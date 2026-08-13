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Trable španělských stadionů. Vigo trápí plíseň, evropský finalista musel do azylu

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  15:00
Estadio de Balaídos, domácí stánek španělského klubu Celta Vigo.

Estadio de Balaídos, domácí stánek španělského klubu Celta Vigo. | foto: ČTK

Hráči Celty Vigo se radují s fanoušky. Uhráli s Barcelonou remízu 3:3.
Útočník Celty Vigo Iago Aspas slaví gól do sítě Atlética Madrid.
Iago Aspas posílá míč do brány PAOK Soluň a zařizuje vedení pro Celta Vigo.
Lamine Yamal z Barcelony drží míč v utkání proti Celtě Vigo.
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Nejen trávníkáři Bohemians řeší problém s plísní, s podobnými potížemi se potýká i fotbalové hřiště Celty Vigo. Už v neděli měl stadion s kapacitou téměř 25 tisíc diváků hostit zápas prvního kola nejvyšší soutěže. Vedení španělské La Ligy se však s klubem dohodlo, že kvůli stavu hrací plochy utkání prvního kola proti Osasuně odloží.

Ligoví funkcionáři původně trávník minulý týden schválili, kvůli vypuknutí plísňové infekce ale po středeční inspekci doporučili odložení.

„Stav trávníku nepříznivě ovlivnilo nedávné počasí a vedlo k rozhodnutí o přeložení zápasu,“ uvedli představitelé Celty a omluvili se fanouškům, kteří se na utkání chystali.

Španělská reprezentace odehrála na Estadio de Balaídos v červnu, ještě před úspěšným tažením na mistrovství světa, přípravný duel proti Iráku.

Stadion prochází již více než deset let rekonstrukcí a v roce 2030 má být jednou z jedenácti španělských arén, které budou společně s Portugalskem a Marokem hostit mistrovství světa. Po dokončení rekonstrukce by se jeho kapacita měla zvýšit až na 44 tisíc diváků.

Celta původně měla možnost zápas odložit kvůli tomu, že její útočník Borja Iglesias byl s reprezentací ve finále mistrovství světa. Rozhodla se ale této možnosti nevyužít.

Tři další duely La Ligy, které se měly odehrát během úvodního víkendu, už byly kvůli účasti hráčů ve finále světového šampionátu přesunuty na pozdější termín v srpnu – Valencia proti Betisu, Real Madrid proti Realu Sociedad a Barcelona proti Bilbau.

Jedno kompletní kolo španělské nejvyšší soutěže zahrnuje deset utkání.

I Rayo má potíže, rizikem je legionářská nemoc

Účastník Evropské ligy přitom není jediný, kdo se ve Španělsku potýká s problémy svého stadionu – Rayo Vallecano nuceně opouští své Vallecas, přesouvá se do Leganés a nevypadá to, že by se domů v nejbližší době vrátil.

Prvoligový klub má až do odvolání zakázáno na 15tisícovém stadionu hrát kvůli zdravotním i bezpečnostním rizikům. Fanoušci mohou totiž onemocnět legionářskou nemocí – závažnou plicní infekcí způsobenou vdechnutím drobných kapének vody obsahujících bakterie.

Kromě toho madridská regionální vláda, od které si Rayo stadion pronajímá, odhalila i problémy s elektroinstalací a upozornila také na riziko požáru kvůli nahromadění odpadu a nečistot uvnitř stadionu.

Madridský regionální ministr pro sport, kulturu a cestovní ruch Mariano de Paco novinářům řekl, že klub nesplnil požadavky na údržbu a předložení dokladů o kvalitě vody. Uvedl také, že se mu nepodařilo kontaktovat prezidenta klubu Raúla Martína Presu, který je dlouhodobě kritizován hráči i fanoušky za špatný stav stadionu a nedostatečnou modernizaci klubu.

V minulé sezoně zveřejnila španělská asociace dopis hráčů Raya, ve kterém označili trávník ve Vallecas za „nezpůsobilý ke hře“. Zároveň upozornili na nedostatek teplé vody ve sprchách a nedostačující úklid.

Minulý měsíc regionální vláda navrhla dvouletý plán rekonstrukce stadionu. Jeho součástí má být i nová tribuna, která by zvýšila kapacitu na 18 500 diváků.

Rayo dokonce zahájilo minulou sezonu bez možnosti využívat vlastní tréninkové centrum kvůli výskytu plísně. Přesto se klubu podařilo postoupit až do finále Konferenční ligy, kde podlehl anglickému Crystal Palace 0:1.

Fotbalisté Raya Vallecana slaví postup do semifinále Konferenční ligy.

Jaké to je na Estadio Municipal de Butarque, stadionu druholigového Leganés, si Rayo vyzkoušelo v únoru, když tam muselo odehrát domácí utkání proti Atlétiku Madrid kvůli špatnému stavu trávníku ve Vallecas.

Rayo je v mnoha ohledech jedním z nejméně modernizovaných klubů španělské ligy. Jako jediný například nenabízí přímý online prodej vstupenek na domácí zápasy, a fanoušci tak pravidelně musí u malé pokladny čekat několik hodin.

Podle klubu však byl navzdory problémům se stadionem mezi fanoušky značný zájem o permanentky na novou sezonu. Osmý tým minulého ročníku zahájí ligu v sobotu na hřišti Sevilly, v Leganés pak 20. srpna přivítá Alavés.

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1. kolo

Deportivo Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
15.8. 19:30
  • 2.34
  • 2.80
  • 3.82
Sevilla FC vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
15.8. 21:30
  • 2.34
  • 3.18
  • 3.29
Racing Santander vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16.8. 17:00
  • 3.13
  • 3.57
  • 2.24
Espaňol Barcelona vs. Levante UD //www.idnes.cz/sport
16.8. 19:00
  • 2.11
  • 3.26
  • 3.80
Celta Vigo vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
16.8. 21:30
  • 2.04
  • 3.43
  • 3.80
Deportivo La Coruňa vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
17.8. 21:00
  • 2.39
  • 3.03
  • 3.37
Atlético Madrid vs. Malaga CF //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 1.29
  • 5.40
  • 9.28

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 38 31 1 6 95:36 94
2. Real MadridReal Madrid 38 27 5 6 77:35 86
3. VillarrealVillarreal 38 22 6 10 72:46 72
4. Atlético MadridAtlético 38 21 6 11 62:44 69
5. Real BetisBetis 38 15 15 8 59:48 60
6. Celta VigoCelta Vigo 38 14 12 12 53:48 54
7. GetafeGetafe 38 15 6 17 32:38 51
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 12 14 12 41:44 50
9. ValenciaValencia 38 13 10 15 46:55 49
10. Real SociedadReal Sociedad 38 11 13 14 59:61 46
11. Espaňol BarcelonaEspaňol 38 12 10 16 43:55 46
12. Athletic BilbaoBilbao 38 13 6 19 43:58 45
13. Sevilla FCSevilla 38 12 7 19 46:60 43
14. Deportivo AlavésAlavés 38 11 10 17 44:56 43
15. Elche CFElche 38 10 13 15 49:57 43
16. Levante UDLevante 38 11 9 18 47:61 42
17. OsasunaOsasuna 38 11 9 18 44:50 42
18. MallorcaMallorca 38 11 9 18 47:57 42
19. GironaGirona 38 9 14 15 39:55 41
20. Real OviedoOviedo 38 6 11 21 26:60 29

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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