechno skvělí fotbalisté, takže by měli být pro fanoušky dobrými vzory,“ kritizoval někdejší záložník Realu Sami Khedira.
„Bylo to vypjaté z obou stran. Pramení to z důležitosti zápasu a těsného výsledku. Neměli bychom tomu přikládat zbytečně velkou váhu, takové věci k El Clásiku patří,“ hodnotil nicméně smířlivě trenér Xabi Alonso.
Toho mnohem víc může štvát, jak se právě Vinícius zachoval, když byl 20 minut před koncem vystřídán. „Cože? Já?!“ nechápavě se díval směrem k lavičkám a kroutil hlavou, když na světelné tabuli uviděl číslo sedm. Při odchodu si letmo plácl s Rodrygem a spěšně zamířil do kabin, odkud se nakonec po několika minutách vrátil.
„Všichni trenéři ví, že každý hráč je jiný. Teď si chceme vychutnat výhru a až bude čas, samozřejmě podobné věci probereme,“ nechtěl si Alonso nechat kazit náladu.
Soudě podle reakce Vinícius se střídáním úplně nesouhlasil... 🤬— Nova Sport (@novasport_cz) October 26, 2025
Nakonec ale vychladl a za pár dalších minut už seděl na lavičce náhradníků. 😉#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/7rNh0stzol
Úspěšná Xabiho premiéra i sporné momenty
V prvním El Clásiku v roli trenéra totiž obstál na výbornou, byť skóre možná příliš přesvědčivě nevypadá.
„Ten zápas mi připadal jako souboj chlapců a mužů. Real měl mnohem pevnější obranu a každý jeho útok hrozil gólem, zatímco Barcelona působila vzadu nejistě a směrem dopředu byla neefektivní,“ hodnotil po utkání někdejší kouč Arsenalu Arséne Wenger.
|
Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů
Real vedl po zásahu Mbappého, jenž zužitkoval přesný pas Bellinghama. A to ještě zhruba deset minut předtím pro těsný ofsajd sudí neuznal jeho krásný gól, a hned v úvodu navíc zrušil penaltu po souboji Yamala s Viníciusem.
Což vyvolalo diskuse – Yamal neodehrál balon, ale položil nohu před protihráče, který ho pak ve snaze vystřelit nakopl. Sudí Cesar Soto Grado nejprve neváhal, pak ale pokutový kop po kontrole u videa zrušil.
Drama hned na úvod! Měl podle vás Real kopat penaltu, nebo rozhodčí posoudil situaci správně? 😳#NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/clot4DuWkL— Nova Sport (@novasport_cz) October 26, 2025
Barcelona pak srovnala z ojedinělé šance, kdy se trefil Fermín López. Jinak ale neměla nic. „V první půli jsme nehráli dobře na balonu, z čehož Real těžil. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale z držení míče jsme nevytěžili žádné pořádné šance,“ krčil rameny De Jong.
Barcelona šla do El Clásika bez Raphinhy či Lewandowského, navíc jí na lavičce scházel kouč Hansi Flick, jenž v předchozím utkání viděl červenou. Naproti tomu Real byl prakticky bez absencí, což také hrálo roli.
Ještě do poločasu vrátil Realu vedení Bellingham a po změně stran mohl z penalty zvýšit Mbappé. Jenže polský brankář Szczesny ho vychytal.
Kdyby ji proměnil, možná by se celá situace rozebírala mnohem víc. García totiž ve skluzu zahrál rukou velmi smolně. Na druhou stranu – neopíral se o ni, měl ji daleko od těla a zároveň udělal pohyb k balonu.
Garcíova ruka 👉 penalta Mbappého 👉 zákrok Szczesného! Stav se zatím nemění. #NovaSport | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/MhlGe4QCHg— Nova Sport (@novasport_cz) October 26, 2025
Pojistku nakonec Real nepřidal, ale těsné vedení uhájil. „Jsem za kluky šťastný. Potřebovali si zažít pocit vítězství v takhle velkém zápase,“ pochvaloval si Alonso.
Výhra je pro madridský klub o to cennější, že v uplynulé sezoně všechny vzájemné zápasy ovládla Barcelona, nejednou z toho navíc byl debakl.
Teď ale uspěl Real a má v lize už pětibodový náskok na čele. Co nabídne příští El Clásico?