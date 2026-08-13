Ligoví funkcionáři původně trávník minulý týden schválili, kvůli vypuknutí plísňové infekce ale po středeční inspekci doporučili odložení.
„Stav trávníku nepříznivě ovlivnilo nedávné počasí a vedlo k rozhodnutí o přeložení zápasu,“ uvedli představitelé Celty a omluvili se fanouškům, kteří se na utkání chystali.
Španělská reprezentace odehrála na Estadio de Balaídos v červnu, ještě před úspěšným tažením na mistrovství světa, přípravný duel proti Iráku.
Stadion prochází již více než deset let rekonstrukcí a v roce 2030 má být jednou z jedenácti španělských arén, které budou společně s Portugalskem a Marokem hostit mistrovství světa. Po dokončení rekonstrukce by se jeho kapacita měla zvýšit až na 44 tisíc diváků.
Esta semana... VOLTAMOS á nosa casa!— Xuntos Celta (@XuntosCelta) August 10, 2026
⚽ Celta v Osasuna
🗓️ Domingo 16
⌚ 21:30
🏟️ Abanca Balaídos
ENTRADAS ESGOTADAS | Celtista, se non podes vir ao partido cede o teu carné en https://t.co/yd25lP7g6U ou na App. pic.twitter.com/qp1cALNfPj
Celta původně měla možnost zápas odložit kvůli tomu, že její útočník Borja Iglesias byl s reprezentací ve finále mistrovství světa. Rozhodla se ale této možnosti nevyužít.
Tři další duely La Ligy, které se měly odehrát během úvodního víkendu, už byly kvůli účasti hráčů ve finále světového šampionátu přesunuty na pozdější termín v srpnu – Valencia proti Betisu, Real Madrid proti Realu Sociedad a Barcelona proti Bilbau.
Jedno kompletní kolo španělské nejvyšší soutěže zahrnuje deset utkání.
I Rayo má potíže, rizikem je legionářská nemoc
Účastník Evropské ligy přitom není jediný, kdo se ve Španělsku potýká s problémy svého stadionu – Rayo Vallecano nuceně opouští své Vallecas, přesouvá se do Leganés a nevypadá to, že by se domů v nejbližší době vrátil.
Prvoligový klub má až do odvolání zakázáno na 15tisícovém stadionu hrát kvůli zdravotním i bezpečnostním rizikům. Fanoušci mohou totiž onemocnět legionářskou nemocí – závažnou plicní infekcí způsobenou vdechnutím drobných kapének vody obsahujících bakterie.
Kromě toho madridská regionální vláda, od které si Rayo stadion pronajímá, odhalila i problémy s elektroinstalací a upozornila také na riziko požáru kvůli nahromadění odpadu a nečistot uvnitř stadionu.
🏟️ Así está el estadio de Vallecas a diez días del Rayo-Alavés— Maite Martín (@AS_MMartin) August 10, 2026
⚡El club franjirrojo sigue confiando en jugar aquí
⏩El Plan B es Butarque
🎥 @diarioas pic.twitter.com/245M201PhH
Madridský regionální ministr pro sport, kulturu a cestovní ruch Mariano de Paco novinářům řekl, že klub nesplnil požadavky na údržbu a předložení dokladů o kvalitě vody. Uvedl také, že se mu nepodařilo kontaktovat prezidenta klubu Raúla Martína Presu, který je dlouhodobě kritizován hráči i fanoušky za špatný stav stadionu a nedostatečnou modernizaci klubu.
V minulé sezoně zveřejnila španělská asociace dopis hráčů Raya, ve kterém označili trávník ve Vallecas za „nezpůsobilý ke hře“. Zároveň upozornili na nedostatek teplé vody ve sprchách a nedostačující úklid.
Minulý měsíc regionální vláda navrhla dvouletý plán rekonstrukce stadionu. Jeho součástí má být i nová tribuna, která by zvýšila kapacitu na 18 500 diváků.
Rayo dokonce zahájilo minulou sezonu bez možnosti využívat vlastní tréninkové centrum kvůli výskytu plísně. Přesto se klubu podařilo postoupit až do finále Konferenční ligy, kde podlehl anglickému Crystal Palace 0:1.
Jaké to je na Estadio Municipal de Butarque, stadionu druholigového Leganés, si Rayo vyzkoušelo v únoru, když tam muselo odehrát domácí utkání proti Atlétiku Madrid kvůli špatnému stavu trávníku ve Vallecas.
Rayo je v mnoha ohledech jedním z nejméně modernizovaných klubů španělské ligy. Jako jediný například nenabízí přímý online prodej vstupenek na domácí zápasy, a fanoušci tak pravidelně musí u malé pokladny čekat několik hodin.
Podle klubu však byl navzdory problémům se stadionem mezi fanoušky značný zájem o permanentky na novou sezonu. Osmý tým minulého ročníku zahájí ligu v sobotu na hřišti Sevilly, v Leganés pak 20. srpna přivítá Alavés.